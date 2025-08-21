Conmebol publicó un comunicado tras el escándalo en Independiente - Universidad de Chile

El partido entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado por la Conmebol.

El cruce entre Independiente y Universidad de Chile , correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana , terminó anulado por disposición de la Conmebol luego de graves disturbios en las gradas del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini , en Avellaneda .

La jornada quedó signada por choques prolongados , la irrupción de hinchas en el sector visitante y episodios de violencia que obligaron a la intervención de las fuerzas de seguridad , desembocando en la inusual determinación de la Confederación Sudamericana de Fútbol de dar por cancelado —y no meramente suspendido — el cotejo.

“ La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad , que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025 , dicho encuentro queda cancelado ”, introdujo el comunicado de la Conmebol .

Un barra de Independiente empuja a uno de la Universidad de Chile al vacío, en el momento más crítico de los incidentes.

"Así mismo, agrego que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.

Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", terminó diciendo el mensaje oficial del organismo.

Hay, por lo menos, dos muertos por el quilombo

Uno decidió tirarse de la tribuna, al otro lo mataron los de independiente



— tthiago (@tpmc210_) August 21, 2025

Investigación y posibles sanciones

En su comunicado formal, la Conmebol remarcó que la determinación adoptada fue cancelar definitivamente el encuentro y no simplemente interrumpirlo de manera provisoria, como suele suceder en la mayoría de los casos. Esto significa que no habrá reprogramación y que la definición del choque dependerá de una investigación disciplinaria centrada en los hechos acontecidos en Avellaneda.

Los primeros reportes, enfocados en establecer las responsabilidades de las instituciones involucradas, ya fueron remitidos a la sede de la Confederación en Asunción, donde se evaluarán las posibles sanciones.

La entidad rectora del fútbol sudamericano evalúa distintas alternativas de sanción, que incluyen desde ordenar que el compromiso se dispute nuevamente —con los costos asumidos por quienes resulten responsables— hasta anular por completo el marcador registrado.

Una noche de barbarie, caos y sangre enlutaron lo que debería haber sido un simple partido de fútbol.

En Avellaneda, en el Libertadores de América, se enfrentaron Independiente vs U. de Chile.

Un resumen en imágenes de lo que fue una noche terrorífica.

(Imágenes sensibles)



En Avellaneda, en el Libertadores de América, se enfrentaron Independiente vs U. de Chile.



Un resumen en imágenes de lo que fue una noche terrorífica.



— Gabriel Castro (@GabrielCastroOK) August 21, 2025

Para llegar a una definición, se están considerando grabaciones, reportes de seguridad y antecedentes sobre el proceder de ambos clubes durante los incidentes. Por ahora, no se fijó una fecha precisa para la decisión final, aunque se anticipa que el trámite avanzará con celeridad, dado lo relevante de la instancia y el impacto que podría tener como antecedente en próximas competencias.

Disturbios en las tribunas y escalada de violencia

El episodio se originó cuando los seguidores del equipo visitante comenzaron a arrojar objetos desde la tribuna Pavoni Alta hacia los aficionados locales que se encontraban en la parte inferior del estadio. Además, lanzaron explosivos de estruendo y ocasionaron serios daños en los sanitarios y en otros espacios de la cancha.

A pesar de la presencia de un despliegue que incluyó a 650 efectivos policiales junto con más de 150 vigiladores privados, el operativo no consiguió controlar los disturbios, lo que llevó a que, tras múltiples advertencias por sistema de sonido, las autoridades dispusieran la evacuación del sector destinado a la hinchada visitante.

Aunque inicialmente el encuentro continuó con normalidad, el escenario se tornó más conflictivo cuando miembros de la barra brava de Independiente irrumpieron en el área donde estaba ubicada la parcialidad de la Universidad de Chile. Ese avance, registrado tanto por cámaras como por espectadores presentes, incrementó la tensión al punto de que el árbitro y las fuerzas de seguridad se vieron obligados a intervenir.

Al inicio del complemento, cuando habían transcurrido apenas cuatro minutos, el juez principal Gustavo Tejera resolvió interrumpir de manera definitiva el juego. En las gradas se sucedían peleas, avalanchas, destrozos y hasta la caída de un espectador desde una altura considerable en medio del caos.

Tanto en el campo como en los alrededores del estadio reinó la confusión durante aproximadamente una hora, hasta que las autoridades de seguridad junto con la Conmebol determinaron dar por terminado el cotejo.

Caos y antecedentes disciplinarios

Las grabaciones de esa jornada dejaron en evidencia la salida tumultuosa de la parcialidad visitante, los incidentes en los distintos sectores del estadio y una serie de episodios violentos dentro y fuera del predio. Los registros mostraron momentos de pánico, golpes y escenas de gran tensión entre simpatizantes locales y foráneos.

Un hincha de Independiente herido.

Este hecho se agrega a la última notificación que la Conmebol le había remitido a la Universidad de Chile debido a antecedentes de fallas en los protocolos de seguridad y en la conducta de sus simpatizantes durante torneos internacionales. Fue hacia finales de julio cuando la institución chilena quedó bajo un llamado de atención formal por parte del organismo sudamericano.