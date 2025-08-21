Cómo está el hincha que cayó al vacío de la tribuna de Independiente

El caos en Avellaneda sigue sumando capítulos. Después de la suspensión del duelo entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana , el presidente del club trasandino, Michael Clark, entregó un duro testimonio sobre lo ocurrido, denunció fallas en el operativo de seguridad y confirmó que hay hinchas hospitalizados, entre ellos uno en estado crítico.

Brutales incidentes en Independiente - U de Chile: un herido grave y más de 300 detenidos

“El embajador me informó que hay 12 chilenos hospitalizados. De esos, 11 están fuera de todo riesgo vital pese a lesiones como cortes, puñaladas, golpes en el tórax y la cabeza. Solo una persona permanece en estado grave: está entubada y en quirófano, tras una caída desde gran altura ”, relató Clark ante los medios.

En esa línea, precisó que “en el Hospital Perón se encuentran 3 personas, todas fuera de riesgo vital, con heridas leves. En el hospital Wilde hay 4 compatriotas con golpes y cortes, pero ninguno corre peligro de muerte”.

Gonzalo Alfaro , estado muy grave, caída en altura, riesgo vital, en cirugía.

, estado muy grave, caída en altura, riesgo vital, en cirugía. Jaime Mora , fractura, en cirugía.

, fractura, en cirugía. Pablo Mora , politraumatismo.

, politraumatismo. Brayan Martínez , herida por arma blanca.

, herida por arma blanca. Ignacio Castro , sutura en la cabeza.

, sutura en la cabeza. Diego Trujillo , politraumatismo.

, politraumatismo. Sebastián Aliste , politraumatismo.

, politraumatismo. Fernando Ortiz , politraumatismo de cráneo.

, politraumatismo de cráneo. Hian Abreu , politraumatismo.

, politraumatismo. Carlos Mesa , politraumatismo.

, politraumatismo. Román Silva , politraumatismo.

, politraumatismo. Victoria Neira, politraumatismo.

“150 personas entraron a pegarle a la gente”

El dirigente fue tajante al denunciar lo que, según él, fue una total ausencia de garantías en Avellaneda: “Cuando vinieron a Santiago nunca hubo un incidente así: nuestras hinchadas estaban separadas por colchonetas, guardias o policías. Acá, estuvieron juntos, sin malla, sin resguardo policial. Se metieron 150 personas y empezaron a golpear. Es inexplicable”.

Clark también transmitió la preocupación del plantel profesional de la U: “Pude conversar brevemente con algunas personas del equipo, estuvieron nerviosos, preocupados por sus familias y compañeros que estaban en la tribuna. Llegué, entré al hospital y salí; es lo único que pude hacer por ahora”.

En paralelo, confirmó que cerca de 97 hinchas chilenos se encuentran demorados en distintas comisarías. “No tenemos todavía los nombres completos, pero en cuanto tengamos acceso a las cámaras los identificaremos”, señaló.

Tensión internacional y definiciones pendientes

Los incidentes en el Libertadores de América no solo pusieron fin al partido, sino que también abrieron un conflicto mayor que involucra a las autoridades deportivas, judiciales y políticas de ambos países. Mientras la Conmebol analiza sanciones y el futuro del cruce de octavos, la Universidad de Chile puso el foco en la atención a los heridos y en la denuncia de las fallas organizativas.

“Esto no se puede explicar. Es algo que nunca debería haber pasado”, concluyó Clark, en medio de un clima de indignación que trasciende lo deportivo.