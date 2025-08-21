jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 08:42
Terribles incidentes.

Cómo está el hincha que cayó al vacío de la tribuna de Independiente

El presidente de la Universidad de Chile habló en conferencia de prensa luego de los graves episodios de violencia ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el partido con Independiente por la Copa Sudamericana.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Independiente U de Chile
El partido entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado por la Conmebol.
Conmebol publicó un comunicado tras el escándalo en Independiente - Universidad de Chile
Brutales incidentes en Independiente - U de Chile: un herido grave y más de 300 detenidos

Un herido grave y once fuera de peligro

“El embajador me informó que hay 12 chilenos hospitalizados. De esos, 11 están fuera de todo riesgo vital pese a lesiones como cortes, puñaladas, golpes en el tórax y la cabeza. Solo una persona permanece en estado grave: está entubada y en quirófano, tras una caída desde gran altura”, relató Clark ante los medios.

En esa línea, precisó que “en el Hospital Perón se encuentran 3 personas, todas fuera de riesgo vital, con heridas leves. En el hospital Wilde hay 4 compatriotas con golpes y cortes, pero ninguno corre peligro de muerte”.

El reporte oficial del Hospital Fiorito de Avellaneda identificó a los heridos:

  • Gonzalo Alfaro, estado muy grave, caída en altura, riesgo vital, en cirugía.
  • Jaime Mora, fractura, en cirugía.
  • Pablo Mora, politraumatismo.
  • Brayan Martínez, herida por arma blanca.
  • Ignacio Castro, sutura en la cabeza.
  • Diego Trujillo, politraumatismo.
  • Sebastián Aliste, politraumatismo.
  • Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.
  • Hian Abreu, politraumatismo.
  • Carlos Mesa, politraumatismo.
  • Román Silva, politraumatismo.
  • Victoria Neira, politraumatismo.

“150 personas entraron a pegarle a la gente”

El dirigente fue tajante al denunciar lo que, según él, fue una total ausencia de garantías en Avellaneda: “Cuando vinieron a Santiago nunca hubo un incidente así: nuestras hinchadas estaban separadas por colchonetas, guardias o policías. Acá, estuvieron juntos, sin malla, sin resguardo policial. Se metieron 150 personas y empezaron a golpear. Es inexplicable”.

Clark también transmitió la preocupación del plantel profesional de la U: “Pude conversar brevemente con algunas personas del equipo, estuvieron nerviosos, preocupados por sus familias y compañeros que estaban en la tribuna. Llegué, entré al hospital y salí; es lo único que pude hacer por ahora”.

En paralelo, confirmó que cerca de 97 hinchas chilenos se encuentran demorados en distintas comisarías. “No tenemos todavía los nombres completos, pero en cuanto tengamos acceso a las cámaras los identificaremos”, señaló.

Tensión internacional y definiciones pendientes

Los incidentes en el Libertadores de América no solo pusieron fin al partido, sino que también abrieron un conflicto mayor que involucra a las autoridades deportivas, judiciales y políticas de ambos países. Mientras la Conmebol analiza sanciones y el futuro del cruce de octavos, la Universidad de Chile puso el foco en la atención a los heridos y en la denuncia de las fallas organizativas.

“Esto no se puede explicar. Es algo que nunca debería haber pasado”, concluyó Clark, en medio de un clima de indignación que trasciende lo deportivo.

