Racing club eliminado de la Copa Sudamericana tras empatar con Caracas

Racing se despidió de la Copa Sudamericana con una fecha de antelación.

Dos acciones inexplicables en el segundo tiempo terminaron condenando a Racing y lo dejaron sin chances de clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 . El conjunto argentino había logrado revertir el marcador ante Caracas durante la primera mitad, que terminó con una ventaja de 2-1.

Este resultado le permitía a Racing ilusionarse de cara a la última jornada del Grupo E . Sin embargo, un error insólito del arquero Matías Tagliamonte y una ocasión clarísima desperdiciada por Adrián Martínez , que estaba completamente solo, terminaron sentenciando el empate 2-2 y la eliminación del equipo , incluso con una fecha aún por jugarse.

La primera falla se produjo en el segundo tiempo , cuando el encuentro parecía controlado. Luego de varios intentos del conjunto venezolano, Tagliamonte respondió con dos intervenciones de gran nivel en apenas segundos.

La tercera jugada llegó tras un tiro de esquina ejecutado por Michael Covea, que encontró a la defensa desacomodada: la pelota rebotó en varias oportunidades en el travesaño, quedó suelta en el área chica y Irving Gudiño terminó empujándola al gol.

El VAR analizó una posible infracción de Adrián Fernández sobre el arquero, aunque el juez colombiano Jhon Ospina terminó dando por válido el tanto. La acción generó fuerte controversia en el Cilindro de Avellaneda, con el cuerpo técnico de Racing Club protestando por la supuesta falta, la acción polémica y el impacto sobre su arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/okdobleamarilla/status/2057638534735921310&partner=&hide_thread=false EL INCREÍBLE GOL QUE LE HICIERON A RACING EN LA SUDAMERICANA



El arquero Matías Tagliamonte protagonizó un insólito blooper en el empate de Caracas pic.twitter.com/EbRUJqJGPG — doble amarilla (@okdobleamarilla) May 22, 2026

El 2-2 no fue el único impacto negativo de la noche para la Academia. Pocos minutos más tarde, Maravilla Martínez dispuso de una oportunidad inmejorable, clarísima y decisiva para marcar el gol que podía haber cambiado el resultado, el rumbo del partido y el futuro del equipo en el certamen internacional.

El atacante quedó frente a frente con el arquero venezolano, en una situación prácticamente ideal, sin margen de error, pero no logró concretar la jugada y la pelota, de manera insólita, no terminó ingresando al arco. Esa ocasión se convirtió, posiblemente, en el pasaje más doloroso del encuentro para los hinchas de Racing Club, que siguieron el partido por televisión, debido a la prohibición de asistir al estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/2057639403124621593&partner=&hide_thread=false MARAVILLA MARTÍNEZ Y EL ERRADO DEL AÑO.



NO TIENE SENTIDO ALGUNO. pic.twitter.com/k8RoOX58WR https://t.co/MY8zyLLu5q — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 22, 2026

Un comienzo complicado y un "Maravilla" protagonista

La ironía del marcador es que Adrián Martínez había sido el gran protagonista positivo del primer tiempo. A los 36 minutos, el delantero convirtió el penal que significó el 2-1 a favor de Racing Club, tras una mano de Luis Mago —capitán de Caracas FC— sancionada a partir de la intervención del VAR.

La ejecución fue precisa y potente, con un zurdazo que se clavó en el ángulo, y le permitió a la Academia dar vuelta el partido. Ese tanto significó, además, su gol número 60, con la camiseta del club en 115 encuentros disputados.

El encuentro no pudo empezar de peor forma para el equipo local. Apenas transcurridos 42 segundos, Gabriel Rojas quiso rechazar un centro enviado por Robert Hernández, pero terminó desviando la pelota hacia su propio arco y marcando el autogol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GonzaLog84251/status/2057638057235423591&partner=&hide_thread=false EL GOLAZO DE MARAVILLA MARTÍNEZ QUE PONÍA EN VENTAJA A LA ACADEMIA. pic.twitter.com/rcCNOoXryK — Info Argentino (@GonzaLog84251) May 22, 2026

La reacción de Racing fue prácticamente inmediata: a los cinco minutos, Gastón Martirena apareció por el segundo palo y definió para establecer el empate, en una jugada que contó con la floja respuesta del arquero Frankarlos Benítez.

La palabra de Maravilla Martínez tras la eliminación de Racing

“Una lástima que después de venir dos años compitiendo en todo, hoy nos vamos con una tristeza enorme. De mi parte también, esa pelota que me queda en lo último, pica en el pasto una cancha muy rápida no me lo esperaba, se me levantó y me quedó ahí a un metro y no la pude terminar. La verdad que tengo una angustia enorme porque este club necesita competir por competencias internacionales", admitió Maravilla Martínez tras el encuentro.

Luego, agregó: “No hay palabras”, el hincha quiere que ganemos y no se lo estamos dando. Detalles hoy nos dejaron afuera y no solo este partido. Una lástima enorme porque podíamos haber competido para volver a ganar esta Copa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RacingManiacos/status/2057649995617075297&partner=&hide_thread=false MARAVILLA: "NO TENGO PALABRAS. YA SON MUCHAS EXCUSAS. HOY NO PUDE CONVERTIR. PEDIRLE DISCULPAS A LA GENTE" pic.twitter.com/dSykRN1Yfv — Racingmaníacos (@RacingManiacos) May 22, 2026

Racing, eliminado a puertas cerradas

El partido se disputó en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda a puertas cerradas, en el marco del tercer encuentro consecutivo sin público correspondiente a la sanción impuesta por la CONMEBOL a Racing . La medida disciplinaria se originó a partir de los incidentes que demoraron el inicio del duelo ante Flamengo en la edición anterior de la Copa Libertadores.

La Academia se despidió de la Sudamericana con una fecha de antelación.

En el plano deportivo, Caracas FC se aseguró el segundo puesto del Grupo E, mientras que Botafogo ya había garantizado la primera posición de la zona.

El próximo compromiso de Racing será el miércoles 27 de mayo a las 19:00, cuando reciba a Independiente Petrolero en el Estadio Presidente Perón por la última fecha de la fase de grupos, un encuentro clave, aunque no tendrá impacto en su continuidad dentro del certamen continental.