Brutal represión a hinchas de Godoy Cruz en Brasil: qué pasó

Un nuevo partido internacional en Brasil terminó en graves incidentes dentro del estadio. Godoy Cruz estuvo cerca de lograr un buen resultado en su visita a Atlético Mineiro, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Belo Horizonte, pero perdió 2-1.
Al final del encuentro, los seguidores del Tomba fueron duramente reprimidos por la Policía local, lo que desencadenó enfrentamientos violentos que dejaron cinco detenidos y dos personas heridas. Según los primeros informes médicos, las personas lesionadas presentaron heridas leves. Además, se produjo la detención de cinco hinchas acusados de realizar gestos racistas hacia los hinchas del Galo.
Hinchas en riesgo y acción diplomática
Ante esta situación, los hinchas podrían permanecer hasta 30 días en Brasil, por lo que el cónsul argentino en Belo Horizonte y abogados especializados en derecho penal intervinieron de inmediato para desbloquear el trámite y agilizar el regreso de los hinchas del Tomba a la Argentina.
El violento enfrentamiento quedó registrado por las cámaras de ESPN, donde se puede apreciar con claridad cómo se originó el conflicto entre las autoridades brasileñas responsables del partido y los hinchas del Tomba que viajaron a Belo Horizonte, sin imaginar lo que les esperaba al final del encuentro.
La situación se agravó cuando un video difundido en la red X por @somos_godoycruz mostró que uno de los seguidores fue golpeado en la cabeza mientras estaba en el suelo, durante el intento de los efectivos de desalojar por la fuerza la zona destinada a la hinchada visitante.
El comunicado de Godoy Cruz tras los graves incidentes en Brasil.
Godoy Cruz no lo pudo aguantar
El primer tanto del encuentro llegó a los 37 minutos, tras una acción individual de Andino. El delantero, formado en las divisiones juveniles del club, recibió la pelota en la frontal del área, se movió hacia la izquierda sorteando rivales y disparó con potencia y altura al poste derecho de Everson, sellando el 1-0 a favor del equipo dirigido por Walter Ribonetto.
En la segunda mitad, a los 22 minutos, Arana avanzó por la banda izquierda y envió un centro elevado hacia el segundo palo. El arquero Franco Petroli intentó interceptarlo, pero calculó mal y dejó que el extremo argentino Tomás Cuello rematara de primera, igualando el marcador 1-1.
Godoy Cruz volvió a acercarse al arco rival a los 39 minutos. Tras un tiro libre ejecutado desde la banda izquierda y varios rebotes dentro del área, el defensor Federico Rasmussen conectó de manera improvisada una volea desde el borde derecho del área grande, enviando la pelota cerca del poste derecho del arquero brasileño.
El equipo local logró darle vuelta al marcador a los 43 minutos de la segunda mitad. Un centro desde la derecha llegó al segundo palo, donde el delantero Reinier controló el balón con el pecho y lo bajó magistralmente para Hulk, quien definió con un disparo potente y rasante que se coló por debajo del cuerpo de Petroli, concretando la remontada del partido.
