La camiseta de Boca usada por Maradona en los 80' fue elegida como la mejor de la historia

La camiseta de Boca que usó Maradona fue elegida como la mejor de la historia del fútbol.

La camiseta de Boca de la temporada 1981-82, que vistió nada menos que Diego Maradona, fue elegida como la más destacada de la historia del fútbol. La revista Panenka elaboró un ranking con 150 camisetas emblemáticas y, tras recibir más de 100 mil votos, la del Xeneize se consagró como la ganadora.

La definición del concurso se realizó el domingo 17 de agosto. Entre las camisetas finalistas figuraban la de Brasil de 1998, Alemania de 1990, Fiorentina 1998/99 y la de Boca de la Ribera. El modelo más recordado es el que lució Diego Armando Maradona a comienzos de los años ‘80.

Los fanáticos eligieron como favorita la camiseta azul y oro de la temporada 1981-82. La etapa de Diego Maradona en Boca Maradona llegó a Boca en 1981, tras dejar Argentinos Juniors por conflictos con la dirigencia. Aunque tenía propuestas de clubes como América de Cali, Sheffield United e incluso una oferta económica importante de River, su elección personal y familiar lo llevó a insistir para jugar en Boca.

La camiseta de Boca de la temporada 1981-82 fue elegida como la mejor camiseta de la historia. Por las limitaciones financieras del club, su llegada se concretó como préstamo por un año y medio, con la operación compensada mediante la entrega de departamentos al jugador.

El 20 de febrero de 1981 firmó su contrato y debutó dos días después frente a Talleres. Boca ganó 4-1 y Maradona anotó dos goles, a pesar de jugar infiltrado por una molestia muscular.

