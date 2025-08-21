jueves 21 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de agosto de 2025 - 11:52
Fútbol.

La camiseta de Boca usada por Maradona en los 80' fue elegida como la mejor de la historia

Se hizo una votación en la que los hinchas eligieron la camiseta azul y oro que Diego Maradona vistió al consagrarse campeón del torneo Metropolitano de 1981.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La camiseta de Boca que usó Maradona fue elegida como la mejor de la historia del fútbol. &nbsp;

La camiseta de Boca que usó Maradona fue elegida como la mejor de la historia del fútbol.

 

La camiseta de Boca de la temporada 1981-82, que vistió nada menos que Diego Maradona, fue elegida como la más destacada de la historia del fútbol. La revista Panenka elaboró un ranking con 150 camisetas emblemáticas y, tras recibir más de 100 mil votos, la del Xeneize se consagró como la ganadora.

Lee además
Camisetas más lindas de Argentina según la inteligencia artificial.
¿Está la tuya?

Las camisetas más lindas de Argentina según la inteligencia artificial
Kike Carranza con la camiseta del Lobo
Virales.

Un influencer español enseña a preparar mates con la camiseta de Gimnasia de Jujuy

La definición del concurso se realizó el domingo 17 de agosto. Entre las camisetas finalistas figuraban la de Brasil de 1998, Alemania de 1990, Fiorentina 1998/99 y la de Boca de la Ribera. El modelo más recordado es el que lució Diego Armando Maradona a comienzos de los años ‘80.

Los fanáticos eligieron como favorita la camiseta azul y oro de la temporada 1981-82.

La etapa de Diego Maradona en Boca

Maradona llegó a Boca en 1981, tras dejar Argentinos Juniors por conflictos con la dirigencia. Aunque tenía propuestas de clubes como América de Cali, Sheffield United e incluso una oferta económica importante de River, su elección personal y familiar lo llevó a insistir para jugar en Boca.

La camiseta de Boca de la temporada 1981-82 fue elegida como la mejor camiseta de la historia.

Por las limitaciones financieras del club, su llegada se concretó como préstamo por un año y medio, con la operación compensada mediante la entrega de departamentos al jugador.

El 20 de febrero de 1981 firmó su contrato y debutó dos días después frente a Talleres. Boca ganó 4-1 y Maradona anotó dos goles, a pesar de jugar infiltrado por una molestia muscular.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las camisetas más lindas de Argentina según la inteligencia artificial

Un influencer español enseña a preparar mates con la camiseta de Gimnasia de Jujuy

La espectacular camiseta que Genoa prepara para homenajear a Boca

Conmebol publicó un comunicado tras el escándalo en Independiente - Universidad de Chile

Cómo está el hincha que cayó al vacío de la tribuna de Independiente

Lo que se lee ahora
como esta el hincha que cayo al vacio de la tribuna de independiente
Terribles incidentes.

Cómo está el hincha que cayó al vacío de la tribuna de Independiente

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

Adopción en Jujuy.
Jujuy.

Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años

Estaba limpio y llevaba una cama: cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado video
Policiales.

"Estaba limpio" y "llevaba una cama": cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado

Convenio entre Jujuy y Chille. video
Comercio.

Zofri de Iquique, el Gobierno de Jujuy y PuertoNoa firmaron un importante acuerdo

Luck Ra
Sorpresa.

Fin del misterio: Luck Ra reveló cuál es su nombre y tiene vínculo con un prócer argentino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel