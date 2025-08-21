"Estaba limpio" y "llevaba una cama": cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado

Desde fines de julio, la vivienda de Matías Jurado , ubicada en las calles Fraile Pintado y Las Rosas, en el barrio 8 de Marzo de Alto Comedero, está en el foco de la atención nacional. El hombre de 37 años es investigado por presuntos asesinatos. Sin embargo, TodoJujuy.com pudo reconstruir cómo fueron sus últimas horas antes de la detención.

Crimen. Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Rastrillajes. Qué alertó el georadar de Gendarmería en la casa de Matías Jurado

Los vecinos relataron dos situaciones clave: “llevaba una cama vieja” y “estaba limpio, con olor a perfume”.

De acuerdo a los testimonios recogidos por TodoJujuy.com, los vecinos de la zona contaron que el lunes 28 de julio vieron a Jurado caminando por el barrio y “hablando solo”.

Dos hechos puntuales llamaron la atención de la gente. Primero, aseguraron haberlo visto trasladando “una cama de resorte vieja”, que presumen sería la misma que actualmente se encuentra en el patio de la vivienda. Luego, destacaron que “no estaba sucio, estaba limpio y con olor a perfume”.

"Se bañaba mucho por alguna razón, era impresionante", acotaron.

image

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Otro vecino de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Alto Comedero, contó también cómo era convivir cerca de él. El testimonio aporta nuevos datos sobre las conductas y actitudes que despertaban temor en cercanías a "la casa del horror".

“Nosotros no nos metíamos con él, había gente que le tenía miedo. No le dábamos importancia y no teníamos idea de lo que pasaba ahí”, relató el hombre, aludiendo a los momentos en que Jurado salía de madrugada. Según dijo, era habitual verlo deambular entre las 3 y las 7 de la mañana.

“Salía a la esquina y empezaba a golpear con el machete las paredes. Hablaba solo y decía que ‘a mí nadie me hace nada porque tengo el machete”, expresó con preocupación.

Embed - El vecino de Matías Jurado brindó detalles escalofriantes

¿Quién es Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy?

Matías Jurado tiene 37 años y vive en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Fue detenido a fines de julio, luego de que la Justicia encontrara restos óseos, prendas y elementos calcinados en su domicilio, en el marco de una investigación por la desaparición de cinco hombres en situación de calle o con discapacidad. Actualmente, permanece detenido en el penal de Gorriti.

Jurado cuenta con antecedentes penales. Ya había estado preso en tres oportunidades: la primera vez cuando tenía apenas 17 años, después en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de cárcel, pero recuperó la libertad condicional en 2020.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

Quiénes son las dos víctimas confirmadas

Las dos víctimas confirmadas en la conferencia de prensa de hoy son: Jorge Omar Anachuri y Sergio Omar Sosa, personas que eran buscada desde julio.