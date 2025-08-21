jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 14:01
Crimen.

Presunto asesino serial: recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado

El fiscal regional, Guillermo Beller, confirmó a Canal 4 que desde el inicio de los rastrillajes en la casa de Matías Jurado, se recolectaron más de 100 muestras que son analizadas.

Por  Redacción de TodoJujuy
matias jurado casa

Con la llegada del Equipo Argentino de Antropología Forense a Jujuy, se intensificaron los rastrillajes y excavaciones en la vivienda de Matías Jurado. En ese marco, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que desde el inicio de los trabajos se recolectaron más de 100 elementos entre restos óseos, muestras patológicas y manchas de sangre.

Además, el fiscal regional Guillermo Beller informó que la imputación contra Jurado fue ampliada a “Homicidio Agravado”.

Qué encontraron en la casa de Matías Jurado: son más de 100 muestras

En diálogo con Canal 4, el fiscal regional del MPA precisó que desde el primer momento de los rastrillajes en la vivienda del presunto asesino serial, hasta el último procedimiento realizado junto al Equipo Argentino de Antropología Forense, se recolectaron más de 100 muestras de evidencias.

“Muchas de ellas son hisopados de lo que entendemos que es sangre, material óseo y las armas que utilizaba, como también prendas de vestir de él y de eventuales víctimas”, detalló.

Rastrillaje en casa de Matias Jurado (3)

En otro tramo, Beller explicó que “la evidencia encontrada estuvo en contacto con fuego, ya que esa era la manera en que desechaba todo”, en referencia a Jurado, y agregó: “Había mucho combustible en su casa”.

Sobre el trabajo que llevó a cabo entomólogo, el Fiscal manifestó que "todavía no tienen el informe" porque ellos aplicaron la técnica correspondiente y aún se aguarda que vuelquen todos los datos en el informe para arrojar en los legajos.

Audiencia imputativa: ampliaron la imputación de Matías Jurado

Este jueves 21 de agosto, el Ministerio Público de la Acusación amplió la imputación contra Matías Jurado a “Homicidio Agravado”.

Según explicó el fiscal Guillermo Beller, “primero estuvo imputado por homicidio por la desaparición de Jorge Omar Anachuri. Anunciamos luego de que el ADN dio positivo para el señor Sergio Sosa. En ese sentido, tenemos evidencias suficientes para atribuirle homicidio agravado”, sostuvo.

