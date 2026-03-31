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31 de marzo de 2026 - 12:36
Tecnología.

Artemis II: a qué hora despega, dónde verlo en vivo y quiénes viajan en la misión de la NASA

La misión Artemis II de la NASA marcará el regreso de astronautas a una trayectoria alrededor de la Luna por primera vez más de 50 años.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Artemis II: a qué hora despega, dónde verlo en vivo y quiénes viajan en la misión de la NASA

Artemis II: a qué hora despega, dónde verlo en vivo y quiénes viajan en la misión de la NASA

Despedida de la tripulación de Artemis II De izquierda a derecha, los astronautas de la NASA Andre Douglas, Victor Glover y Christina Koch, la astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jenni Gibbons, el astronauta de la NASA Reid Wiseman y el astronauta de la CSA Jeremy Hansen posan para una foto antes de que la tripulación de Artemis II se dirija a un evento para los medios de comunicación el 27 de marzo de 2026.

Despedida de la tripulación de Artemis II

De izquierda a derecha, los astronautas de la NASA Andre Douglas, Victor Glover y Christina Koch, la astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jenni Gibbons, el astronauta de la NASA Reid Wiseman y el astronauta de la CSA Jeremy Hansen posan para una foto antes de que la tripulación de Artemis II se dirija a un evento para los medios de comunicación el 27 de marzo de 2026.

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La ventana de lanzamiento se abrirá a las 18:24 de la costa este de Estados Unidos, lo que equivale a las 19:24 de Argentina. Si todo sale según lo previsto, la misión despegará a bordo del gigantesco cohete SLS (Space Launch System) con la nave Orion, en el primer vuelo tripulado de esta combinación que la NASA usará para sus próximos pasos hacia la Luna.

La misión no buscará alunizar. Su objetivo es probar, con astronautas a bordo, todos los sistemas clave para vuelos más lejanos y sentar las bases de futuras expediciones, incluida Artemis III, que apunta a concretar un nuevo descenso humano sobre la superficie lunar.

Embed - NASA's Artemis II Crew Launches To The Moon (Official Broadcast)

Cómo ver Artemis II en vivo y online

La NASA ya definió el esquema de cobertura para seguir el lanzamiento desde cualquier parte del mundo. La primera transmisión comenzará a las 7:45 de la mañana, hora del este, con imágenes en vivo de las tareas de carga de combustible del cohete en el canal oficial de YouTube de la agencia. Luego, la cobertura principal arrancará a las 12:50, a través de NASA+, la plataforma oficial de streaming.

Eso significa que en Argentina el operativo podrá seguirse desde la mañana y que el tramo más importante, el del lanzamiento propiamente dicho, tendrá su momento central a las 19:24. La agencia también anunció actualizaciones permanentes en sus canales digitales y redes sociales, con imágenes, comentarios técnicos y seguimiento paso a paso de la misión.

Artemis II
Artemis II: Será el primer vuelo tripulado del programa que busca establecer una presencia humana sostenible en el satélite natural:

Artemis II: Será el primer vuelo tripulado del programa que busca establecer una presencia humana sostenible en el satélite natural:

Quiénes viajan y por qué esta misión es histórica

La tripulación de Artemis II está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, este último astronauta de la Agencia Espacial Canadiense. Los cuatro llegaron al Centro Espacial Kennedy el 27 de marzo, donde comenzaron las últimas actividades previas al despegue, entre ellas revisiones médicas, reuniones operativas y tiempo en cuarentena con sus familias antes del lanzamiento.

En su llegada a Florida, Wiseman también presentó “Rise”, el pequeño indicador de gravedad cero que acompañará a la tripulación. Se trata de un diseño creado por Lucas Ye, de California, elegido entre más de 2.600 propuestas de más de 50 países. La figura está inspirada en el histórico “Earthrise” de Apolo 8, la imagen del amanecer terrestre vista desde la órbita lunar.

La importancia de Artemis II va mucho más allá del simbolismo. Será la primera misión con personas a bordo del programa Artemis y el ensayo real que definirá si los sistemas del SLS y Orion están listos para avanzar hacia operaciones más complejas. Por eso, aunque no haya alunizaje, este vuelo de aproximadamente 10 días aparece como uno de los grandes hitos de la exploración espacial moderna.

Artemis II
Despedida de la tripulación de Artemis II De izquierda a derecha, los astronautas de la NASA Andre Douglas, Victor Glover y Christina Koch, la astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jenni Gibbons, el astronauta de la NASA Reid Wiseman y el astronauta de la CSA Jeremy Hansen posan para una foto antes de que la tripulación de Artemis II se dirija a un evento para los medios de comunicación el 27 de marzo de 2026.

Despedida de la tripulación de Artemis II

De izquierda a derecha, los astronautas de la NASA Andre Douglas, Victor Glover y Christina Koch, la astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jenni Gibbons, el astronauta de la NASA Reid Wiseman y el astronauta de la CSA Jeremy Hansen posan para una foto antes de que la tripulación de Artemis II se dirija a un evento para los medios de comunicación el 27 de marzo de 2026.

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