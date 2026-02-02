lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 20:06
Cohete.

La NASA prueba el regreso del hombre a la luna: las claves de la misión

La NASA ejecutó un simulacro clave de dos días con su cohete lunar SLS, cargando 2,6 millones de litros de combustible superfrío.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El ensayo general húmedo para Artemis II está en marcha.

El "ensayo general húmedo" para Artemis II está en marcha.


La NASA ejecutó el día sábado un simulacro clave de dos días con su cohete lunar SLS, cargando 2,6 millones de litros de combustible . Esta prueba define el despegue de cuatro astronautas en la primera misión tripulada hacia la Luna en más de 50 años, prevista no antes del 8 de febrero.

El ensayo general en marcha

La agencia espacial inició el 31 de enero un "wet dress rehearsal" que reproduce el conteo regresivo real, deteniéndose 30 segundos antes del encendido de motores. El cohete SLS, de 98 metros, carga propelentes criogénicos para verificar todos los sistemas. Una ola de frío pospuso el arranque, pero los equipos ajustaron calentadores en la cápsula Orion.

Objetivos de Artemis II

Embed - NASA's Artemis II Fueling Test (Official Static Feed)

La misión durará unos diez días, orbitando la Luna sin alunizaje, similar a Apolo 8 de 1968. LA Nasa probará un soporte vital, seguridad y un nuevo sistema de aseo para espacio profundo en SLS y Orion. Esto representa el paso clave hacia presencia humana sostenida en la Luna y misiones marcianas futuras.

