La NASA prueba el regreso del hombre a la luna: las claves de la misión

La NASA ejecutó el día sábado un simulacro clave de dos días con su cohete lunar SLS, cargando 2,6 millones de litros de combustible . Esta prueba define el despegue de cuatro astronautas en la primera misión tripulada hacia la Luna en más de 50 años, prevista no antes del 8 de febrero.

Real-time Artemis updates: https://t.co/40PMWktQjO pic.twitter.com/D9nZskFuP1 — NASA (@NASA) February 2, 2026 El ensayo general en marcha La agencia espacial inició el 31 de enero un "wet dress rehearsal" que reproduce el conteo regresivo real, deteniéndose 30 segundos antes del encendido de motores. El cohete SLS, de 98 metros, carga propelentes criogénicos para verificar todos los sistemas. Una ola de frío pospuso el arranque, pero los equipos ajustaron calentadores en la cápsula Orion.

Tripulación lista en cuarentena El comandante Reid Wiseman, junto a Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, supervisa desde Houston en aislamiento sanitario. Tras el éxito del ensayo, se trasladarán al Centro Espacial Kennedy para el lanzamiento potencial del 8 de febrero, con ventana limitada antes de marzo.

Objetivos de Artemis II Embed - NASA's Artemis II Fueling Test (Official Static Feed) La misión durará unos diez días, orbitando la Luna sin alunizaje, similar a Apolo 8 de 1968. LA Nasa probará un soporte vital, seguridad y un nuevo sistema de aseo para espacio profundo en SLS y Orion. Esto representa el paso clave hacia presencia humana sostenida en la Luna y misiones marcianas futuras.

