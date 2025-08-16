NASA: preocupa el debilitamiento del escudo terrestre afectando tecnología y comunicaciones

La AMAS pueden provocar problemas en el GPS, internet y transacciones financieras

Este fenómeno podría causar fallas en satélites y afectar servicios esenciales como el GPS, las comunicaciones y la navegación, impactando la vida cotidiana sin que muchas personas lo perciban, de acuerdo a lo señalado por científicos de la NASA.

Creen que la Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS) se genera por cambios en el movimiento del material fundido que está en el interior de la Tierra, en una capa llamada núcleo externo. Allí es donde se produce el campo magnético que protege al planeta, gracias a un proceso natural similar a un motor llamado geodinamo. Investigaciones recientes de centros importantes como el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia y el Goddard Space Flight Center de la NASA, sugieren que esta anomalía también está relacionada con el desplazamiento del polo magnético sur y otros cambios a largo plazo en la llamada magnetosfera, que es la “burbuja” magnética que nos rodea.

Día de la Tierra: impresionantes imágenes aéreas de nuestro planeta Efectos pocos claros Además, la AMAS ha empezado a dividirse en dos partes, un fenómeno que detectaron satélites de la misión europea Swarm. Esto podría alterar cómo las partículas energéticas del espacio interactúan con nuestra atmósfera, generando efectos aún poco claros para los científicos.

Aunque la AMAS no implica un peligro directo para la salud de las personas que viven en tierra, sus consecuencias indirectas pueden ser importantes. Por ejemplo, si los satélites y sistemas de comunicación sufren fallas prolongadas, se podrían ver afectados servicios fundamentales para la vida cotidiana, como el GPS, Internet, el pronóstico del clima, el transporte aéreo, operaciones militares y hasta las transacciones financieras en todo el mundo.

Mist nasa.jpg Misterio para la ciencia Para entender mejor este fenómeno y seguir su evolución, misiones como ICON de la NASA y Swarm de la Agencia Espacial Europea recopilan información en tiempo real sobre la intensidad y forma del campo magnético. Gracias a estos datos, los científicos pueden crear modelos que ayudan a predecir cómo cambiará la AMAS en el futuro y cómo protegernos frente a posibles riesgos. La anomalía magnética del Atlántico Sur sigue siendo un misterio para la ciencia que requiere atención constante y cooperación internacional. Los expertos trabajan para comprender sus causas y, al mismo tiempo, para reducir los peligros que este debilitamiento de nuestro escudo magnético podría traer a la tecnología y a nuestra sociedad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.