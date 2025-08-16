sábado 16 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de agosto de 2025 - 17:31
Mundo.

NASA: preocupa el debilitamiento del escudo terrestre afectando tecnología y comunicaciones

El escudo magnético que protege a la Tierra presenta un debilitamiento que puede afectar internet, GPS y transacciones financieras, generando preocupación en la NASA.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
La AMAS pueden provocar problemas en el GPS, internet y transacciones financieras

La AMAS pueden provocar problemas en el GPS, internet y transacciones financieras

Este fenómeno podría causar fallas en satélites y afectar servicios esenciales como el GPS, las comunicaciones y la navegación, impactando la vida cotidiana sin que muchas personas lo perciban, de acuerdo a lo señalado por científicos de la NASA.

Lee además
Donald Trump y Vladimir Putin. video
Histórico.

Donald Trump y Vladimir Putin anunciaron avances en un acuerdo para finalizar la guerra en Ucrania
como llega bolivia a estas elecciones generales y que se espera video
Política internacional.

Cómo llega Bolivia a estas elecciones generales y qué se espera

Creen que la Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS) se genera por cambios en el movimiento del material fundido que está en el interior de la Tierra, en una capa llamada núcleo externo. Allí es donde se produce el campo magnético que protege al planeta, gracias a un proceso natural similar a un motor llamado geodinamo. Investigaciones recientes de centros importantes como el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia y el Goddard Space Flight Center de la NASA, sugieren que esta anomalía también está relacionada con el desplazamiento del polo magnético sur y otros cambios a largo plazo en la llamada magnetosfera, que es la “burbuja” magnética que nos rodea.

Día de la Tierra: impresionantes imágenes aéreas de nuestro planeta

Efectos pocos claros

Además, la AMAS ha empezado a dividirse en dos partes, un fenómeno que detectaron satélites de la misión europea Swarm. Esto podría alterar cómo las partículas energéticas del espacio interactúan con nuestra atmósfera, generando efectos aún poco claros para los científicos.

Aunque la AMAS no implica un peligro directo para la salud de las personas que viven en tierra, sus consecuencias indirectas pueden ser importantes. Por ejemplo, si los satélites y sistemas de comunicación sufren fallas prolongadas, se podrían ver afectados servicios fundamentales para la vida cotidiana, como el GPS, Internet, el pronóstico del clima, el transporte aéreo, operaciones militares y hasta las transacciones financieras en todo el mundo.

Mist

nasa.jpg

Misterio para la ciencia

Para entender mejor este fenómeno y seguir su evolución, misiones como ICON de la NASA y Swarm de la Agencia Espacial Europea recopilan información en tiempo real sobre la intensidad y forma del campo magnético. Gracias a estos datos, los científicos pueden crear modelos que ayudan a predecir cómo cambiará la AMAS en el futuro y cómo protegernos frente a posibles riesgos.

La anomalía magnética del Atlántico Sur sigue siendo un misterio para la ciencia que requiere atención constante y cooperación internacional. Los expertos trabajan para comprender sus causas y, al mismo tiempo, para reducir los peligros que este debilitamiento de nuestro escudo magnético podría traer a la tecnología y a nuestra sociedad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump y Vladimir Putin anunciaron avances en un acuerdo para finalizar la guerra en Ucrania

Cómo llega Bolivia a estas elecciones generales y qué se espera

Elecciones presidenciales en Bolivia 2025: sistema de conteo y operativo de seguridad

Trump y Putin están reunidos en Alaska: expectativas por un posible tratado de paz entre Ucrania y Rusia

Los tres candidatos que podrían redefinir el rumbo político de Bolivia

Las más leídas

Matías Jurado pidió no tener contacto con su familia en el penal, entre otras condiciones
Crimen.

Matías Jurado pidió no tener contacto con su familia en el penal, entre otras condiciones

Entraron a robar juguetes y golosinas a una Iglesia: iban a ser donados por el Día del niño
Indignante.

Entraron a robar juguetes y golosinas a una Iglesia: iban a ser donados por el Día del niño

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Atención.

Habrá cortes de luz programados para este domingo: los detalles en la nota

Elecciones en Bolivia: 7500 ciudadanos de aquel país, están en condiciones de votar en Jujuy video
Elecciones.

Más de 7.500 ciudadanos de Bolivia podrán votar este domingo en Jujuy

Importante operativo policial en la ciudad e interior
Jujuy.

Operativo policial: 24 detenidos y secuestro de un motovehículo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel