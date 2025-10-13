Hamas liberó a los 20 rehenes vivos tras más de dos años de cautiverio

El grupo Hamas liberó este jueves a los 20 rehenes israelíes que permanecían con vida tras más de dos años de cautiverio en la Franja de Gaza. Los cautivos fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en diferentes puntos del enclave palestino, desde donde fueron trasladados a territorio israelí bajo un operativo de seguridad coordinado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

La liberación se concretó en dos etapas planificadas con precisión por organismos internacionales. Los rehenes fueron primero recibidos por equipos del CICR y luego trasladados por tierra al complejo de recepción de Re’im, en el sur de Israel, donde los esperaban familiares directos.

Desde allí, fueron derivados en helicópteros militares hacia hospitales designados para su atención y evaluación médica: Ichilov, en Tel Aviv; Sheba, en Tel HaShomer; y Beilinson, en Petah Tikva.

Fuentes oficiales indicaron que cada rehén recibirá asistencia médica y psicológica personalizada, mientras que los equipos de salud trabajan en la contención de las familias.

Quiénes son los argentinos liberados

Entre los liberados se encuentran tres ciudadanos de origen argentino: Ariel Cunio, David Cunio y Eitan Horn.

David Cunio había sido secuestrado junto a su esposa Sharon Aloni y sus hijas mellizas de tres años, Yuli y Emma, durante el ataque al kibutz Nir Oz. Su familia fue liberada en noviembre de 2023 durante la primera tregua. Ariel, su hermano, fue capturado junto a su novia Arbel Yehud, quien recuperó la libertad en febrero de 2024.

Eitan Horn también nació en Argentina y fue secuestrado cuando visitaba a su hermano en el mismo kibutz. Desde ese día, su familia mantuvo el contacto durante las primeras horas del ataque, antes de perder toda comunicación.

Los tres vivían en Israel desde mediados de la década del 80 y sus casos habían tenido gran repercusión en la comunidad argentina en ese país.

Rehenes argentinos Los rehenes argentinos hablaron con su familia.

El contexto del acuerdo

La liberación se concretó en el marco de un acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó a Israel para supervisar el cumplimiento de la primera fase del pacto.

El plan establece la entrega de todos los secuestrados con vida y la retirada progresiva de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. En las próximas horas se prevé el inicio del proceso para la repatriación de los cuerpos de los rehenes fallecidos.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el acuerdo también contempla la excarcelación de 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y 1.700 detenidos gazatíes, incluidos menores y mujeres arrestados tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El operativo en Israel

El jefe del Estado Mayor de Israel aprobó un protocolo especial de atención para la llegada de los rehenes, que incluye la evaluación médica inicial, la asistencia psicológica y la reunificación familiar.

Durante la operación, se mantuvo en alerta un helicóptero militar de emergencia y se coordinó la participación de distintas unidades de las FDI, junto con servicios médicos y personal humanitario del CICR.

En Tel Aviv, la Plaza de los Rehenes —que durante más de dos años fue símbolo del dolor y la espera— se llenó de personas que celebraron la noticia. Las familias recibieron la confirmación oficial durante la madrugada y viajaron de inmediato hacia los centros médicos donde son atendidos los sobrevivientes.

Con la liberación de los 20 rehenes vivos, Hamas ya no retiene cautivos israelíes con vida en su poder, lo que marca un punto de inflexión en el conflicto iniciado en 2023.

La expectativa ahora está centrada en el cumplimiento total del acuerdo y la llegada de los cuerpos de las víctimas que aún permanecen en territorio palestino.