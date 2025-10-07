Hamas exige un alto al fuego permannte y que el ejército israelí se retire de Gaza para un acuerdo

Hamas exigió un alto el fuego permanente y la retirada del ejército israelí de Gaza para cerrar un acuerdo.

El principal representante de Hamas en las conversaciones, Jalil al Haya , declaró este martes que la organización islamista se encuentra “ dispuesta ” a poner punto final al conflicto en la Franja de Gaza , que este día cumple dos años , aunque aclaró que el movimiento palestino exige “ seguridades ” concretas de que Israel pondrá fin a sus operaciones militares .

“ Buscamos garantías verdaderas de la comunidad internacional , del ( presidente estadounidense, Donald ) Trump y de los mediadores . Estamos listos, con toda disposición y positivismo , para llegar al fin de la guerra ”, expresó Al Haya en declaraciones al canal egipcio Al Qahera News desde Sharm el Sheij (Egipto) , donde se llevan adelante los diálogos .

A dos años del comienzo de la guerra en Gaza, Israel y Hamas empiezan a negociar un acuerdo de alto el fuego.

El delegado insistió en que Hamas está listo para aceptar “ la retirada ” de las tropas israelíes del territorio y “ el canje de presos (y rehenes) para que acabe la guerra para siempre ”.

“Estamos hoy en Sharm el Sheij para mantener negociaciones responsables y serias”, subrayó. Está previsto que las tratativas indirectas entre Israel y Hamas prosigan el miércoles en la localidad costera egipcia, con la participación como mediadores de Egipto, Qatar, Estados Unidos y Turquía. “Queremos garantías de los países que auspician (las conversaciones) y de Trump de que la guerra pare y nunca se retome”, concluyó el portavoz.

Cese el fuego y retirada del ejército israelí

Momentos previos, la representación de Hamas que participa en las negociaciones señaló que resulta imprescindible establecer un “cese al fuego permanente” y exigir la “retirada completa del Ejército” israelí de la Franja de Gaza como condiciones fundamentales para llegar a un entendimiento de paz.

Fawzi Barhoum, vocero del movimiento palestino, remarcó que cualquier acuerdo será posible únicamente si la guerra concluye de manera irreversible y si Israel se marcha del enclave ocupado.

La postura oficial fue difundida a través de un mensaje emitido por los canales institucionales del grupo, en coincidencia con el segundo aniversario del ataque contra Israel, que dejó un saldo de 1.200 muertos y más de 240 personas tomadas como rehenes.

Además, Hamas reclamó “la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria”, el retorno de las familias desplazadas a sus hogares, “inicio inmediato de un proceso de reconstrucción integral bajo la supervisión de un organismo nacional palestino de tecnócratas”, y que se cierre un “acuerdo justo de intercambio de prisioneros”.

Las rondas de diálogo indirecto entre ambas partes comenzaron el lunes en Egipto, donde se discuten los alcances del plan de 20 puntos elaborado por el presidente estadounidense Donald Trump como vía para clausurar el conflicto. En estas conversaciones participan como representantes de Washington el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del mandatario.

Según lo establecido en la iniciativa impulsada por Donald Trump, la etapa inicial —que se desarrolla en Egipto— plantea que Hamas entregue a todos los cautivos israelíes, tanto los que continúan con vida como los fallecidos que permanecen en su poder desde el asalto del 7 de octubre de 2023, a cambio de que Israel deje en libertad a varios centenares de prisioneros palestinos.

El proyecto del mandatario republicano busca poner un freno inmediato a la confrontación, asegurar la liberación de los secuestrados y establecer una administración provisional en la Franja de Gaza.

Dentro de las cláusulas también figura la desarticulación del aparato militar en el enclave costero y la eventual discusión sobre la creación de un Estado palestino, una posibilidad que, sin embargo, ha sido rechazada tajantemente por el primer ministro de Israel.

Israel rememora la tragedia del 7 de octubre

Este martes, la sociedad israelí recordó el segundo aniversario de la masacre cometida por Hamas, aquel ataque que dio inicio a la actual guerra en Gaza.

La ofensiva se produjo justo al concluir la festividad judía de Sucot, cuando combatientes del movimiento islamista llevaron adelante una incursión sorpresiva, considerada el episodio más sangriento vivido en Israel desde 1948.

Amparados por una lluvia de proyectiles lanzados desde Gaza, miles de milicianos de Hamas y otras facciones palestinas derribaron el muro de separación e irrumpieron en kibutz, instalaciones militares y en un multitudinario festival en pleno desierto.

El asalto provocó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según los registros oficiales israelíes. Durante el ataque, Hamás trasladó a Gaza a 251 rehenes; actualmente permanecen retenidos 47, de los cuales 25 han sido declarados fallecidos según el ejército israelí.

A las 06:29 (03:29 GMT) de este martes, coincidiendo con el horario exacto del ataque en 2023, familiares de las víctimas del festival Nova realizaron un minuto de silencio en memoria de los más de 370 fallecidos en ese evento.

“Estoy aquí para estar con ella, porque es la última vez que estuvo viva, aquí con su prometido, Moshé”, quien también perdió la vida aquel día, expresó Orit Baron, de 57 años, madre de Yuval Baron, una de las víctimas.

Por la noche, en Tel Aviv se realizará otro acto conmemorativo en la denominada plaza de los Rehenes, organizado por los familiares de las víctimas. La ceremonia servirá además como punto central de la movilización que exige la liberación de todos los cautivos aún en poder de Hamás.