Israel y Hamas negocian un acuerdo de alto el fuego a dos años del inicio de la guerra en Gaza

Israel y Hamas iniciarán este lunes en Egipto un acercamiento indirecto promovido por el presidente estadounidense Donald Trump , con el objetivo de lograr un pacto que detenga dos años de enfrentamientos en la Franja de Gaza . Las reuniones tendrán lugar en el resort de Sharm el Sheij , a orillas del Mar Rojo.

Será justo antes de cumplirse el segundo aniversario del violento ataque del grupo islámico en el sur de Israel , ocurrido el 7 de octubre de 2023.

“El acuerdo que se negocia no plantea una solución estructural. Solo se busca un cese el fuego. Es un acuerdo incompleto, pero en esta situación de emergencia hay que hacer algo y esto es lo mejor que hay sobre la mesa” , explicó el analista Jairo Lugo Ocando , decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sharjah , en Emiratos Árabes Unidos .

Cómo serán y quiénes participarán en las negociaciones en Egipto

Las negociaciones se enfocarán inicialmente en el canje de rehenes por prisioneros palestinos retenidos en Israel, según informó la Cancillería de Egipto. Si todo avanza según lo previsto, las liberaciones podrían concretarse en un plazo de tres días.

Se estima que 48 personas permanecen cautivas en Gaza, con alrededor de veinte con vida, entre ellos los argentinos Eitan Horn y los hermanos Ariel y David Cunio. El acuerdo también contemplaría la devolución de los cuerpos de quienes fueron secuestrados, incluyendo al argentino Lior Rudaeff.

Los preparativos ya están en curso. El coordinador israelí para asuntos de rehenes, Gal Hirsch, se reunió este domingo con Julian Larison, jefe regional de la Cruz Roja, para llevar a cabo una “reunión de preparación”. La Cruz Roja actúa como mediadora entre Hamas y las fuerzas israelíes en Gaza.

Delegaciones y mediadores: la mesa de negociaciones se completa

Se espera que los negociadores lleguen en las próximas horas al lugar de las conversaciones, situado en la costa del Mar Rojo. A las deliberaciones se sumará una misión estadounidense: Donald Trump envió a la región a su representante Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner.

La delegación israelí estará liderada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, mientras que Hamas contará con la presencia de su principal negociador, Jalil al Haya, quien sobrevivió a un intento de asesinato selectivo llevado a cabo por Israel el 9 de septiembre en Doha, Qatar. También participarán emisarios de Egipto y Qatar.

“El acontecimiento más importante fue la aceptación de Hamas de la propuesta de Trump. El resto son detalles”, declaró Mkhaimer Abusada, exdirector del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Al-Azhar, en la Gaza actualmente devastada.

Las conversaciones apuntan a definir los “procedimientos y detalles” de la primera fase de un plan de 20 puntos propuesto por Trump.

Retirada parcial y zonas de control: el primer desafío del acuerdo

En esta etapa inicial, el acuerdo contempla la retirada parcial de las fuerzas israelíes para facilitar la liberación de los rehenes. Sin embargo, fuentes árabes citadas por EFE advierten que el principal conflicto gira en torno a los lugares exactos donde Israel mantendría su presencia militar.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo en declaraciones a ABC que Israel debería retroceder, una vez liberados los cautivos, hasta la llamada “línea amarilla”, que marcaba el despliegue de sus tropas en agosto pasado.

No obstante, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, aseguró este domingo que las fuerzas israelíes conservarán “el control operativo sobre las zonas de avanzada” incluso tras un posible acuerdo, lo que les permitiría, advirtió, reiniciar operaciones de manera inmediata si Hamas incumple lo pactado.

Gobierno provisional y desmilitarización: los puntos clave del plan de Trump

La propuesta de Trump contempla poner fin al conflicto, lograr la liberación completa de los rehenes y establecer un gobierno provisional en Gaza, bajo la supervisión directa del mandatario estadounidense y del ex primer ministro británico Tony Blair.

El plan también incluye la desmilitarización de la Franja y abre la puerta a futuras negociaciones para la eventual creación de un Estado palestino, aunque esta última opción no cuenta con el respaldo del Ejecutivo israelí. “Hamas ha aceptado tres elementos importantes para alcanzar un acuerdo”, dijo Lugo Ocando. Estos puntos son:

Que no formará parte de un gobierno de transición .

. Que permitirá la presencia de fuerzas árabes de terceros países en Gaza.

de terceros países en Gaza. Que liberará a todos los rehenes.

“Hay elementos preocupantes. Hamas no dijo que va a entregar las armas e Israel no se comprometió con un cese del fuego total, solo en la suspensión porque en cualquier momento puede retomar los ataques”, remarcó el analista.

No obstante, Lugo Ocando aseguró que “hay razones para ser optimistas. El problema es que hasta que no se dé un acuerdo a largo plazo del conflicto, que incluya la independencia palestina, no va a haber una solución”. “Debe haber una respuesta política. Ningún conflicto se soluciona en el terreno militar”, aseguró.