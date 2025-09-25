Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu y ratificó el apoyo a Israel

Javier Milei y Benjamín Netanyahu se reunieron en un hotel de Manhattan para analizar la situación de los rehenes secuestrados por Hamas en Gaza y la crisis geopolítica en Medio Oriente . El Presidente le reiteró su apoyo al primer ministro de Israel.

“En el encuentro mantenido hoy con el Primer Ministro de Israel abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos . La Argentina reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación”, informó Manuel Adorni, vocero presidencial .

“Intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países , así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”, agregó.

Cerca de las 16.00 de New York, Milei junto a su hermana Karina Milei, fue en auto hasta las cercanías de Central Park. En otro vehículo oficial se subieron Luis Caputo, Manuel Adorni y el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri.

Javier Milei y su apoyo a Israel

Milei encabeza una lista corta de jefes de Estado que apoyan la estrategia bélica de Netanyahu en Gaza, junto a Donald Trump y Santiago Peña. De hecho, Trump recibirá al premier israelí en la Casa Blanca, el próximo lunes.

“Seguimos demandando la devolución incondicional de los 4 argentinos aún secuestrados en poder de la organización terrorista Hamas. No desistiremos en nuestra demanda de la liberación de todos los secuestrados aún cautivos”, exigió el presidente en su último viaje a Jerusalén.

Cuando concluyó su encuentro con Netanyahu, el presidente fue galardonado por B’nai B’rith, una prestigiosa organización judía que tiene programas de ayuda social y lucha contra el antisemitismo a nivel global. Milei fue a “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”.