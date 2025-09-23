martes 23 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de septiembre de 2025 - 14:30
Política.

Donald Trump respaldó a Javier Milei: "Tiene mi completo respaldo para su reelección"

En Nueva York, Donald Trump se reunió con Javier Milei y lo respaldó para la reelección de 2027. Además, dialogaron sobre ayuda financiera para Argentina.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Milei y Trump
Trump y Milei, hoy en los Estados Unidos

Trump y Milei, hoy en los Estados Unidos

image
Apoyo de Estados Unidos al presidente Javier Milei

Apoyo de Estados Unidos al presidente Javier Milei

Luis Caputo, Karina Milei, Javier Milei, Donald Trump y Gerardo Werthein

Luis Caputo, Karina Milei, Javier Milei, Donald Trump y Gerardo Werthein

Lee además
Luis Caputo anunció que el Banco Mundial enviará US$4000 millones a la Argentina.
Política.

Luis Caputo informó que el Banco Mundial enviará US$4000 millones a la Argentina
Qué dicen los expertos sobre el consumo de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo.  
Salud.

La palabra de expertos sobre el consumo de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo

En un mensaje difundido a través de su red social Truth, Trump calificó a Milei como “un muy buen amigo, luchador y ganador”, asegurando que cuenta con su “respaldo completo y total para la reelección como presidente”. Incluso, le obsequió al líder argentino una copia impresa de sus declaraciones, gesto que fue fotografiado y difundido oficialmente.

El encuentro, que se extendió durante unos 20 minutos, giró también en torno a la necesidad de avanzar en un nuevo esquema de financiamiento que permita a la Argentina afrontar vencimientos de deuda en los próximos 15 meses y reforzar las reservas del Banco Central. Según fuentes oficiales, la reunión dejó encaminada la posibilidad de un anuncio por parte del secretario del Tesoro de EE.UU. sobre un paquete de asistencia financiera.

image

El Presidente Javier Milei recibió por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional.

"El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord. Él heredó un "desorden total" con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (al igual que el deshonesto Joe Biden, el peor presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto. Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente, ¡nunca te decepcionará!".

Trump y Milei, hoy en los Estados Unidos
Trump y Milei, hoy en los Estados Unidos

Trump y Milei, hoy en los Estados Unidos

Respaldo político y económico

Trump no solo destacó la gestión de Milei frente a la crisis heredada, sino que además trazó paralelismos con su propia experiencia política. “Heredó un desastre total con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical, muy parecido a Joe Biden. Sin embargo, ha devuelto estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de respeto”, escribió.

Para la Casa Rosada, este gesto significa una señal clave en un momento de incertidumbre. En las últimas semanas, la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires había golpeado la confianza de los mercados, generando presión sobre el tipo de cambio y obligando al Banco Central a desprenderse de casi mil millones de dólares de sus reservas.

Javier Milei

La foto con Trump y el respaldo explícito apuntan a reforzar el frente externo y dar aire político al Gobierno de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando se renovará parte del Congreso.

El presidente norteamericano también destacó la “relación tremenda” que mantiene con la Argentina desde la llegada de Milei al poder. “Argentina se ha convertido en un aliado fuerte, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países continúen en sus increíbles caminos de éxito”, afirmó.

Luis Caputo, Karina Milei, Javier Milei, Donald Trump y Gerardo Werthein
Luis Caputo, Karina Milei, Javier Milei, Donald Trump y Gerardo Werthein

Luis Caputo, Karina Milei, Javier Milei, Donald Trump y Gerardo Werthein

De la reunión participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y el embajador Gerardo Werthein, además de asesores de la delegación estadounidense.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luis Caputo informó que el Banco Mundial enviará US$4000 millones a la Argentina

La palabra de expertos sobre el consumo de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo

Javier Milei ya está en Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en busca de financiamiento

El Gobierno oficializó la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump

Donald Trump y Xi Jinping hablan por teléfono para acordar el futuro de TikTok

Lo que se lee ahora
no, este video viral no es del acto de javier milei en cordoba del 19 de septiembre, sino del cierre de campana de las elecciones de 2023 video
Reverso.

No, este video viral no es del acto de Javier Milei en Córdoba del 19 de septiembre, sino del cierre de campaña de las elecciones de 2023

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Aumento.

Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Victoria Zamar es la Representante de Jujuy en la FNE 2025
Noche única.

Victoria Zamar del Departamento Manuel Belgrano es la Representante de Jujuy 2025

Detenido en Salta por intento de rapto (Foto ilustrativa) 
Estremecedor.

Un jujeño detenido en Salta acusado de intentar secuestrar y abusar de una adolescente

Insólito episodio en Tucumán: entró a su propio velorio gritando estoy vivo
Justicia.

Insólito episodio en Tucumán: entró a su propio velorio gritando "estoy vivo"

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Agenda.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel