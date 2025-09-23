Donald Trump respaldó a Javier Milei: "Tiene mi completo respaldo para su reelección"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , mantuvo este martes un encuentro con Javier Milei en la sede de la ONU , en Nueva York, donde expresó su apoyo total a la gestión del mandatario argentino y sorprendió al anunciar públicamente su respaldo a la candidatura de Milei para la reelección en 2027.

En un mensaje difundido a través de su red social Truth, Trump calificó a Milei como “ un muy buen amigo, luchador y ganador ”, asegurando que cuenta con su “respaldo completo y total para la reelección como presidente”. Incluso, le obsequió al líder argentino una copia impresa de sus declaraciones, gesto que fue fotografiado y difundido oficialmente.

El encuentro, que se extendió durante unos 20 minutos, giró también en torno a la necesidad de avanzar en un nuevo esquema de financiamiento que permita a la Argentina afrontar vencimientos de deuda en los próximos 15 meses y reforzar las reservas del Banco Central. Según fuentes oficiales, la reunión dejó encaminada la posibilidad de un anuncio por parte del secretario del Tesoro de EE.UU. sobre un paquete de asistencia financiera.

El Presidente Javier Milei recibió por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional.

"El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord. Él heredó un "desorden total" con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (al igual que el deshonesto Joe Biden, el peor presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto. Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente, ¡nunca te decepcionará!".

Respaldo político y económico

Trump no solo destacó la gestión de Milei frente a la crisis heredada, sino que además trazó paralelismos con su propia experiencia política. “Heredó un desastre total con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical, muy parecido a Joe Biden. Sin embargo, ha devuelto estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de respeto”, escribió.

Para la Casa Rosada, este gesto significa una señal clave en un momento de incertidumbre. En las últimas semanas, la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires había golpeado la confianza de los mercados, generando presión sobre el tipo de cambio y obligando al Banco Central a desprenderse de casi mil millones de dólares de sus reservas.

La foto con Trump y el respaldo explícito apuntan a reforzar el frente externo y dar aire político al Gobierno de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando se renovará parte del Congreso.

El presidente norteamericano también destacó la “relación tremenda” que mantiene con la Argentina desde la llegada de Milei al poder. “Argentina se ha convertido en un aliado fuerte, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países continúen en sus increíbles caminos de éxito”, afirmó.

De la reunión participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y el embajador Gerardo Werthein, además de asesores de la delegación estadounidense.