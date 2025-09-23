La palabra de expertos sobre el consumo de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo

Qué dicen los expertos sobre el consumo de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo.

El presidente estadounidense, Donald Trump , afirmó este lunes que el uso de Tylenol durante la gestación podría estar vinculado al desarrollo de autismo en los niños. Este medicamento, de amplio consumo y venta libre, contiene paracetamol.

Paralelamente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) inició hoy el proceso para actualizar la información en el etiquetado del acetaminofén —nombre genérico del paracetamol presente en Tylenol y productos similares—, con el objetivo de reflejar la evidencia que sugiere que su ingesta en mujeres embarazadas podría relacionarse con un mayor riesgo de problemas neurológicos , como autismo y TDAH , en la descendencia. Además, la agencia envió una alerta oficial a los médicos en todo el país.

El presidente de Estados Unidos dijo que el uso de un popular analgésico de venta libre durante la gravidez está relacionado con el desarrollo del trastorno en niños.

De acuerdo con Cleveland Clinic , “ha habido cierta confusión en torno a la seguridad del uso de acetaminofeno (comúnmente conocido como Tylenol o paracetamol ) durante el embarazo , y muchas personas tienen miedo de usar Tylenol durante el primer trimestre . Si bien estudios anteriores sugirieron que tomar el medicamento con demasiada frecuencia durante el embarazo podría aumentar los riesgos de que su futuro hijo desarrolle autismo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad ( TDAH ), un estudio reciente de 2024 descubrió que tomar acetaminofén durante el embarazo no aumenta el riesgo de que su hijo sufra estos trastornos del desarrollo neurológico ”.

Un amplio estudio epidemiológico encabezado por el Instituto Karolinska, en conjunto con la Universidad Drexel de Filadelfia y publicado en JAMA, examinó la información de 2,4 millones de niños nacidos en Suecia entre 1995 y 2019. Los científicos identificaron aproximadamente 186.000 niños cuyas madres habían consumido paracetamol durante el embarazo y compararon sus resultados con los de sus hermanos no expuestos al medicamento en el útero. El seguimiento se prolongó hasta los 26 años, lo que permitió evaluar la incidencia de autismo, TDAH y discapacidad intelectual en la población estudiada.

Un estudio del Instituto Karolinska y la Universidad Drexel analizó a 2,4 millones de niños nacidos en Suecia entre 1995 y 2019, comparando a hermanos expuestos y no expuestos al paracetamol durante la gestación.

Estudio sueco analiza 2,4 millones de nacimientos

Si bien los datos generales mostraron un ligero incremento en la prevalencia de estos trastornos, el análisis comparativo dentro de las familias no encontró diferencias significativas entre los hermanos expuestos y los no expuestos al paracetamol durante la gestación. “No observamos ningún aumento del riesgo de TDAH, autismo o discapacidad intelectual en los niños que pudiera atribuirse al uso de paracetamol durante el embarazo”, señaló Renée Gardner, profesora asociada de epidemiología e investigadora del Departamento de Salud Pública Global del Instituto Karolinska, según declaraciones difundidas por la propia institución.

El enfoque metodológico del estudio, basado en la comparación entre hermanos, permitió a los investigadores controlar factores familiares que podrían sesgar los resultados. Brian Lee, profesor asociado en la Universidad Drexel y miembro del Instituto de Autismo AJ Drexel en Filadelfia, explicó que “los usuarios de paracetamol difieren de quienes no lo usan en varios aspectos. Estas diferencias son difíciles de captar con métodos estadísticos estándar. Al comparar a hermanos, podemos controlar factores familiares importantes”, según declaraciones publicadas por el Instituto Karolinska.

El diseño del estudio empleó la comparación entre hermanos.

El trabajo, respaldado económicamente por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), se incorpora a un conjunto de investigaciones anteriores que han buscado esclarecer la posible relación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el riesgo de trastornos del neurodesarrollo. En 2021, un equipo internacional de científicos, con participación de investigadores suecos, publicó en Nature Reviews Endocrinology una advertencia sobre un eventual vínculo entre el consumo de este medicamento en la gestación y un mayor riesgo de autismo, TDAH y discapacidad intelectual. Sin embargo, el estudio del Instituto Karolinska, que constituye el análisis epidemiológico más amplio hasta la fecha, no halló evidencia que respalde esa asociación.

Precaución médica y limitaciones del estudio

A pesar de los hallazgos del estudio, los investigadores enfatizan la necesidad de consultar siempre a un profesional de la salud antes de tomar decisiones sobre la administración de medicamentos durante la gestación. Renée Gardner, en declaraciones al Instituto Karolinska, recomendó: “Esperamos que nuestros hallazgos tranquilicen a los futuros padres que se enfrentan a la decisión de usar o no paracetamol durante el embarazo. Sin embargo, siempre deben escuchar la evaluación de su médico sobre la seguridad del medicamento en cada caso individual”.

El estudio reconoce ciertas limitaciones.

El trabajo también reconoce ciertas limitaciones, como que únicamente se registraron los consumos de paracetamol que fueron prescritos o reportados a las parteras, por lo que posibles usos sin receta podrían no estar reflejados. Asimismo, la investigación se centró exclusivamente en los diagnósticos de autismo, TDAH y discapacidad intelectual, sin evaluar otros posibles efectos adversos del acetaminofén en los niños.

Por otro lado, en 2021 los NIH destacaron estudios que examinan la posible relación entre la exposición temprana al paracetamol y los trastornos del espectro autista (TEA) y TDAH, aunque aclaran que la evidencia aún no es definitiva. Un análisis europeo que involucró 73.881 pares madre-hijo evaluó la exposición prenatal y posnatal al acetaminofén mediante cuestionarios e entrevistas a las madres, y examinó la presencia de síntomas de TEA y TDAH entre los 4 y 12 años.

Los hallazgos indicaron que los niños expuestos al medicamento durante la gestación tenían un 19% más de probabilidades de presentar síntomas limítrofes o clínicos de TEA y un 21% más de riesgo de síntomas de TDAH, en comparación con los no expuestos. En cambio, la exposición después del nacimiento no mostró relación con un aumento de estos síntomas.

Los NIH han citado investigaciones que exploran el posible papel etiológico de la exposición temprana al paracetamol en los trastornos del espectro autista (TEA) y el TDAH.

Perspectiva de especialistas en salud infantil y autismo

La psiquiatra especializada en niños y adolescentes, Alexia Rattazzi, señaló: “Hoy, según los estudios que existen, no termina de ser clara la asociación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo. Los resultados en general son contradictorios y no son concluyentes. Hay por ejemplo una revisión (artículo publicado recientemente) que encontró una asociación, pero también hay un estudio sueco del 2024 que no encontró asociación alguna (y es interesante porque la cohorte de personas que se incluyeron en el estudio supera las 2.4 millones de personas)”.

Rattazzi añadió: “Las recomendaciones actuales para las mujeres que están cursando un embarazo es que sean cautas y que el uso de paracetamol sea limitado (solo para algunas situaciones puntuales)”.

Qué dicen los expertos sobre el consumo de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo.

Por su parte, el neuropsiquiatra infantojuvenil Christian Plebst, ofreció otra perspectiva: “El autismo, más que un diagnóstico médico, es un fenómeno social muy complejo que pone sobre el tapete muchas incongruencias en nuestra manera de vivir, de tomar decisiones y de acompañarnos. Se trata de una crisis literal, una pandemia de causas multifactoriales que desafía nuestra capacidad de detenernos y analizar absolutamente todos los factores involucrados, sin que nadie se ponga a la defensiva. Ningún factor resulta inabordable, especialmente los médicos”.

Y amplió: “Cada vez que surge una noticia al respecto, la discusión pública suele quedar centrada solo en lo médico, cuando en realidad lo que se pone en evidencia es un fenómeno que debería llevarnos a una reflexión global. El diagnóstico de autismo afecta hoy a uno de cada treinta y un niños, lo que exige salir de la polarización entre causas genéticas y factores externos, como el paracetamol. Aunque alguno de estos factores pueda tener incidencia en ciertos casos, es imprescindible una conversación mucho más seria y profunda“.

Los especialistas subrayan la importancia de que las decisiones sobre medicamentos durante la gestación sean consultadas con profesionales de la salud.

“El autismo implica una compleja asociación entre fortalezas, desafíos y riesgos, donde intervienen componentes biológicos, genéticos, congénitos, ambientales y factores de estrés a los que se expone un bebé desde el nacimiento. La biología humana ha sido resiliente, logrando llegar hasta el presente desde nuestros orígenes remotos, pero hoy la calidad de la nutrición, las prácticas médicas, el entorno y el estrés han cambiado drásticamente, colocando una carga inédita sobre el desarrollo de los recién nacidos”, repasó Plebst.

Qué informó la FDA

En un comunicado, la FDA de Estados Unidos señaló: “La evidencia de los últimos años ha sugerido una correlación entre el consumo de acetaminofén durante el embarazo y el diagnóstico posterior de afecciones como el autismo y el TDAH. Múltiples estudios de cohorte a gran escala, como el Estudio de Salud de Enfermeras II y la Cohorte de Nacimientos de Boston, han encontrado esta asociación. Algunos estudios han descrito que el riesgo puede ser más pronunciado cuando se toma acetaminofén de forma crónica durante el embarazo”.

Qué dicen los expertos sobre el consumo de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo.

“Es importante señalar que, si bien se ha descrito en numerosos estudios una asociación entre el acetaminofén y las afecciones neurológicas, no se ha establecido una relación causal y existen estudios que contradicen esta afirmación en la literatura científica. También se observa que el acetaminofén es el único medicamento de venta libre aprobado para el tratamiento de la fiebre durante el embarazo, y la fiebre alta en mujeres embarazadas puede representar un riesgo para sus hijos. Además, la aspirina y el ibuprofeno tienen efectos adversos bien documentados en el feto”, argumentaron desde la FDA.

A su vez, en una carta enviada a los médicos de todo el territorio nacional, el organismo indicó: “En los últimos años, se ha acumulado evidencia que sugiere que el uso de acetaminofén por parte de mujeres embarazadas puede estar asociado con un mayor riesgo de afecciones neurológicas como el autismo y el TDAH en los niños. Algunos estudios han descrito que el riesgo puede ser más pronunciado cuando el acetaminofén se toma de manera crónica durante todo el embarazo hasta el parto. Estas preocupaciones pueden verse amplificadas por el hecho de que el hígado de un niño muy pequeño puede estar aún en desarrollo y, por lo tanto, la capacidad del niño para metabolizar el medicamento puede ser limitada”.

Qué dicen los expertos sobre el consumo de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo.

“La asociación es un tema de debate científico en curso y los médicos deben estar al tanto de este asunto en su toma de decisiones clínicas, especialmente dado que la mayoría de las fiebres de corta duración en mujeres embarazadas y niños pequeños no requieren medicación”, apuntaron.

“En aras de la seguridad del paciente y la medicina prudente, los médicos deberían considerar minimizar el uso de acetaminofén durante el embarazo para fiebres leves de rutina. Esta consideración también debe equilibrarse con el hecho de que el acetaminofén es la alternativa de venta libre más segura durante el embarazo entre todos los analgésicos y antipiréticos; la aspirina y el ibuprofeno tienen efectos adversos bien documentados sobre el feto", concluyó la carta.

Qué dicen los expertos sobre el consumo de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo.

Ese mismo día, la FDA comenzó el proceso de aprobación de tabletas de leucovorina cálcica destinadas a pacientes con deficiencia cerebral de folato (DFC), un trastorno neurológico que dificulta el transporte de folato —una vitamina fundamental para la función cerebral— hacia el cerebro, según informó un comunicado oficial.

“Se ha observado que las personas con deficiencia cerebral de folato presentan retrasos en el desarrollo con características autistas (p. ej., dificultades con la comunicación social, el procesamiento sensorial y conductas repetitivas), convulsiones y problemas de movimiento y coordinación”, detallaron las autoridades.