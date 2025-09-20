sábado 20 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de septiembre de 2025 - 21:34
en Nueva York.

El Gobierno oficializó la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump

La Casa Rosada confirmó que el presidente Javier Milei se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump, el próximo martes en Nueva York.

Por  Agustín Weibel
El Gobierno oficializó la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump

El Gobierno oficializó la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump

El Gobierno confirmó que el presidente Javier Milei mantendrá el próximo martes una reunión bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Lee además
javier milei desplazo a lule menem de la campana y empodero a santiago caputo
Política.

Javier Milei desplazó a "Lule" Menem de la campaña y empoderó a Santiago Caputo
Javier Milei:“Todo el pánico que hay es político”
Discurso.

Javier Milei en Córdoba: "Todo el pánico que hay es político"

El Gobierno oficializó la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump

El encuentro se da en un momento clave para la economía argentina: el Banco Central debió vender 1.110 millones de dólares en apenas tres días para contener la presión sobre el tipo de cambio, mientras crecen las dudas de los inversores sobre la capacidad de pago de la deuda en 2026, que supera los 8.000 millones de dólares.

En el mercado financiero esperan que la bilateral con Trump pueda abrir la puerta a un nuevo financiamiento. Circulan versiones de que el Tesoro estadounidense podría utilizar el Exchange Stabilization Fund para asistir a la Argentina y reforzar las reservas del BCRA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó transmitir tranquilidad a los bonistas al afirmar: “Hace dos o tres meses estamos trabajando para poder garantizar el pago del vencimiento de los bonos en enero. Lo que vamos a buscar es garantizar no solo los pagos de los vencimientos de los bonos de enero, sino los de julio del año que viene también. No lo anunciamos porque estamos trabajando en eso. Anunciamos cosas cuando las concretamos”.

Las declaraciones del ministro fueron interpretadas como un guiño hacia un posible acuerdo con Washington, algo que tomó mayor fuerza tras la visita a Buenos Aires del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, en abril pasado.

Por su parte, Milei evitó dar precisiones sobre la agenda con Trump, pero confirmó el avance de las gestiones: “Estamos en múltiples negociaciones con los Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para los argentinos”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.

La reunión de Nueva York espera que combine gestos políticos con la posibilidad de acuerdos financieros para sostener la estrategia económica del Gobierno.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei desplazó a "Lule" Menem de la campaña y empoderó a Santiago Caputo

Javier Milei en Córdoba: "Todo el pánico que hay es político"

Milei señaló que los audios sobre coimas fueron manipulados por IA

Cristina Kirchner criticó la política económica del Gobierno: "¡Qué olor a default!"

Se disparó el riesgo país y el dólar superó los $1495

Lo que se lee ahora
Cristina Kirchner criticó la política económica del Gobierno: ¡Qué olor a default!

Cristina Kirchner criticó la política económica del Gobierno: "¡Qué olor a default!"

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda
Solidaridad.

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda

FNE 2025: Después de 41 años volvió la Escuela Técnica N°2 de San Pedro de Jujuy a la Fiesta
¡Bienvenidos!.

FNE 2025: Después de 41 años volvió la Escuela Técnica N°2 de San Pedro de Jujuy a la Fiesta

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19
Ciudad Cultural.

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancó a las 19

Desfile de Carrozas desde Ciudad Cultural 
Imperdible.

FNE 2025: empezó el desfile doble en Ciudad Cultural con transmisión de Canal 4

Violencia de Género: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja
Barrio El Chingo.

Violencia de Género: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel