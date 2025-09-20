El Gobierno oficializó la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump

El Gobierno confirmó que el presidente Javier Milei mantendrá el próximo martes una reunión bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El Gobierno oficializó la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump El encuentro se da en un momento clave para la economía argentina: el Banco Central debió vender 1.110 millones de dólares en apenas tres días para contener la presión sobre el tipo de cambio, mientras crecen las dudas de los inversores sobre la capacidad de pago de la deuda en 2026, que supera los 8.000 millones de dólares.

En el mercado financiero esperan que la bilateral con Trump pueda abrir la puerta a un nuevo financiamiento. Circulan versiones de que el Tesoro estadounidense podría utilizar el Exchange Stabilization Fund para asistir a la Argentina y reforzar las reservas del BCRA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó transmitir tranquilidad a los bonistas al afirmar: “Hace dos o tres meses estamos trabajando para poder garantizar el pago del vencimiento de los bonos en enero. Lo que vamos a buscar es garantizar no solo los pagos de los vencimientos de los bonos de enero, sino los de julio del año que viene también. No lo anunciamos porque estamos trabajando en eso. Anunciamos cosas cuando las concretamos”.

Las declaraciones del ministro fueron interpretadas como un guiño hacia un posible acuerdo con Washington, algo que tomó mayor fuerza tras la visita a Buenos Aires del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, en abril pasado. Por su parte, Milei evitó dar precisiones sobre la agenda con Trump, pero confirmó el avance de las gestiones: “Estamos en múltiples negociaciones con los Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para los argentinos”, afirmó en diálogo con Radio Mitre. La reunión de Nueva York espera que combine gestos políticos con la posibilidad de acuerdos financieros para sostener la estrategia económica del Gobierno.

