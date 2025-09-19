Javier Milei en Córdoba: "Todo el pánico que hay es político"

Javier Milei disertó ante empresarios en el acto central por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba , donde defendió la política de su Gobierno y habló sobre la inestabilidad de los mercados. “El pánico político se está espiralizando en el mercado”.

El Presidente remarcó que “son décadas y décadas de ideas en la dirección contraria” , y agregó que “las crisis de Argentina tienen niveles de déficit fiscal verdaderamente obscenos”, y aludió a la suba del riesgo país y otros indicadores.

“El pánico político se está espiralizando en el mercado”, señaló, y defendió su gestión y destacó la baja de la inflación. “ Cuando llegamos recibimos la peor herencia de la historia . El momento en que la economía tocó fondo fue en abril de 2024, pero a partir de ahí comenzó a expandirse”.

“Probamos que se podía hacer un ajuste y que además sea expansivo . Siempre y cuando se hiciera en el sector parasitario, que es el Estado”, indicó. “Pero hay un empecinamiento en destruir todo lo que hemos construido . Una parte de la política sólo quiere romper el equilibrio macroeconómico”, aseguró.

Embed - Discurso del Presidente Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba

“Todo este proceso fue acompañado por 9.000 reformas estructurales. Y tenemos los niveles de consumo en los máximos históricos”, manifestó Milei. “No solo no multiplicamos la pobreza, sino que bajamos todos los indicadores. Sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos”.

“No solo acomodamos las cuentas del país, sino que sacamos gente de la pobreza. Pero de ninguna manera se terminaron los problemas. Sabemos que tener 30% de pobres es hiper doloroso. Es como estar a mitad de camino. Pero no tenemos que aflojar, hay que seguir para adelante”, dijo en su discurso.

Además, volvió a apuntar contra la oposición: “Me dicen que no escucho. ¿Qué quieren que escuche? ¿Las recetas de siempre, que ya fracasaron? Hay que seguir empujando, porque del otro lado está el camino de la prosperidad", señaló.

“Hemos tenido mucha volatilidad en el tipo de cambio y sin embargo la inflación sigue en el orden del 1,5% y el 2%”, afirmó Milei. “Solo 5 países de los 200 que hay en el mundo tienen equilibrio fiscal y nosotros somos uno de ellos”, remarcó Milei. “Todo el pánico que hay es político”, sentenció.

También defendió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Es una auténtica patriota”, y cargó contra el kirchnerismo: “Ya vimos a los que están enfrente, los forajidos que están de vuelta. Tenemos que vencer al populismo”.

“Cuando llegamos nos propusimos cortar con los gerentes de la pobreza. Había 9.000 piquetes por año y los llevamos a cero. Sin orden, tampoco hay progreso”, graficó. “Construir requiere mucho trabajo y destruir es muy fácil. Tenemos que tomar conciencia del monstruo que hay enfrente y la sociedad va a reflexionar y este 26 de octubre va a pintar de violeta el país”, manifestó.

Contra la oposición

“Quieren romper todo porque saben que pierden. Pero no nos vamos a rendir. Vinimos para hacer a la Argentina grande de vuelta y no nos vamos a detener de ninguna manera”, subrayó Milei, quien estuvo acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el vocero presidencial, Manuel Adorni.