La dura carta de Cristina Kirchner a Javier Milei tras la presentación del Presupuesto 2026

La expresidente Cristina Kirchner reapareció en la escena política con una extensa “carta abierta” destinada al presidente Javier Milei , difundida en sus cuentas oficiales. En ese escrito, alerta que la política económica actual constituye una “bomba de tiempo” y establece un fuerte paralelismo con el período de Mauricio Macri, apuntando de manera directa al titular de Economía, Luis Caputo, como el vínculo que conecta a ambos gobiernos.

La ex presidenta inicia su carta cuestionando el discurso optimista del jefe de Estado. Con tono sarcástico, escribe: “Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!”, evocando que esas mismas palabras fueron pronunciadas por Mauricio Macri en 2018, poco antes de que la crisis se profundizara y su administración recurriera al auxilio del Fondo Monetario Internacional.

Para Fernández de Kirchner, las similitudes son tan marcadas que subraya un punto clave: “ el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo ”.

En su escrito, la ex jefa de Estado pone en duda el superávit fiscal que el gobierno muestra como logro, argumentando que ese “equilibrio” de las cuentas públicas se apoya en cimientos débiles. En su escrito, la ex jefa de Estado pone en duda el superávit fiscal que el gobierno muestra como logro, argumentando que ese “orden” de las cuentas públicas se apoya en cimientos débiles.

¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...



Es todo tan… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2025

Cristina Kirchner: "El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111"

Afirma que se sostiene mediante “nueva deuda en moneda extranjera y emisión, tanto inmediata como a futuro”, un modelo que, a su entender, está “reventando la actividad económica” con intereses imposibles de afrontar. Desde su despacho en el Instituto Patria, advierte con firmeza: “Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”.

Kirchner también subraya las consecuencias sociales del plan de ajuste. Señala que la gente ya percibió que la supuesta “motosierra” no apuntaba a la “casta”, sino que los recortes recaen de manera directa sobre “sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida”.

"Los cargos para lo peor de la casta más rancia"

A la vez, cuestiona que, mientras se le exige sacrificio a la ciudadanía, “las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila”.

En su tramo final, el escrito concluye adoptando una impronta de recomendación íntima y cercana, evocando la jornada en que se produjo la toma de mando presidencial.

“Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente”, escribe, para luego pedirle un cambio de rumbo. “Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo”, concluye.