martes 16 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de septiembre de 2025 - 16:32
Política.

La dura carta de Cristina Kirchner a Javier Milei tras la presentación del Presupuesto 2026

La exmandataria vinculó la política económica actual con la de Mauricio Macri y señaló a Luis Caputo como el lazo entre ambas gestiones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cristina Kirchner reapareció con una dura carta abierta a Milei.

Cristina Kirchner reapareció con una dura carta abierta a Milei.

La expresidente Cristina Kirchner reapareció en la escena política con una extensa “carta abierta” destinada al presidente Javier Milei, difundida en sus cuentas oficiales. En ese escrito, alerta que la política económica actual constituye una “bomba de tiempo” y establece un fuerte paralelismo con el período de Mauricio Macri, apuntando de manera directa al titular de Economía, Luis Caputo, como el vínculo que conecta a ambos gobiernos.

Lee además
Nuevo posteo de Cristina hacia Milei: Qué quilombo se te armó…
Redes.

Cristina Kirchner escribió otro duro posteo para Javier Milei: qué dijo
Cristina Kirchner.
Elecciones 2025.

Cristina Kirchner a Javier Milei: "Salí de la burbuja"

La ex presidenta inicia su carta cuestionando el discurso optimista del jefe de Estado. Con tono sarcástico, escribe: “Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!”, evocando que esas mismas palabras fueron pronunciadas por Mauricio Macri en 2018, poco antes de que la crisis se profundizara y su administración recurriera al auxilio del Fondo Monetario Internacional.

Cristina Kirchner
Cristina Kirchner cargó contra Javier Milei.

Cristina Kirchner cargó contra Javier Milei.

Para Fernández de Kirchner, las similitudes son tan marcadas que subraya un punto clave: “el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo”.

En su escrito, la ex jefa de Estado pone en duda el superávit fiscal que el gobierno muestra como logro, argumentando que ese “equilibrio” de las cuentas públicas se apoya en cimientos débiles. En su escrito, la ex jefa de Estado pone en duda el superávit fiscal que el gobierno muestra como logro, argumentando que ese “orden” de las cuentas públicas se apoya en cimientos débiles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1967962071548444762&partner=&hide_thread=false

Cristina Kirchner: "El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111"

Afirma que se sostiene mediante “nueva deuda en moneda extranjera y emisión, tanto inmediata como a futuro”, un modelo que, a su entender, está “reventando la actividad económica” con intereses imposibles de afrontar. Desde su despacho en el Instituto Patria, advierte con firmeza: “Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”.

Kirchner también subraya las consecuencias sociales del plan de ajuste. Señala que la gente ya percibió que la supuesta “motosierra” no apuntaba a la “casta”, sino que los recortes recaen de manera directa sobre “sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida”.

Cristina Kirchner.
Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner.

"Los cargos para lo peor de la casta más rancia"

A la vez, cuestiona que, mientras se le exige sacrificio a la ciudadanía, “las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila”.

En su tramo final, el escrito concluye adoptando una impronta de recomendación íntima y cercana, evocando la jornada en que se produjo la toma de mando presidencial.

“Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente”, escribe, para luego pedirle un cambio de rumbo. “Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo”, concluye.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cristina Kirchner escribió otro duro posteo para Javier Milei: qué dijo

Cristina Kirchner a Javier Milei: "Salí de la burbuja"

La Cámara Nacional Electoral revocó la habilitación de Cristina Kirchner para votar en octubre

Karina Milei retiró la cautelar que impedía reproducir los audios de las presuntas coimas

Donald Trump dijo que atacó otro barco venezolano: "Murieron 3 narcoterroristas", dijo

Lo que se lee ahora
karina milei retiro la cautelar que impedia reproducir los audios de las presuntas coimas
Judiciales.

Karina Milei retiró la cautelar que impedía reproducir los audios de las presuntas coimas

Por  Analía Farfán

Las más leídas

Murió a los 39 años el panadero Germán Torres.
Tristeza.

Murió el panadero Germán Torres a los 39 años: ¿Qué le pasó?

Javier Milei en Cadena Nacional video
Presupuesto.

Javier Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad en el 2026: "Lo peor ya pasó"

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy
Todo listo.

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

Grupos de la FNE 2025: cuándo desfila cada colegio por Ciudad Cultural

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel