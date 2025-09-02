Cristina Kirchner escribió otro duro posteo para Javier Milei: qué dijo

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner publicó un incisivo posteo dirigido a Javier Milei , apuntando a su gestión económica y criticando fuertemente sus cambios medidas y monetarias. Con un tono irónico y contundente, la exmandataria advierte sobre los problemas de la economía bajo el liderazgo del economista liberal.

En un nuevo mensaje publicado en su cuenta de X, Cristina Kirchner no dudó en señalar que los problemas de Javier Milei no se limitan a asuntos personales, sino que apuntan a un origen mucho más profundo: la economía argentina. “No te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario”, comienza la ex vicepresidenta, dejando claro que el foco está puesto en la situación financiera del país.

Cristina sostiene que “la vas a chocar mal” ante la salida masiva de dólares provocada por el turismo emisivo, la formación de activos en el exterior lo que ella define como “fuga de capitales”, así como los intereses de la deuda, la compra para atesoramiento y las importaciones. Además, critica severamente la situación de los pesos, considerada prácticamente en caída libre.

¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal! Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de…

En otro párrafo cuestiona la estrategia de Milei al señalar que la economía transita por una “bola de nieve” debido a los intereses capitalizables al vencimiento y la emisión de “papelitos” para cubrir el déficit del Banco Central, contradiciendo promesas previas sobre control monetario. También apunta con dureza a la suba de las tasas de interés bancarios “hasta la estratosfera”, una medida que busca evitar la dolarización pero que, según Kirchner, termina liquidando el crédito bancario y conlleva una caída del consumo.

La ironía se hace presente con frases como: "Chau al crédito bancario. ¿Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no? O sea... sin crédito y con caída del consumo". Para ella, esa política conduce a un escenario donde la economía se queda “SIN PESOS Y SIN DÓLARES”.

Cierre con ironía y un guiño histórico

El posteo culmina con un par de posdatas cargadas de sarcasmo y referencias personales. La primera apunta a la imposibilidad de Milei de “atajar” los problemas como un arquero, sugiriendo que puede ser más sencillo el rol de panelista que el de presidente. Y la segunda recuerda que el próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que Kirchner envió al Congreso la ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas, un gesto de protección al derecho a la crítica que sugiere hoy sería vital.

“¡De nada… queridos amigos y amigas!”, termina diciendo, mientras descarga su crítica a un rival político cuya gestión, según su visión, enfrenta un serio “quilombo” económico.

El posteo anterior para Karina Milei

La ex presidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje contundente en sus redes sociales dirigido a Javier Milei, en donde le lanzó un nuevo "Che Milei" y volvió a apuntar a su hermana Karina. En su mensaje, recordó con dureza la llamada “doctrina Vialidad”, la cual calificó como una invención judicial destinada a meterla presa y proscribirla políticamente.

Este posteo se enmarca en la fuerte tensión política que mantienen ambos referentes y que incluso traspasa el plano político para involucrar cuestionamientos personales.