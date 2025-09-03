ANSES: ¿Cuándo cobro la jubilación en septiembre 2025?

El calendario de pagos completo de septiembre para jubilados y pensionados.

ANSES publicó el cronograma de pagos correspondiente a septiembre de 2025 , indicando los días en que se depositarán las distintas prestaciones sociales , incluidas jubilaciones y pensiones . Para este mes, los haberes reciben un aumento del 1,90% , en concordancia con la inflación de julio. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 , que se suma al monto total de las jubilaciones mínimas .

Cada mes, la Anses deposita las prestaciones sociales siguiendo el número de DNI de cada titular. A continuación, se detalla el cronograma completo de pagos de jubilaciones y pensiones para septiembre de 2025 :

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Para conocer el lugar y la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden acceder al sitio web oficial de Anses, completar el formulario con su número de beneficio o CUIL y presionar “Consulta”.

El sistema proporcionará toda la información correspondiente. Quienes necesiten iniciar un trámite jubilatorio pueden gestionarlo mediante Mi Anses, revisando sus aportes y, de ser necesario, cargando la documentación pendiente antes de solicitar un turno en cualquier oficina del organismo.

Montos de jubilaciones en septiembre 2025 con bono y ajuste por inflación

Aplicando el incremento del 1,90% y manteniéndose el bono extraordinario, los valores de las jubilaciones para septiembre de 2025 quedan definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

Cómo se entregará el bono extraordinario de septiembre

El Ejecutivo oficializó el otorgamiento del Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para septiembre mediante el decreto 613/2025, publicado en el Boletín Oficial. Este pago adicional busca principalmente “compensar los efectos de la inflación sobre los haberes previsionales”.

El beneficio alcanza a quienes perciben prestaciones contributivas, abarcando regímenes nacionales generales, antiguas cajas provinciales transferidas a la Nación y regímenes especiales derogados. Asimismo, se incluye a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres con siete o más hijos y otras pensiones de carácter graciable.

Para poder recibir el bono, los beneficios deben encontrarse vigentes durante el mes de pago. La normativa indica que este monto adicional no tiene carácter remunerativo, no puede ser descontado y no se computa para otros conceptos. En el caso de pensiones compartidas por varios titulares, el bono se asigna a un solo beneficiario.

Quienes perciben haberes superiores al mínimo recibirán el bono de manera proporcional, hasta un tope de $390.277,18, garantizando que nadie obtenga menos de esa cifra si la suma de su prestación más el bono no alcanza ese valor.

Cabe resaltar que, aunque los haberes reciben un ajuste por inflación, el bono previsional de $70.000 se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024, lo que puede hacer que el aumento mensual efectivo sea inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para quienes lo perciben.