martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 10:30
Economía.

ANSES: ¿Cuándo cobro AUH en septiembre 2025?

Durante septiembre, las prestaciones sociales que paga la Anses recibirán un aumento del 1,90%, en línea con la inflación de julio, que se ubicó en 1,9%.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La ANSES publicó el cronograma de pagos de las prestaciones sociales de septiembre.

La ANSES publicó el cronograma de pagos de las prestaciones sociales de septiembre.

La ANSES publicó el cronograma de pagos de septiembre, según el DNI de cada beneficiario. Se distribuirán jubilaciones y pensiones, junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, nacimiento y adopción), el Seguro por Desempleo y otros beneficios.

Durante septiembre, las prestaciones sociales que paga la Anses recibirán un aumento del 1,90%, en línea con la inflación de julio, que se ubicó en 1,9%. Es importante señalar que, para este tipo de ajustes mensuales, se consideran los incrementos de precios con dos decimales, lo que permite determinar con precisión el monto actualizado.

El calendario completo de la Anses de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Los beneficiarios de prestaciones sociales gestionadas por la Anses tienen la posibilidad de verificar fechas y lugares de pago, según lo establece el calendario mensual que el organismo publica de manera periódica.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

