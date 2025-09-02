ANSES: ¿Cuándo cobro AUH en septiembre 2025?

La ANSES publicó el cronograma de pagos de las prestaciones sociales de septiembre.

La ANSES publicó el cronograma de pagos de septiembre, según el DNI de cada beneficiario. Se distribuirán jubilaciones y pensiones, junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, nacimiento y adopción), el Seguro por Desempleo y otros beneficios.

Durante septiembre, las prestaciones sociales que paga la Anses recibirán un aumento del 1,90%, en línea con la inflación de julio, que se ubicó en 1,9%. Es importante señalar que, para este tipo de ajustes mensuales, se consideran los incrementos de precios con dos decimales, lo que permite determinar con precisión el monto actualizado.

AUH Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025. El calendario completo de la Anses de septiembre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

El organismo oficializó las fechas de cobro. Cuándo cobro mi jubilación de ANSES en agosto 2025 según el último número del DNI. Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre Para tener en cuenta Cuándo cobro SUAF ANSES diciembre 2024: los detalles. Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre AUH Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025 Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre. Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre calendario anses.jpg Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses Los beneficiarios de prestaciones sociales gestionadas por la Anses tienen la posibilidad de verificar fechas y lugares de pago, según lo establece el calendario mensual que el organismo publica de manera periódica. Para eso, deben seguir los siguientes pasos: Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







