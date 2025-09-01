lunes 01 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2025 - 10:27
Economía.

ANSES: montos jubilaciones, pensiones y asignaciones septiembre 2025

Desde septiembre, los beneficiarios de ANSES percibirán sus pagos con un aumento del 1,9%: los detalles de los días de cobro y los importes actualizados.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025.

Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas y asignaciones familiares. En estas se incluyen la Asignación Universal por Hijo (AUH), por embarazo, prenatal, por maternidad, asignaciones familiares, pagos únicos y la prestación por desempleo.

Lee además
La ayuda económica de ANSES que llega a fin de mes: a quiénes le depositan los últimos días de agosto 2025.
Economía.

ANSES: quienes recibirán una ayuda económica en los últimos días de agosto
Cronograma de pagos de ANSES en septiembre 2025.
País.

Cuándo cobro ANSES septiembre 2025: calendario de AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Durante septiembre, las jubilaciones, pensiones y demás beneficios sociales recibirán un aumento del 1,9%, conforme a la más reciente actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio publicada por el INDEC, en cumplimiento del Decreto 274/24.

AUH
Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025.

Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025.

El pago de haberes comenzará el lunes 8 de septiembre y se prolongará hasta el viernes 26, abarcando a todos los grupos correspondientes según el cronograma establecido.

Con aumento y bono: así quedarán las jubilaciones y pensiones en septiembre

Tomando en cuenta el incremento del 1,9% vinculado a la inflación de julio y sumando que el Ejecutivo entrega mensualmente un suplemento de $70.000 a los beneficiarios con ingresos más reducidos, en septiembre los montos de las prestaciones se distribuirán de la siguiente forma:

  • Jubilación mínima: $ 390.277,17. ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono)
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono)
  • Jubilación máxima: $ 2.155.162,17 (sube desde $ 2.114.977,6 en agosto)
calendario anses.jpg

Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilados y pensionados de Anses.

Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
ANSES
ANSES anunció beneficios en sus prestaciones

ANSES anunció beneficios en sus prestaciones

Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Calendario de pagos AUH septiembre 2025: cuándo cobro

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
Jubilados
La difusión de la inflación de mayo activa el incremento de los haberes para jubilados, pensionados y otros beneficiarios de la Anses

La difusión de la inflación de mayo activa el incremento de los haberes para jubilados, pensionados y otros beneficiarios de la Anses

Calendario de pagos SUAF septiembre 2025

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES: quienes recibirán una ayuda económica en los últimos días de agosto

Cuándo cobro ANSES septiembre 2025: calendario de AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

AUH septiembre 2025: cuánto cobrarán los beneficiarios y qué pasa con la Tarjeta Alimentar

ANSES: beneficiarios de la AUH podrían tener créditos de hasta $1.350.000 en septiembre 2025

Lo que se lee ahora
Juan Pablo Valdés
Política.

Quién es Juan Pablo Valdés, el candidato que fue electo gobernador de Corrientes

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Crimen.

La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Qué dijo la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Victoria Lobo.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy le ganó a Central Norte y es el líder de la Zona B

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel