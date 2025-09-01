ANSES: montos jubilaciones, pensiones y asignaciones septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas y asignaciones familiares. En estas se incluyen la Asignación Universal por Hijo (AUH), por embarazo, prenatal, por maternidad, asignaciones familiares, pagos únicos y la prestación por desempleo.
Durante septiembre, las jubilaciones, pensiones y demás beneficios sociales recibirán un aumento del 1,9%, conforme a la más reciente actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio publicada por el INDEC, en cumplimiento del Decreto 274/24.
AUH
El pago de haberes comenzará el lunes 8 de septiembre y se prolongará hasta el viernes 26, abarcando a todos los grupos correspondientes según el cronograma establecido.
Tomando en cuenta el incremento del 1,9% vinculado a la inflación de julio y sumando que el Ejecutivo entrega mensualmente un suplemento de $70.000 a los beneficiarios con ingresos más reducidos, en septiembre los montos de las prestaciones se distribuirán de la siguiente forma:
- Jubilación mínima: $ 390.277,17. ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono)
- Jubilación máxima: $ 2.155.162,17 (sube desde $ 2.114.977,6 en agosto)
Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilados y pensionados de Anses.
Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
ANSES
Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Calendario de pagos AUH septiembre 2025: cuándo cobro
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
Jubilados
Calendario de pagos SUAF septiembre 2025
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
