miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 09:15
País.

Calendario de ANSES septiembre 2025: cuándo cobro AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de septiembre 2025 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El organismo previsional también informó que, a partir de este mes, los haberes se liquidarán con un aumento del 1,9%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. De esta forma, los ingresos de millones de beneficiarios se verán levemente actualizados en relación al último mes.

El cronograma de pagos se extenderá a lo largo de todo septiembre, organizado según la terminación del número de documento de cada titular.

A continuación, el detalle de las fechas correspondientes a cada grupo:

El calendario completo de pagos de ANSES en septiembre 2025

Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos en septiembre 2025

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en septiembre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Cronograma de pagos de Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en septiembre 2025

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Cronograma de pagos de SUAF en septiembre 2025

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos trabajadores durante el sexto mes del año.

Cronograma de pagos de Prestación por desempleo en septiembre 2025

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: martes 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 4, 5, 6 y 7: miércoles 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 18 de septiembre.

Cronograma de pagos de Pensiones No Contributivas en septiembre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Cronograma de pagos de Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

  • DNI terminados en 0, 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1, 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2, 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3, 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4, 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5, 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6, 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7, 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8, 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9, 23 de septiembre

Cronograma de pagos de Programa Hogar en septiembre 2025

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

¿Cuánto se cobra por AUH y SUAF en septiembre?

Desde septiembre, los montos de las asignaciones quedan así:

  • AUH: $ 115.065,90
  • AUH con discapacidad: $ 374.744
  • SUAF (primer escalón de ingresos): $ 57.492
  • SUAF por hijo con discapacidad: $ 187.195


