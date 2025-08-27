Calendario de ANSES septiembre 2025: cuándo cobro AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Cronograma de pagos de ANSES en septiembre 2025.

La ANSES oficializó las fechas de pago correspondientes al mes de septiembre 2025, que alcanzan a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), titulares del sistema SUAF y de Pensiones No Contributivas (PNC).

El organismo previsional también informó que, a partir de este mes, los haberes se liquidarán con un aumento del 1,9%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. De esta forma, los ingresos de millones de beneficiarios se verán levemente actualizados en relación al último mes.

El cronograma de pagos se extenderá a lo largo de todo septiembre, organizado según la terminación del número de documento de cada titular.

A continuación, el detalle de las fechas correspondientes a cada grupo:

El calendario completo de pagos de ANSES en septiembre 2025 Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos en septiembre 2025 DNI terminados en 0 : lunes 8 de septiembre

: lunes 8 de septiembre DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

martes 9 de septiembre DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

miércoles 10 de septiembre DNI terminados en 3 : jueves 11 de septiembre

: jueves 11 de septiembre DNI terminados en 4 : viernes 12 de septiembre

: viernes 12 de septiembre DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

lunes 15 de septiembre DNI terminados en 6 : martes 16 de septiembre

: martes 16 de septiembre DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

miércoles 17 de septiembre DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

jueves 18 de septiembre DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en septiembre 2025 DNI terminados en 0 y 1 : lunes 22 de septiembre

: lunes 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : martes 23 de septiembre

: martes 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 24 de septiembre

: miércoles 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : jueves 25 de septiembre

: jueves 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre Cronograma de pagos de Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en septiembre 2025 DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

miércoles 10 de septiembre DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

jueves 11 de septiembre DNI terminados en 2 : viernes 12 de septiembre

: viernes 12 de septiembre DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

lunes 15 de septiembre DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

martes 16 de septiembre DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

miércoles 17 de septiembre DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

jueves 18 de septiembre DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

viernes 19 de septiembre DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

lunes 22 de septiembre DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre Cronograma de pagos de SUAF en septiembre 2025 DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

lunes 8 de septiembre DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

martes 9 de septiembre DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

miércoles 10 de septiembre DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

jueves 11 de septiembre DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

viernes 12 de septiembre DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

lunes 15 de septiembre DNI terminados en 6 : martes 16 de septiembre

: martes 16 de septiembre DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

miércoles 17 de septiembre DNI terminados en 8 : jueves 18 de septiembre

: jueves 18 de septiembre DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos trabajadores durante el sexto mes del año. Cronograma de pagos de Prestación por desempleo en septiembre 2025 DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: martes 16 de septiembre.

martes 16 de septiembre. DNI terminados en 4, 5, 6 y 7: miércoles 17 de septiembre.

miércoles 17 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: jueves 18 de septiembre. Cronograma de pagos de Pensiones No Contributivas en septiembre 2025 DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

8 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : 9 de septiembre

: 9 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

10 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : 11 de septiembre

: 11 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre Cronograma de pagos de Tarjeta Alimentar en septiembre 2025 DNI terminados en 0, 10 de septiembre

DNI terminados en 1, 11 de septiembre

DNI terminados en 2, 12 de septiembre

DNI terminados en 3, 15 de septiembre

DNI terminados en 4, 16 de septiembre

DNI terminados en 5, 17 de septiembre

DNI terminados en 6, 18 de septiembre

DNI terminados en 7, 19 de septiembre

DNI terminados en 8, 22 de septiembre

DNI terminados en 9, 23 de septiembre Cronograma de pagos de Programa Hogar en septiembre 2025 DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

miércoles 10 de septiembre DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

jueves 11 de septiembre DNI terminados en 2 : viernes 12 de septiembre

: viernes 12 de septiembre DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

lunes 15 de septiembre DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

martes 16 de septiembre DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

miércoles 17 de septiembre DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

jueves 18 de septiembre DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

viernes 19 de septiembre DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

lunes 22 de septiembre DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre ¿Cuánto se cobra por AUH y SUAF en septiembre? Desde septiembre, los montos de las asignaciones quedan así: AUH : $ 115.065,90

: $ 115.065,90 AUH con discapacidad : $ 374.744

: $ 374.744 SUAF (primer escalón de ingresos): $ 57.492

(primer escalón de ingresos): $ 57.492 SUAF por hijo con discapacidad: $ 187.195

