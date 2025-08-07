ANSES: ¿Cuándo cobran los jubilados en agosto 2025?

Cuándo cobro mi jubilación de ANSES en agosto 2025 según el último número del DNI.

La ANSES informó que en agosto de 2025 los montos que perciben jubilados y pensionados serán incrementados en un 1,62% . Esta modificación responde a la variación inflacionaria correspondiente a junio , que alcanzó el 1,6% , y se calculó aplicando un redondeo a dos cifras decimales para asegurar precisión en la actualización.

Cobro. Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

Política. ANSES: esta es la clave que siempre hay que tener para operar en la web sin problemas

Quienes acceden al haber previsional más bajo reciben un refuerzo excepcional de $70.000 , siempre que cuenten con una sola prestación y su ingreso no supere el monto mínimo establecido . En los casos donde el cobro mensual sea mayor, se otorga una suma proporcional . El objetivo es asegurar que, durante agosto, ningún jubilado cobre menos de $379.294,80 sumando los pagos regulares y adicionales.

Según lo informado por la ANSES , durante agosto el desembolso de haberes jubilatorios y pensiones se realiza de manera progresiva, tomando en cuenta el último número del DNI y el monto que percibe cada titular.

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de agosto

DNI terminado en 1: 11 de agosto

DNI terminado en 2: 12 de agosto

DNI terminado en 3: 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: 14 de agosto

DNI terminado en 6: 18 de agosto

DNI terminado en 7: 19 de agosto

DNI terminado en 8: 20 de agosto

DNI terminado en 9: 21 de agosto

Jubilados y pensionados de Anses.

Pensiones no contributivas

DNI terminado en 0 y 1: 8 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

DNI terminado en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: 28 de agosto

Para tener en cuenta Qué préstamos de ANSES hay para jubilados en Abril 2025: los detalles.

ANSES: ¿De cuánto es la PUAM en agosto 2025?

La Pensión Universal destinada a personas mayores (PUAM) también será objeto del incremento establecido por ANSES para todos sus beneficiarios. En consonancia con el resto de las asignaciones, esta prestación se ajustará un 1,62%, porcentaje que refleja el índice inflacionario correspondiente a junio, y que repercute directamente en el ingreso mensual que reciben quienes forman parte de este plan.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se calcula habitualmente como el 80% del haber jubilatorio mínimo. Así, tras aplicar el ajuste correspondiente, esta prestación se actualiza mensualmente en consonancia con la evolución del salario básico.

Para tener en cuenta Cuánto cobran los beneficiaros de PUAM en febrero 2025: los detalles.

Además del aumento, quienes perciben exclusivamente la PUAM reciben un bono adicional de $70.000 otorgado por el gobierno nacional, que se suma al monto habitual para aquellos cuyos ingresos no superan el mínimo establecido, al igual que sucede con otros grupos de beneficiarios.

Para agosto de 2025, los perceptores de la PUAM también se encuentran sujetos a los límites máximos vigentes, por lo que el total que reciben, incluyendo el bono extraordinario, no puede exceder el tope de $379.294,80 fijado para ese mes.