martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 07:07
ANSES: cómo presentar la Libreta AUH 2025 para cobrar el 20% acumulado

Está habilitada en ANSES la presentación digital de la Libreta AUH 2025 para poder cobrar el 20% acumulado.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cómo presentar la Libreta AUH en ANSES: todos los detalles. 

Cómo hacer el trámite en Mi ANSES

El formulario generado desde la web es el único válido para realizar el trámite en forma digital y que, una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias, debe cargarse en mi ANSES mediante un celular o computadora. La fecha límite de presentación es el 31 de diciembre de 2025.

Libreta de AUH en ANSES (Foto ilustrativa)

El paso a paso del trámite

  • Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
  • Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
  • Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.
  • Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.

El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente. En el caso de no poder presentarla en forma digital, se puede acercar a una oficina sin turno o a un operativo de atención de ANSES. Para más información, ingresar a este link.

