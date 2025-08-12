martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 21:18
País.

Cristina Kirchner pidió suspender la ejecución de sus bienes en la causa Vialidad

La exmandataria también reclamó que se excluyan propiedades de sus hijos y advirtió que no posee bienes que puedan ser ejecutados.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner le pidió a la Corte Suprema no usar tobillera y recibir visitas sin restricciones.
Justicia.

Cristina Kirchner pidió no usar tobillera y recibir visitas sin restricciones
Vence el plazo para que los condenados depositen $648.000 millones en concepto de reparación.
Justicia.

Causa Vialidad: se vence el plazo para que los condenados entreguen $648.000 millones

En el escrito presentado por su abogado Carlos Beraldi, la exmandataria cuestionó el método utilizado para calcular el monto a pagar, al afirmar que fue determinado “como definitivo sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”. Además, afirmó: “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que, consecuentemente, puedan ser ejecutados”.

El Gobierno anunció la disolución de Vialidad Nacional.

Cristina Kirchner también pidió que se excluyan del decomiso los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, ya que fueron recibidos como anticipo de herencia en 2016, y aseguró que fueron expedientes ya investigados y sobreseídos.

Actualmente, el Tribunal Oral Federal 2 debe decidir si concede la suspensión y la Cámara de Casación está evaluando la apelación presentada respecto al monto fijado. La defensa reserva la posibilidad de recurrir incluso ante la Corte Suprema.

Contexto judicial

  • En junio de 2025, la Corte Suprema ratificó la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de esta causa.

  • Además, la Justicia reclama la devolución del equivalente a más de 500 millones de dólares como reparación por perjuicios al Estado

