Cristina Kirchner pidió suspender la ejecución de sus bienes en la causa Vialidad

Cristina Kirchner.

A pocas horas de vencerse el plazo para depositar 648.000 millones de pesos (537 millones de dólares) como reparación por el fraude en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner presentó un recurso judicial solicitando la suspensión de la ejecución de sus bienes y la anulación de la decisión del tribunal oral.

En el escrito presentado por su abogado Carlos Beraldi, la exmandataria cuestionó el método utilizado para calcular el monto a pagar, al afirmar que fue determinado “como definitivo sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”. Además, afirmó: “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que, consecuentemente, puedan ser ejecutados”.

El Gobierno anunció la disolución de Vialidad Nacional. Cristina Kirchner también pidió que se excluyan del decomiso los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, ya que fueron recibidos como anticipo de herencia en 2016, y aseguró que fueron expedientes ya investigados y sobreseídos.

Actualmente, el Tribunal Oral Federal 2 debe decidir si concede la suspensión y la Cámara de Casación está evaluando la apelación presentada respecto al monto fijado. La defensa reserva la posibilidad de recurrir incluso ante la Corte Suprema.

Contexto judicial En junio de 2025, la Corte Suprema ratificó la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de esta causa.

Además, la Justicia reclama la devolución del equivalente a más de 500 millones de dólares como reparación por perjuicios al Estado

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.