La Justicia ordenó que Cristina Kirchner vuelva a cobrar la pensión de Néstor Kirchner

La Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió restituir la pensión no contributiva que cobraba Cristina Kirchner como viuda del expresidente Néstor Kirchner, luego de hacer lugar a la apelación presentada por la exmandataria contra la decisión de la ANSES.

El tribunal declaró “formalmente admisible” el recurso y, en consecuencia, suspendió los efectos de la resolución del organismo previsional que había dado de baja el beneficio tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad. Con esta medida, la ex presidenta volverá a percibir la pensión que había sido interrumpida a fines de 2024.

El fallo fue adoptado por los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo, mientras que la jueza Nora Dorado no participó de la votación por encontrarse de licencia. La Cámara sostuvo que el organismo previsional no tenía facultades para dar de baja definitivamente la pensión, sino únicamente para suspenderla en determinadas circunstancias.

En su resolución, los magistrados también cuestionaron el argumento de la ANSES vinculado a “cuestiones de honor” para justificar la quita de la pensión. En cambio, avalaron la decisión de mantener suspendida la jubilación que la exmandataria percibía por haber sido presidenta de la Nación, al considerar que la condena judicial sí habilita esa medida.

La apelación que permitió revertir la baja de la pensión fue presentada en noviembre del año pasado, luego de que el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 rechazara una medida cautelar que buscaba frenar la quita del beneficio. Con la nueva resolución de la Cámara, la expresidenta recupera la prestación como viuda del exmandatario, mientras que la jubilación presidencial seguirá suspendida.