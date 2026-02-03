Cristina Fernández de Kirchner pidió la nulidad del juicio en la causa Cuadernos

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó este martes que se anule el juicio oral por la denominada causa Cuadernos , al considerar que el proceso se inició de manera irregular. El planteo se realizó durante la reanudación del debate judicial, luego de la feria, en una audiencia marcada por fuertes cuestionamientos al origen del expediente.

El pedido fue formulado por su abogado defensor, Carlos Beraldi , quien afirmó que la causa presenta vicios graves desde su inicio y que se vulneraron garantías básicas del debido proceso. La defensa también puso el foco en el rol de los arrepentidos y en la conformación del tribunal.

El juicio oral volvió a ponerse en marcha con el objetivo de imprimirle mayor ritmo a un proceso de gran magnitud, que involucra a exfuncionarios y empresarios por presuntos hechos de corrupción durante el período 2003-2015.

Durante su exposición, Beraldi sostuvo: “Estamos en presencia de un proceso nulo. Este proceso surgió de un engaño”. En ese marco, denunció la existencia de forum shopping , al asegurar que el juez y el fiscal intervinientes no surgieron de un sorteo regular.

“Es necesario que juez y fiscal sean elegidos por sorteo, no a dedo, lo que en este caso se vulneró de una manera grosera”, expresó el abogado ante el tribunal, al tiempo que objetó la validez de las declaraciones de los imputados colaboradores.

Según la defensa, esas irregularidades afectan de manera directa la legitimidad del juicio y justifican el pedido de nulidad total del proceso, una solicitud que ahora deberá ser evaluada por los magistrados.

Cómo sigue el juicio tras la feria judicial

El juicio oral por la causa Cuadernos se reanudó con una agenda que busca acelerar su desarrollo, tras los cuestionamientos por la escasa cantidad de audiencias previstas. Las sesiones se desarrollan de forma virtual, con excepción de las indagatorias, que se realizan de manera presencial.

El tribunal se encuentra integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel, mientras que la acusación está a cargo de la fiscal Fabiana León. Las audiencias se fijaron los martes a las 13:30 y los jueves a las 9:00.

La causa tiene como principal acusada a la exmandataria, señalada como presunta jefa de una asociación ilícita, además de imputaciones por cohecho y recaudación ilegal de fondos, siempre según la acusación fiscal.

El inicio del debate y los próximos expositores

El juicio comenzó el 6 de noviembre, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en los cargos por asociación ilícita y cohecho pasivo contra exfuncionarios nacionales.

Esa etapa se extendió durante varias audiencias hasta fines de noviembre, cuando se avanzó con un segundo requerimiento vinculado a cohecho activo, admisión y recepción de dádivas, que involucra a empresarios.

Tras la reanudación del debate, está previsto que expongan los abogados defensores de Nelson Javier Lazarte y José María Olazagasti, exsecretarios privados de Roberto Baratta y Julio De Vido. También tomarán la palabra defensas de empresarios como Gerardo Ferreyra, Juan Carlos Lascurain, Carlos Mundín y Alberto Padoán, entre otros.