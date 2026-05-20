En Córdoba, un productor cosechó un zapallo de 122 kilos y lo donó a un comedor

Julio “el Paisa” Flores , un agricultor de Alejandro Roca reconocido por sus cultivos “XL”, realizó un gesto solidario que llamó la atención en el sur de Córdoba: donó un zapallo de 122 kilos y otros ejemplares de gran tamaño al comedor “Abuela Gladis” de Río Cuarto.

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La donación será destinada a la elaboración de comidas para unas 120 familias del barrio Obrero , que asisten de manera habitual al espacio comunitario.

La entrega se concretó en Río Cuarto, donde el productor acercó el zapallo gigante como parte de una donación de verduras de gran porte que se usarán para reforzar las raciones que prepara el comedor.

Desde el espacio “Abuela Gladis” destacaron que el aporte permitirá preparar distintos platos a lo largo de varios días, gracias al volumen del ejemplar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnPocoTende/status/2057231978726896004&partner=&hide_thread=false "Zapallo gigante"



Por el tremendo zapallo de 122 kilos que cosechó este hombre en Córdoba y lo donó a un comedor comunitario. pic.twitter.com/lVekKCsaOW — Un poco de Tendencias (@UnPocoTende) May 20, 2026

Quién es “el Paisa” Flores, el productor de los cultivos XL

Julio Flores es un agricultor de la localidad de Alejandro Roca que se hizo conocido en la región por obtener cosechas de tamaños poco habituales, especialmente zapallos y otras hortalizas de gran peso. La última vez cosechó un zapallo de 135 kilos en una competencia local.

En esta oportunidad, decidió que uno de sus cultivos más impactantes tenga un destino solidario, con el objetivo de colaborar con un comedor que asiste a familias en situación de vulnerabilidad.

cosechas en Alejandro Roca - Rio Cuarto

La donación en Río Cuarto y el destino para 120 familias

El zapallo de 122 kilos será utilizado para alimentar a cerca de 120 familias que reciben asistencia del comedor, ubicado en el barrio Obrero.

La iniciativa fue valorada por la comunidad, ya que se trata de un aporte concreto para reforzar la alimentación en un contexto de creciente demanda en comedores y merenderos.