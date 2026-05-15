Cayó una banda narco que operaba en Salta y Córdoba: el camionero es de Jujuy

Megaoperativo: secuestraron más de 150 kilos de cocaína

Una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína entre el norte argentino y la provincia de Córdoba fue desarticulada por la Policía Federal Argentina, tras una investigación que permitió secuestrar más de 157 kilos de droga ocultos en un camión cargado con piedras y cascotes. Uno de los datos que generó fuerte repercusión en Jujuy es que el conductor señalado como pieza clave de la maniobra es oriundo de la localidad de Yuto.

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La causa, denominada “Operación Cascote Blanco”, derivó además en varios allanamientos dentro del territorio jujeño y dejó personas detenidas, armas secuestradas y droga incautada.

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De acuerdo a la información difundida por los investigadores, la pesquisa se inició a partir de la declaración de un arrepentido, quien aportó detalles sobre el funcionamiento de la banda y la modalidad utilizada para trasladar cocaína desde la provincia de Salta hacia Córdoba.

Según establecieron los pesquisas, la organización utilizaba un camión aparentemente dedicado al transporte de materiales de construcción para ocultar panes de cocaína en compartimientos especialmente acondicionados dentro de la batea.

A partir de tareas de inteligencia criminal, seguimientos y escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia Federal, los efectivos lograron detectar un nuevo cargamento que había partido desde la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán.

El operativo sobre la Ruta Nacional 34

El procedimiento principal se realizó sobre la Ruta Nacional 34, en cercanías de Pichanal. Allí, los efectivos federales interceptaron primero una camioneta que cumplía funciones de “puntero”, encargada de alertar sobre posibles controles de seguridad.

Minutos después fue detenido el camión sospechoso conducido por el hombre oriundo de Yuto. Durante la requisa, los agentes descubrieron un compartimiento oculto donde se encontraban los ladrillos de cocaína.

Los investigadores indicaron que varios de los panes tenían el sello del “Delfín”, una marca utilizada habitualmente en cargamentos vinculados al narcotráfico.

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Allanamientos en Yuto y secuestro de armas y marihuana

Tras el hallazgo de la droga, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos del país.

Cuatro de esos procedimientos se realizaron en la localidad jujeña de Yuto, sobre calles Rivadavia, San Juan, Mariano Moreno y en el barrio Jardín.

Durante los operativos en Jujuy, los efectivos secuestraron 73 panes de marihuana, plantas y cogollos de cannabis, armas de fuego de distintos calibres, municiones, teléfonos celulares, balanzas de precisión y dinero en efectivo en pesos y dólares.

Además, una mujer fue detenida, acusada de mantener vínculos directos con uno de los choferes investigados en la causa.

La causa sigue bajo investigación

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, que instruye actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Los investigadores buscan ahora determinar el alcance total de la organización criminal y establecer si existen más integrantes vinculados a la estructura narco que operaba entre Salta, Jujuy y Córdoba.