Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero protagonizaron un partido intenso por la Copa Argentina en Salta, con emociones, polémicas y un cierre dramático que terminó favoreciendo al equipo jujeño.

El encuentro arrancó con mucha paridad, pero a los 14 minutos el Ferroviario abrió el marcador por intermedio de Marco Iacobellis. La jugada se originó tras una pérdida de pelota de Gimnasia en mitad de cancha y una acción previa que generó protestas del Lobo por una presunta falta sobre Dematei que el árbitro no sancionó.

Lejos de desordenarse, el equipo jujeño fue creciendo con el correr de los minutos. A los 35 del primer tiempo llegó el empate tras un tiro libre de Maximiliano Casa: el remate se desvió en la barrera, descolocó al arquero de Central Córdoba y terminó metiéndose en el arco.

Con el 1 a 1, Gimnasia tuvo algunas aproximaciones más en el cierre de la primera etapa y dejó una buena imagen antes del descanso, mostrando intensidad y presencia en campo rival.

Gimnasia lo dio vuelta y Central respondió rápido

En el complemento, el equipo dirigido por Hernán Pellerano salió decidido a buscar el partido. A partir de una gran jugada colectiva entre Casa y Cachi, el jugador de Güemes tuvo tiempo para acomodarse dentro del área y sacar un remate preciso al ángulo que significó el 2 a 1 para el Lobo.

La ventaja no duró demasiado. Minutos más tarde, Central Córdoba armó una rápida combinación en pocos toques y Matías Vera definió con calidad tras una asistencia de Michael Santos. El remate venció a Milton Álvarez y selló el 2 a 2.

En el tramo final, el partido se volvió de ida y vuelta. Gimnasia tuvo chances para ganarlo en los 90 minutos, en un cierre cargado de tensión y emociones. Sin un vencedor en el tiempo reglamentario, la clasificación se definió por penales.

Desde los doce pasos, el Lobo fue más efectivo y se impuso 5 a 4, con el remate decisivo de Fores López, que selló el pase de Gimnasia de Jujuy a la siguiente ronda de la Copa Argentina en una noche inolvidable en Salta.

Final abierto y definición desde los doce pasos

