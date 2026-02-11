jueves 12 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 23:27
Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

En un partido para el infarto, el lobo jujeño le ganó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Martearena. Es la segunda vez que elimina al ferroviario.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta

Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero protagonizaron un partido intenso por la Copa Argentina en Salta, con emociones, polémicas y un cierre dramático que terminó favoreciendo al equipo jujeño.

El encuentro arrancó con mucha paridad, pero a los 14 minutos el Ferroviario abrió el marcador por intermedio de Marco Iacobellis. La jugada se originó tras una pérdida de pelota de Gimnasia en mitad de cancha y una acción previa que generó protestas del Lobo por una presunta falta sobre Dematei que el árbitro no sancionó.

El Lobo reaccionó y lo empató de pelota parada

Lejos de desordenarse, el equipo jujeño fue creciendo con el correr de los minutos. A los 35 del primer tiempo llegó el empate tras un tiro libre de Maximiliano Casa: el remate se desvió en la barrera, descolocó al arquero de Central Córdoba y terminó metiéndose en el arco.

Con el 1 a 1, Gimnasia tuvo algunas aproximaciones más en el cierre de la primera etapa y dejó una buena imagen antes del descanso, mostrando intensidad y presencia en campo rival.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta
Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta

Gimnasia lo dio vuelta y Central respondió rápido

En el complemento, el equipo dirigido por Hernán Pellerano salió decidido a buscar el partido. A partir de una gran jugada colectiva entre Casa y Cachi, el jugador de Güemes tuvo tiempo para acomodarse dentro del área y sacar un remate preciso al ángulo que significó el 2 a 1 para el Lobo.

La ventaja no duró demasiado. Minutos más tarde, Central Córdoba armó una rápida combinación en pocos toques y Matías Vera definió con calidad tras una asistencia de Michael Santos. El remate venció a Milton Álvarez y selló el 2 a 2.

Central Córdoba no pudo con Gimnasia
Central Córdoba no pudo con Gimnasia

Central Córdoba no pudo con Gimnasia

En el tramo final, el partido se volvió de ida y vuelta. Gimnasia tuvo chances para ganarlo en los 90 minutos, en un cierre cargado de tensión y emociones. Sin un vencedor en el tiempo reglamentario, la clasificación se definió por penales.

Desde los doce pasos, el Lobo fue más efectivo y se impuso 5 a 4, con el remate decisivo de Fores López, que selló el pase de Gimnasia de Jujuy a la siguiente ronda de la Copa Argentina en una noche inolvidable en Salta.

Final abierto y definición desde los doce pasos

En el tramo final, el partido se volvió de ida y vuelta. Gimnasia tuvo chances para ganarlo en los 90 minutos, en un cierre cargado de tensión y emociones. Sin un vencedor en el tiempo reglamentario, la clasificación se definió por penales.

Desde los doce pasos, el Lobo fue más efectivo y se impuso 5 a 4, con el remate decisivo de Fores López, que selló el pase de Gimnasia de Jujuy a los 16avos de la Copa Argentina en una noche inolvidable en Salta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2021777015360131225&partner=&hide_thread=false

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta
Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

