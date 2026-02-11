Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta
Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero protagonizaron un partido intenso por la Copa Argentina en Salta, con emociones, polémicas y un cierre dramático que terminó favoreciendo al equipo jujeño.
El encuentro arrancó con mucha paridad, pero a los 14 minutos el Ferroviario abrió el marcador por intermedio de Marco Iacobellis. La jugada se originó tras una pérdida de pelota de Gimnasia en mitad de cancha y una acción previa que generó protestas del Lobo por una presunta falta sobre Dematei que el árbitro no sancionó.
El Lobo reaccionó y lo empató de pelota parada
Lejos de desordenarse, el equipo jujeño fue creciendo con el correr de los minutos. A los 35 del primer tiempo llegó el empate tras un tiro libre de Maximiliano Casa: el remate se desvió en la barrera, descolocó al arquero de Central Córdoba y terminó metiéndose en el arco.
Con el 1 a 1, Gimnasia tuvo algunas aproximaciones más en el cierre de la primera etapa y dejó una buena imagen antes del descanso, mostrando intensidad y presencia en campo rival.
Gimnasia lo dio vuelta y Central respondió rápido
En el complemento, el equipo dirigido por Hernán Pellerano salió decidido a buscar el partido. A partir de una gran jugada colectiva entre Casa y Cachi, el jugador de Güemes tuvo tiempo para acomodarse dentro del área y sacar un remate preciso al ángulo que significó el 2 a 1 para el Lobo.
La ventaja no duró demasiado. Minutos más tarde, Central Córdoba armó una rápida combinación en pocos toques y Matías Vera definió con calidad tras una asistencia de Michael Santos. El remate venció a Milton Álvarez y selló el 2 a 2.
En el tramo final, el partido se volvió de ida y vuelta. Gimnasia tuvo chances para ganarlo en los 90 minutos, en un cierre cargado de tensión y emociones. Sin un vencedor en el tiempo reglamentario, la clasificación se definió por penales.
Desde los doce pasos, el Lobo fue más efectivo y se impuso 5 a 4, con el remate decisivo de Fores López, que selló el pase de Gimnasia de Jujuy a la siguiente ronda de la Copa Argentina en una noche inolvidable en Salta.
Final abierto y definición desde los doce pasos
