Gimnasia y Esgrima de Jujuy se juega todo ante Deportivo Madryn

Gimnasia y Esgrima de Jujuy está listo para un partido decisivo este domingo frente a Deportivo Madryn, por la revancha de los cuartos de final del reducido de la Primera Naciona l , con la difícil misión de revertir un marcador adverso de 0-3 y superar la ventaja deportiva del local. El encuentro se disputará a las 16 horas y será transmitido por Directv , con Fabrizio Llobet como árbitro principal, acompañado por Facundo Rodríguez y Ernesto Callegari como asistentes, y César Ceballo como cuarto árbitro.

Para avanzar a semifinales, el “Lobo” necesita imponerse con una diferencia de cuatro goles, un desafío que Milton Álvarez describe como “todo o nada” . El arquero subrayó que el equipo está mental y futbolísticamente preparado, con un plan definido y la intención de dar el 110% para revertir la serie.

“El rival ya lo analizamos y también tomamos referencia de lo que fue el primer tiempo que se jugó en Jujuy. Ahora lo que cambia es el contexto”, afirmó Álvarez, destacando que el equipo sabe exactamente el partido que tiene que hacer y que buscarán imponer su juego en Madryn, jugando con orgullo, amor propio y la convicción de que los partidos se ganan en la cancha.

El arquero también destacó el proceso de trabajo del grupo a lo largo del campeonato, recordando que hace mucho que Gimnasia no vivía un año con tantos logros, siendo puntero en gran parte del torneo, clasificado a la Copa Argentina 2026 y peleando por el ascenso. “La gente de Jujuy tiene que estar orgullosa con todo lo que hicimos”, agregó, resaltando que la plantilla combina experiencia y jóvenes talentos comprometidos con la camiseta.

Milton Álvarez

Los hinchas ya palpitan la cita, y se espera que la afición jujeña acompañe con fuerza, apoyando al equipo en su desafío más complicado de la temporada. Para los jugadores, el objetivo es claro: dejar todo en la cancha, escribir una página histórica y llevar al club a lo más alto, reafirmando el compromiso con la camiseta y con los seguidores que han acompañado al “Lobo” durante todo el año.

Con un fuerte deseo de revancha y la convicción de que nada está definido hasta el pitazo final, Gimnasia y Esgrima de Jujuy buscará este domingo una hazaña que quedará grabada en la historia del club.

Qué pasó en el partido anterior de Gimnasia vs Madryn

La serie comenzó hace dos semanas en Jujuy y lo hizo envuelto en polémicas. Porque Gimnasia ganaba 1-0 luego de los primeros 45 minutos, en los que no le dieron un claro penal y en el que terminó jugándolo con diez futbolistas por la expulsión de Matías Noble. Sin embargo, el complemento nunca llegó a disputarse. ¿Qué sucedió? El juez del encuentro alegó que fue amedrentado en su propio vestuario por directivos del conjunto local y tomó la determinación del suspender el duelo.

Luego de idas y vueltas, de descargo de un lado y descargo del otro, el Tribunal de Disciplina resolvió a inicios de esta semana darle por perdido el partido a los jujeños por 0-3 y aplicar una fuerte sanción económica. De esta manera, el Lobo deberá vencer por cuatro goles de diferencia en la Patagonia, teniendo en cuenta que Deportivo Madryn cuenta con ventaja deportiva por haber finalizado mejor en la tabla, por lo que, a igualdad de goles en la serie, se quedará con el boleto a la semifinal.