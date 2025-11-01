sábado 01 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de noviembre de 2025 - 19:12
Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy se juega todo ante Deportivo Madryn

Gimnasia y Esgrima de Jujuy afronta un partido decisivo este domingo frente a Deportivo Madryn, por la revancha de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional, con la difícil misión de revertir un marcador adverso de 0-3.

Por  Verónica Pereyra
Gimnasia de Jujuy vs. Deprtivo Madryn

Gimnasia y Esgrima de Jujuy está listo para un partido decisivo este domingo frente a Deportivo Madryn, por la revancha de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional, con la difícil misión de revertir un marcador adverso de 0-3 y superar la ventaja deportiva del local. El encuentro se disputará a las 16 horas y será transmitido por Directv, con Fabrizio Llobet como árbitro principal, acompañado por Facundo Rodríguez y Ernesto Callegari como asistentes, y César Ceballo como cuarto árbitro.

Lee además
Gimnasia de Jujuy.
Ilusionados.

Gimnasia de Jujuy y la revancha con Deportivo Madryn: "Vamos a ganar el partido"
Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy
Reducido.

Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy: horario y cómo ver el partido de vuelta

Para avanzar a semifinales, el “Lobo” necesita imponerse con una diferencia de cuatro goles, un desafío que Milton Álvarez describe como “todo o nada”. El arquero subrayó que el equipo está mental y futbolísticamente preparado, con un plan definido y la intención de dar el 110% para revertir la serie.

MILTON ALVAREZ TJ

El rival ya lo analizamos y también tomamos referencia de lo que fue el primer tiempo que se jugó en Jujuy. Ahora lo que cambia es el contexto”, afirmó Álvarez, destacando que el equipo sabe exactamente el partido que tiene que hacer y que buscarán imponer su juego en Madryn, jugando con orgullo, amor propio y la convicción de que los partidos se ganan en la cancha.

El arquero también destacó el proceso de trabajo del grupo a lo largo del campeonato, recordando que hace mucho que Gimnasia no vivía un año con tantos logros, siendo puntero en gran parte del torneo, clasificado a la Copa Argentina 2026 y peleando por el ascenso. “La gente de Jujuy tiene que estar orgullosa con todo lo que hicimos”, agregó, resaltando que la plantilla combina experiencia y jóvenes talentos comprometidos con la camiseta.

Milton Álvarez

Los hinchas ya palpitan la cita, y se espera que la afición jujeña acompañe con fuerza, apoyando al equipo en su desafío más complicado de la temporada. Para los jugadores, el objetivo es claro: dejar todo en la cancha, escribir una página histórica y llevar al club a lo más alto, reafirmando el compromiso con la camiseta y con los seguidores que han acompañado al “Lobo” durante todo el año.

Con un fuerte deseo de revancha y la convicción de que nada está definido hasta el pitazo final, Gimnasia y Esgrima de Jujuy buscará este domingo una hazaña que quedará grabada en la historia del club.

Qué pasó en el partido anterior de Gimnasia vs Madryn

La serie comenzó hace dos semanas en Jujuy y lo hizo envuelto en polémicas. Porque Gimnasia ganaba 1-0 luego de los primeros 45 minutos, en los que no le dieron un claro penal y en el que terminó jugándolo con diez futbolistas por la expulsión de Matías Noble. Sin embargo, el complemento nunca llegó a disputarse. ¿Qué sucedió? El juez del encuentro alegó que fue amedrentado en su propio vestuario por directivos del conjunto local y tomó la determinación del suspender el duelo.

Luego de idas y vueltas, de descargo de un lado y descargo del otro, el Tribunal de Disciplina resolvió a inicios de esta semana darle por perdido el partido a los jujeños por 0-3 y aplicar una fuerte sanción económica. De esta manera, el Lobo deberá vencer por cuatro goles de diferencia en la Patagonia, teniendo en cuenta que Deportivo Madryn cuenta con ventaja deportiva por haber finalizado mejor en la tabla, por lo que, a igualdad de goles en la serie, se quedará con el boleto a la semifinal.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy y la revancha con Deportivo Madryn: "Vamos a ganar el partido"

Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy: horario y cómo ver el partido de vuelta

Hinchas de Gimnasia de Jujuy hicieron un banderazo histórico de apoyo al plantel

Hinchas de Gimnasia de Jujuy coparon el vuelo rumbo a Madryn a puro aliento

El nuevo microestadio de Santa Fe se llamará "Alejandra Locomotora Oliveras"

Lo que se lee ahora
Hinchas de Gimnasia de Jujuy coparon el vuelo rumbo a Madryn con cántico y aliento
Pasión.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy coparon el vuelo rumbo a Madryn a puro aliento

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó quitarse la vida
País.

Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó quitarse la vida

Lamine Yamal confirmó su ruptura con Nicki Nicole y aclaró los rumores sobre infidelidad
Separación.

Lamine Yamal confirmó su ruptura con Nicki Nicole y aclaró los rumores sobre infidelidad

Descubrió que aparecía junto a Diego Maradona en una foto y ahora pide ayuda para encontrarla.
Viral.

Descubrió que aparecía junto a Diego Maradona en una foto y ahora pide ayuda para encontrarla

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

Hinchas de Gimnasia de Jujuy coparon el vuelo rumbo a Madryn con cántico y aliento
Pasión.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy coparon el vuelo rumbo a Madryn a puro aliento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel