Gimnasia de Jujuy y la revancha con Deportivo Madryn: "Vamos a ganar el partido"

El domingo se juega la revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn , y más allá del fallo del Tribunal de Disciplina, el plantel y el cuerpo técnico están confiados en poder ganar y dar vuelta una serie muy complicada.

“El plantel está bien, con muchas ganas. Nos propusimos transformar cualquier sensación que pueda ser bronca, impotencia, dolor, en motivación. Así que los vi muy bien. Tenemos, salvo algún jugador, todos a disposición y con muchas ganas de ir a ganar el domingo”, dijo Matías Módolo.

El choque con el equipo chubutense será a las 16 horas en el Estadio Abel Sastre , y tras el fallo de AFA, con un resultado de 3 a 0 en contra . “Tener mucha confianza y que aflore el 100% del orgullo, la dignidad, todo lo que viene siendo este proceso, y bajo ningún punto de vista entregarnos, porque vamos a ganar el partido . Lo podemos hacer con esa confianza, afrontar lo que viene y no mirar para atrás para nada”, recalcó el entrenador.

Sobre cómo se puede sobrellevar la injusticia del fallo, Módolo dijo que “tengo futbolistas grandes, con experiencia. Los jugadores tienen muy en claro que lo mejor que podemos hacer es ir a ganar a Madryn ”, subrayó el técnico.

Matias Modolo

“Me parece que es una revancha, no solamente por lo que pasó, sino por lo que nosotros queremos y creemos. Esa oportunidad que por ahí no vamos a tener de poder terminar el partido en casa con lo bien que lo estábamos haciendo, transformarla en motivación”, resaltó.

Un partido distinto a todos

“Vamos a ser protagonistas en una cancha que es un poquito más corta, buenas dimensiones de amplitud, por ahí un poquito más corta en lo largo. Veremos ellos qué proponen, pero nosotros con la intención de ser protagonistas”, anticipó Módolo.

Sobre la táctica, dijo que la intención es tener “mucho peso ofensivo, con idea de jugarlo en campo rival, de jugar en los últimos 35 metros y estar finos ahí, que cuando uno tiene contundencia todo se soluciona y todo se facilita”.

Sobre las cualidades que deberá tener su equipo para dar vuelta la serie, marcó la templanza como esencial. “Las grandes gestas se construyen desde ahí. Siempre les digo a los muchachos: rápido, no es apurado. Tenemos que tratar de darle mucho ritmo al partido, mucho ritmo a la circulación de pelota, pero que eso no nos lleve a arrebatarnos”.

El plan de Gimnasia de Jujuy para Madryn

“Nosotros no tenemos nada que perder, que los que tienen algo por perder son ellos, y que eso va a influir. Si nosotros podemos concretar en los primeros 20 o 25 minutos, creo que empezamos a jugar ya otro partido, un partido muy mental, muy emocional”, describió.

“Desde lo futbolístico tenemos muy en claro qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las variantes que podemos llegar a tener durante el partido. Pero desde lo mental hay cosas que solamente se presentan cuando se está en el césped”, indicó el entrenador. “Creo que vamos a ver un Gimnasia de mucho orgullo que va a representar muy bien a la camiseta”.

deportivo madryn gimnasia de jujuy

El apoyo de la gente

Este viernes habrá un banderazo de los hinchas en apoyo al equipo. “La verdad lo de la gente estos días fue conmovedor”, dijo y destacó los mensajes de aliento de la gente. “Si nos propusimos algo durante todo el proceso es pelear el ascenso, estar unidos, lograr una identidad y poder potenciar al club”.

“Tenemos que estar muy orgullosos de lo que viene siendo este proceso, pero también tenemos que decir que no ha terminado, que estamos con mucha confianza de seguir en carrera”, subrayó Módolo, aunque no quiso anticipar la formación para el domingo.