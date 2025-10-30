jueves 30 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2025 - 18:48
Ilusionados.

Gimnasia de Jujuy y la revancha con Deportivo Madryn: "Vamos a ganar el partido"

Este domingo Gimnasia de Jujuy buscará la heroica de dar vuelta la serie ante Deportivo Madryn, llave que pierde 3 a 0.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

El domingo se juega la revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, y más allá del fallo del Tribunal de Disciplina, el plantel y el cuerpo técnico están confiados en poder ganar y dar vuelta una serie muy complicada.

Lee además
Gimnasia de Jujuy.
Tras el fallo.

Comunicado de Gimnasia de Jujuy: "Juntos hasta el final"
Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn
Reducido.

AFA confirmó el árbitro para Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

“El plantel está bien, con muchas ganas. Nos propusimos transformar cualquier sensación que pueda ser bronca, impotencia, dolor, en motivación. Así que los vi muy bien. Tenemos, salvo algún jugador, todos a disposición y con muchas ganas de ir a ganar el domingo”, dijo Matías Módolo.

El choque con el equipo chubutense será a las 16 horas en el Estadio Abel Sastre, y tras el fallo de AFA, con un resultado de 3 a 0 en contra. “Tener mucha confianza y que aflore el 100% del orgullo, la dignidad, todo lo que viene siendo este proceso, y bajo ningún punto de vista entregarnos, porque vamos a ganar el partido. Lo podemos hacer con esa confianza, afrontar lo que viene y no mirar para atrás para nada”, recalcó el entrenador.

Sobre cómo se puede sobrellevar la injusticia del fallo, Módolo dijo que “tengo futbolistas grandes, con experiencia. Los jugadores tienen muy en claro que lo mejor que podemos hacer es ir a ganar a Madryn”, subrayó el técnico.

Matias Modolo

“Me parece que es una revancha, no solamente por lo que pasó, sino por lo que nosotros queremos y creemos. Esa oportunidad que por ahí no vamos a tener de poder terminar el partido en casa con lo bien que lo estábamos haciendo, transformarla en motivación”, resaltó.

Un partido distinto a todos

“Vamos a ser protagonistas en una cancha que es un poquito más corta, buenas dimensiones de amplitud, por ahí un poquito más corta en lo largo. Veremos ellos qué proponen, pero nosotros con la intención de ser protagonistas”, anticipó Módolo.

Sobre la táctica, dijo que la intención es tener “mucho peso ofensivo, con idea de jugarlo en campo rival, de jugar en los últimos 35 metros y estar finos ahí, que cuando uno tiene contundencia todo se soluciona y todo se facilita”.

Sobre las cualidades que deberá tener su equipo para dar vuelta la serie, marcó la templanza como esencial. “Las grandes gestas se construyen desde ahí. Siempre les digo a los muchachos: rápido, no es apurado. Tenemos que tratar de darle mucho ritmo al partido, mucho ritmo a la circulación de pelota, pero que eso no nos lleve a arrebatarnos”.

El plan de Gimnasia de Jujuy para Madryn

“Nosotros no tenemos nada que perder, que los que tienen algo por perder son ellos, y que eso va a influir. Si nosotros podemos concretar en los primeros 20 o 25 minutos, creo que empezamos a jugar ya otro partido, un partido muy mental, muy emocional”, describió.

“Desde lo futbolístico tenemos muy en claro qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las variantes que podemos llegar a tener durante el partido. Pero desde lo mental hay cosas que solamente se presentan cuando se está en el césped”, indicó el entrenador. “Creo que vamos a ver un Gimnasia de mucho orgullo que va a representar muy bien a la camiseta”.

deportivo madryn gimnasia de jujuy

El apoyo de la gente

Este viernes habrá un banderazo de los hinchas en apoyo al equipo. “La verdad lo de la gente estos días fue conmovedor”, dijo y destacó los mensajes de aliento de la gente. “Si nos propusimos algo durante todo el proceso es pelear el ascenso, estar unidos, lograr una identidad y poder potenciar al club”.

“Tenemos que estar muy orgullosos de lo que viene siendo este proceso, pero también tenemos que decir que no ha terminado, que estamos con mucha confianza de seguir en carrera”, subrayó Módolo, aunque no quiso anticipar la formación para el domingo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comunicado de Gimnasia de Jujuy: "Juntos hasta el final"

AFA confirmó el árbitro para Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Se cumplen 30 años del día que Diego Maradona jugó contra Gimnasia de Jujuy

Matías Módolo habló sobre su continuidad en Gimnasia de Jujuy: ¿Sigue o se va?

Convocan a un banderazo en apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy: cuándo y dónde

Lo que se lee ahora
que necesita gimnasia de jujuy para pasar de ronda en el reducido
Fútbol.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El crimen tuvo lugar en Yacuiba, Bolivia.
Dolor.

Asesinaron a un ingeniero egresado de la UNJu en Bolivia

La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.
Redes sociales.

Viral: la lluvia de arroz en un casamiento terminó con el novio en un hospital de Lomas de Zamora

Avenisa Savio - Imagen alusiva
Policiales.

Persecución de película en Jujuy: robó celulares, se fugó en un colectivo y lo detuvieron

La ciencia del sueño explica que los sueños de infidelidad reflejan emociones, miedos e inseguridades personales.
Sociedad.

La ciencia reveló qué significa soñar que tu pareja te engaña

Atributoa Bordo de SUBE 
Herramienta.

SUBE amplió Atributo a Bordo en dos ciudades de Jujuy: cómo funciona

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel