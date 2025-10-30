jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 13:02
Primera Nacional.

Matías Módolo habló sobre su continuidad en Gimnasia de Jujuy: ¿Sigue o se va?

El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo, palpitó el partido del domingo ante Deportivo Madryn pero también hizo alusión a su continuidad en el club jujeño.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Matías Módolo - Entrenador Gimnasia de Jujuy

Matías Módolo - Entrenador Gimnasia de Jujuy

El próximo domingo, Gimnasia de Jujuy irá por la "épica" ante Deportivo Madryn, luego del fallo que emitió la AFA tras el partido de ida, suspendido por el árbitro Lucas Comesaña. En ese contexto, Matías Módolo habló de cómo vive el equipo las horas previas y aclaró trascendidos sobre su salida del Lobo y si continuará o analiza su salida.

Qué dijo Matías Módolo sobre su continuidad en Gimnasia de Jujuy

Una vez finalizado el entrenamiento matutino en el Estadio 23 de Agosto, Matías Módolo rompió el silencio y habló respecto de los trascendidos que circulan en redes sociales sobre su posible salida de Gimnasia de Jujuy. Al respecto, el entrenador del Lobo dijo:

Hay trascendidos o no trascendidos porque no he conversado con nadie. Mi cabeza y corazón hoy están en Jujuy, para lograr lo del domingo tenemos que estar al 110%. No se atiende a nadie hasta que estemos en competencia, por respeto a mi profesión, al club que me dio todo, que me respaldó y que me dio todas las herramientas para pelear el ascenso Hay trascendidos o no trascendidos porque no he conversado con nadie. Mi cabeza y corazón hoy están en Jujuy, para lograr lo del domingo tenemos que estar al 110%. No se atiende a nadie hasta que estemos en competencia, por respeto a mi profesión, al club que me dio todo, que me respaldó y que me dio todas las herramientas para pelear el ascenso

matias modolo gimnasia de jujuy (2)

En ese marco, Módolo también dijo que en esta etapa del campeonato se inician los rumores sobre las posibles salidas de los entrenadores, pero que "para que te vaya bien hay que pensar en el hoy y no pensar mucho en lo que pasó y en el futuro". Y agregó: "Esto es día a día, pero para ser coherentes y querer lograr la épica del domingo no puedo estar pensando en otra cosa que no sea Gimnasia".

"Después haremos como el año pasado: una vez que termina la competencia se hace un balance, se pone sobre la mesa lo que quiere el club, el cuerpo técnico, las familias, las propuestas que puede haber y las que no puede haber. Pero no es momento para mí para pensarlo porque me desenfocaría del domingo que me motiva muchísimo", puntualizó en director técnico de Gimnasia de Jujuy.

Cuándo juegan Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Después del fallo del Tribunal de Disciplina de AFA, donde dio por perdido 0-3 el partido de ida a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn, se definió que el encuentro de vuelta de cuartos de final, se dispute este domingo 2 de noviembre, desde las 16 horas en el Estadio Abel Sastre.

El partido será televisado unicamente por DSPORTS Argentina.

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)

Quién es el árbitro de Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

AFA dio a conocer los jueces para la próxima fecha del Torneo Betano, así como para las categorías del ascenso. En ese marco, informó la terna arbitral para el partido de vuelta de cuartos de final del Reducido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy.

Fabrizio Llobet será el árbitro principal del encuentro, mientras que lo acompañarán Facundo Rodríguez como primer asistente, Ernesto Callegari como segundo asistente y César Ceballo como cuarto árbitro.

La última vez que Llobet impartió justicia en un partido de Gimnasia de Jujuy fue el 10 de mayo, cuando el Lobo recibió a Nueva Chicago en el Estadio 23 de Agosto por la fecha 14 de la Zona B. Dicho encuentro finalizó 2-1 a favor del equipo de Matías Módolo, con dos goles de Cristian Menéndez.

Fabrizio Llobet árbitro

