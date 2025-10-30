jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 09:42
Deportes.

Convocan a un banderazo en apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy: cuándo y dónde

Hinchas de Gimnasia de Jujuy convocan a un banderazo en apoyo y agradecimiento al plantel antes de disputar el partido ante Deportivo Madryn.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen de archivo

Imagen de archivo

Este domingo 2 de noviembre, Gimnasia de Jujuy buscará la hazaña en el partido de vuelta de cuartos de final del Reducido ante Deportivo Madryn. Por eso, y debido a la sanción que recibió el Lobo de la AFA, los hinchas albicelestes convocaron a un banderazo antes de que el plantel viaje al sur.

Cuándo y dónde será el banderazo en apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy

La convocatoria, llevada a cabo por distintos grupos de hinchas de Gimnasia de Jujuy, es para este viernes 31 de octubre a las 19:30, en calle Humahuaca, sobre el Estadio 23 de Agosto (ingreso a las plateas). Esto se debe a que ese día el plantel dirigido por Matías Módolo saldrá rumbo al sur para visitar el próximo domingo a Deportivo Madryn.

"Nos juntamos para brindarle nuestro apoyo y reconocimiento a nuestros jugadores que viajan hacia el sur del país por la épica", indicaron en el texto los fanáticos del Lobo, que solicitan el apoyo de todos en estas "situaciones díficiles" que le toca atravesar al club jujeño.

El partido será televisado unicamente por DSPORTS Argentina.

EN VIVO: la previa de Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

