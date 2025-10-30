Convocan a un banderazo en apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy: cuándo y dónde

Imagen de archivo

Este domingo 2 de noviembre, Gimnasia de Jujuy buscará la hazaña en el partido de vuelta de cuartos de final del Reducido ante Deportivo Madryn. Por eso, y debido a la sanción que recibió el Lobo de la AFA, los hinchas albicelestes convocaron a un banderazo antes de que el plantel viaje al sur.

Cuándo y dónde será el banderazo en apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy La convocatoria, llevada a cabo por distintos grupos de hinchas de Gimnasia de Jujuy, es para este viernes 31 de octubre a las 19:30, en calle Humahuaca, sobre el Estadio 23 de Agosto (ingreso a las plateas). Esto se debe a que ese día el plantel dirigido por Matías Módolo saldrá rumbo al sur para visitar el próximo domingo a Deportivo Madryn.

"Nos juntamos para brindarle nuestro apoyo y reconocimiento a nuestros jugadores que viajan hacia el sur del país por la épica", indicaron en el texto los fanáticos del Lobo, que solicitan el apoyo de todos en estas "situaciones díficiles" que le toca atravesar al club jujeño.

plantel gimnasia de jujuy 2025 Cuándo juegan Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy Después del fallo del Tribunal de Disciplina de AFA, donde dio por perdido 0-3 el partido de ida a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn, se definió que el encuentro de vuelta de cuartos de final, se dispute este domingo 2 de noviembre, desde las 16 horas en el Estadio Abel Sastre.

El partido será televisado unicamente por DSPORTS Argentina. EN VIVO: la previa de Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.