Liga Jujeña de Fútbol: comienza el Torneo Continuidad "Hugo Cid Conde"

Comienza el Torneo
Continuidad de la Liga Jujeña de Fútbol
Organizado por la Liga Jujeña de Fútbol este jueves 30 de octubre se inicia el Torneo Continuidad “Hugo Cid Conde” para Primera División femenina y masculina. El certamen se disputará en dos escenarios: el Estadio La Tablada y el Líbero Bravo.
El campeonato se organiza en tres grupos. Clasificarán a la siguiente fase los dos primeros de cada zona y, además, los dos mejores terceros, conformando así el cuadro de eliminación directa. La definición del pase por tabla general entre terceros se hará por puntos y, de persistir la igualdad, por diferencia de gol y goles a favor.
La organización informó también que en esta edición no participarán Sportivo Palermo ni Talleres de Perico. En la primera fecha, el equipo que queda libre es Gimnasia de Jujuy. El objetivo del torneo es sostener la continuidad futbolística hasta fin de temporada.
El Grupo A está integrado por Malvinas, Comercio, La Viña, Atlético Palpalá, Universitarios y Belgrano; en el Grupo B están los clubes Zapla, San Francisco, Alberdi, Gorriti, Cuyaya y El Cruce; mientras que en el Grupo C lo integran Luján, Los Perales, Nieva, Lavalle y Gimnasia de Jujuy.