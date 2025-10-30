Liga Jujeña de Fútbol: comienza el Torneo Continuidad "Hugo Cid Conde"

Comienza el Torneo Continuidad de la Liga Jujeña de Fútbol

Organizado por la Liga Jujeña de Fútbol este jueves 30 de octubre se inicia el Torneo Continuidad “Hugo Cid Conde” para Primera División femenina y masculina. El certamen se disputará en dos escenarios: el Estadio La Tablada y el Líbero Bravo.

El campeonato se organiza en tres grupos. Clasificarán a la siguiente fase los dos primeros de cada zona y, además, los dos mejores terceros, conformando así el cuadro de eliminación directa. La definición del pase por tabla general entre terceros se hará por puntos y, de persistir la igualdad, por diferencia de gol y goles a favor.

La organización informó también que en esta edición no participarán Sportivo Palermo ni Talleres de Perico. En la primera fecha, el equipo que queda libre es Gimnasia de Jujuy. El objetivo del torneo es sostener la continuidad futbolística hasta fin de temporada.

Los partidos se repartirán entre La Tablada y Líbero Bravo, con controles de acceso y un esquema operativo para garantizar el desarrollo normal de cada jornada. La Liga Jujeña publicará antes de cada fecha los horarios de los encuentros y la designación arbitral en sus canales oficiales.

Cómo quedaron los grupos El Grupo A está integrado por Malvinas, Comercio, La Viña, Atlético Palpalá, Universitarios y Belgrano; en el Grupo B están los clubes Zapla, San Francisco, Alberdi, Gorriti, Cuyaya y El Cruce; mientras que en el Grupo C lo integran Luján, Los Perales, Nieva, Lavalle y Gimnasia de Jujuy. La primera fecha de la Liga Jujeña de Fútbol Jueves 30 de octubre Zapla vs San Francisco La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30 Alberdi vs Gorriti Libero Bravo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30 Cuyaya vs El Cruce La Tablada Femenino a las 19:30 Masculino a las 21:30 Viernes 31 de octubre Belgrano vs Universitarios La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30 Lavalle vs Nieva Libero Bravo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30 Luján vs Los Perales La Tablada Femenino a las 19:30 Masculino a las 21:30 Domingo 2 de noviembre Malvinas vs Comercio La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30 La Viña vs Atlético Palpalá Libero Bravo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

