jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 07:05
Primera.

Liga Jujeña de Fútbol: comienza el Torneo Continuidad "Hugo Cid Conde"

Este jueves comienza el Torneo Continuidad “Hugo Cid Conde” en Primera femenina y masculina de la Liga Jujeña de Fútbol. Mirá cómo se juega.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Comienza el TorneoContinuidad de la Liga Jujeña de Fútbol

Comienza el Torneo Continuidad de la Liga Jujeña de Fútbol

Organizado por la Liga Jujeña de Fútbol este jueves 30 de octubre se inicia el Torneo Continuidad “Hugo Cid Conde” para Primera División femenina y masculina. El certamen se disputará en dos escenarios: el Estadio La Tablada y el Líbero Bravo.

El campeonato se organiza en tres grupos. Clasificarán a la siguiente fase los dos primeros de cada zona y, además, los dos mejores terceros, conformando así el cuadro de eliminación directa. La definición del pase por tabla general entre terceros se hará por puntos y, de persistir la igualdad, por diferencia de gol y goles a favor.

La organización informó también que en esta edición no participarán Sportivo Palermo ni Talleres de Perico. En la primera fecha, el equipo que queda libre es Gimnasia de Jujuy. El objetivo del torneo es sostener la continuidad futbolística hasta fin de temporada.

Comienza el Torneo Continuidad de la Liga Jujeña de Fútbol
Comienza el Torneo Continuidad de la Liga Jujeña de Fútbol

Comienza el Torneo Continuidad de la Liga Jujeña de Fútbol

Cómo quedaron los grupos

El Grupo A está integrado por Malvinas, Comercio, La Viña, Atlético Palpalá, Universitarios y Belgrano; en el Grupo B están los clubes Zapla, San Francisco, Alberdi, Gorriti, Cuyaya y El Cruce; mientras que en el Grupo C lo integran Luján, Los Perales, Nieva, Lavalle y Gimnasia de Jujuy.

La primera fecha de la Liga Jujeña de Fútbol

Jueves 30 de octubre

  • Zapla vs San Francisco

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

  • Alberdi vs Gorriti

Libero Bravo

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

  • Cuyaya vs El Cruce

La Tablada

Femenino a las 19:30

Masculino a las 21:30

Viernes 31 de octubre

  • Belgrano vs Universitarios

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

  • Lavalle vs Nieva

Libero Bravo

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

  • Luján vs Los Perales

La Tablada

Femenino a las 19:30

Masculino a las 21:30

Domingo 2 de noviembre

  • Malvinas vs Comercio

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

  • La Viña vs Atlético Palpalá

Libero Bravo

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

