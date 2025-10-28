martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 08:05
Fútbol.

Este jueves arranca el Torneo Continuidad de la Liga Jujeña: fixture y cómo se juega

El Torneo Continuidad “Hugo Cid Conde” de primera división femenina y masculina, dará inicio este jueves 30 de octubre. La Liga Jujeña comunicó cómo será el formato.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Torneo Continuidad - Liga Jujeña

Luego de quedar definidas las zonas y confirmarse el formato de la competencia, este jueves 30 de octubre dará inicio el Torneo Continuidad “Hugo Cid Conde”, tanto para la primera división femenina como masculina. El campeonato organizado por la Liga Jujeña se disputará en dos sedes, en el Estadio La Tablada y Libero Bravo.

El nuevo certamen, organizado por la Liga Jujeña tiene como objetivo que tanto la Primera División femenina como la masculina mantengan la continuidad futbolística tras la finalización del Torneo Clausura 2025.

El formato contará con cuatro grupos, donde los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros clasificarán a la siguiente ronda.

futbol liga jujeña

Torneo Continuidad: cómo quedaron definidos los grupos

En la primera fecha del Torneo Continuidad, el equipo que quedará libre es Gimnasia de Jujuy. Cabe destacar que no participarán de la competencia Sportivo Palermo y Talleres de Perico.

GRUPO A

  1. Malvinas
  2. Comercio
  3. La Viña
  4. Atlético Palpalá
  5. Universitarios
  6. Belgrano

GRUPO B

  1. Zapla
  2. San Francisco
  3. Alberdi
  4. Gorriti
  5. Cuyaya
  6. El Cruce

GRUPO C

  1. Luján
  2. Los Perales
  3. Nieva
  4. Lavalle
  5. Gimnasia de Jujuy
liga jujeña futbol (2)

Fixture de la primera fecha: días y horarios

Jueves 30 de octubre

Zapla vs San Francisco
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Alberdi vs Gorriti
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Cuyaya vs El Cruce
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30

Viernes 31 de octubre

Belgrano vs Universitarios
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Liga Jujeña (fotos Momento Gol).jpg

Lavalle vs Nieva
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Luján vs Los Perales
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30

Domingo 2 de noviembre

Malvinas vs Comercio
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

La Viña vs Atlético Palpalá
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

