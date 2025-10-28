Este jueves arranca el Torneo Continuidad de la Liga Jujeña: fixture y cómo se juega

Luego de quedar definidas las zonas y confirmarse el formato de la competencia, este jueves 30 de octubre dará inicio el Torneo Continuidad “Hugo Cid Conde”, tanto para la primera división femenina como masculina. El campeonato organizado por la Liga Jujeña se disputará en dos sedes, en el Estadio La Tablada y Libero Bravo.
Nuevo torneo de Primera División en la Liga Jujeña: cómo será el formato
El nuevo certamen, organizado por la Liga Jujeña tiene como objetivo que tanto la Primera División femenina como la masculina mantengan la continuidad futbolística tras la finalización del Torneo Clausura 2025.
El formato contará con cuatro grupos, donde los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros clasificarán a la siguiente ronda.
Torneo Continuidad: cómo quedaron definidos los grupos
En la primera fecha del Torneo Continuidad, el equipo que quedará libre es Gimnasia de Jujuy. Cabe destacar que no participarán de la competencia Sportivo Palermo y Talleres de Perico.
GRUPO A
- Malvinas
- Comercio
- La Viña
- Atlético Palpalá
- Universitarios
- Belgrano
GRUPO B
- Zapla
- San Francisco
- Alberdi
- Gorriti
- Cuyaya
- El Cruce
GRUPO C
- Luján
- Los Perales
- Nieva
- Lavalle
- Gimnasia de Jujuy
Fixture de la primera fecha: días y horarios
Jueves 30 de octubre
Zapla vs San Francisco
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Alberdi vs Gorriti
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Cuyaya vs El Cruce
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30
Viernes 31 de octubre
Belgrano vs Universitarios
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Lavalle vs Nieva
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Luján vs Los Perales
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30
Domingo 2 de noviembre
Malvinas vs Comercio
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
La Viña vs Atlético Palpalá
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
