Este jueves arranca el Torneo Continuidad de la Liga Jujeña: fixture y cómo se juega

Luego de quedar definidas las zonas y confirmarse el formato de la competencia, este jueves 30 de octubre dará inicio el Torneo Continuidad “Hugo Cid Conde”, tanto para la primera división femenina como masculina. El campeonato organizado por la Liga Jujeña se disputará en dos sedes, en el Estadio La Tablada y Libero Bravo.

Deportes. La Liga Jujeña lanza un nuevo torneo de Primera División: formato y fecha de inicio

El nuevo certamen, organizado por la Liga Jujeña tiene como objetivo que tanto la Primera División femenina como la masculina mantengan la continuidad futbolística tras la finalización del Torneo Clausura 2025.

El formato contará con cuatro grupos, donde los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros clasificarán a la siguiente ronda.

En la primera fecha del Torneo Continuidad, el equipo que quedará libre es Gimnasia de Jujuy . Cabe destacar que no participarán de la competencia Sportivo Palermo y Talleres de Perico.

GRUPO A

Malvinas Comercio La Viña Atlético Palpalá Universitarios Belgrano

GRUPO B

Zapla San Francisco Alberdi Gorriti Cuyaya El Cruce

GRUPO C

Luján Los Perales Nieva Lavalle Gimnasia de Jujuy

liga jujeña futbol (2)

Fixture de la primera fecha: días y horarios

Jueves 30 de octubre

Zapla vs San Francisco

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Alberdi vs Gorriti

Libero Bravo

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Cuyaya vs El Cruce

La Tablada

Femenino a las 19:30

Masculino a las 21:30

Viernes 31 de octubre

Belgrano vs Universitarios

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Liga Jujeña (fotos Momento Gol).jpg

Lavalle vs Nieva

Libero Bravo

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Luján vs Los Perales

La Tablada

Femenino a las 19:30

Masculino a las 21:30

Domingo 2 de noviembre

Malvinas vs Comercio

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

La Viña vs Atlético Palpalá

Libero Bravo

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30