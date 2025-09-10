miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 09:08
Los clubes de la Liga Jujeña de Fútbol contarán con energía eficiente

La Secretaría de Energía y la Liga Jujeña de Fútbol firmaron un convenio para otorgarle energía eficiente a todos los clubes de la provincia con equipamientos.

María Florencia Etchart
El secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro, firmó junto a autoridades de la Liga Jujeña de Fútbol un convenio de colaboración que permitirá fortalecer a los clubes de la provincia mediante medidas y equipamiento orientados a la eficiencia energética. El objetivo es optimizar el uso de la energía y el agua, sumando así a la sostenibilidad de estas instituciones que cumplen un rol clave en la vida social y comunitaria.

Energía y agua con conciencia

Durante la rúbrica del convenio, Pizarro destacó que el Gobierno provincial viene trabajando desde hace tiempo en políticas de eficiencia energética en escuelas, colegios, instituciones públicas y alumbrado. “Hoy firmamos un convenio con la Liga Jujeña de Fútbol precisamente para aportar a la recuperación de establecimientos tan importantes para la vida de los barrios”, afirmó.

Asimismo, explicó que muchos clubes arrastran dificultades vinculadas a infraestructuras antiguas que elevan los costos de servicios. En ese sentido, el Estado brindará asistencia con gestores energéticos para realizar diagnósticos y avanzar en la renovación de instalaciones eléctricas internas, tableros, incorporación de tecnología LED y control de pérdidas de agua.

El rol social de los clubes

El funcionario resaltó la importancia del trabajo que realizan las instituciones deportivas: “La tarea que cumplen los clubes barriales es vital, porque contienen a niñas y niños en toda la provincia y contribuyen al fortalecimiento del tejido social”.

Valoración desde la Liga Jujeña

Por su parte, Daniel Fin, presidente de la Liga Jujeña de Fútbol, señaló que el convenio resulta “trascendental para los clubes, por la inmediatez que tenemos con la sociedad civil y el gran espectro de la población de Jujuy”. Además, valoró la posibilidad de concientizar sobre el uso responsable de la energía y el agua a través de este acompañamiento estatal.

“Un chico en un club es un chico menos en la calle, con expectativas y proyectos de vida. La presencia del Estado es vital para lograr estos puentes y cumplir con nuestro objetivo, que también es el objetivo de la sociedad en general”, expresó Fin.

Los temas e invitados del programa "Especialistas" de este miércoles 10 de septiembre

