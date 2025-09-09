martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 12:04
Fútbol.

Liga Jujeña: días y horarios confirmados para la 7ma fecha del torneo

La Liga Jujeña de Fútbol definió los encuentros de la 7ma fecha del Torneo Clausura. Comienzan este viernes 12 de septiembre para femenino y masculino.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Liga Jujeña: se confirmó la 7ma fecha del Torneo Clausura - Imagen ilustrativa

Liga Jujeña: se confirmó la 7ma fecha del Torneo Clausura - Imagen ilustrativa 

La Liga del Ramal representará a Jujuy en la Copa País. / foto: Liga Del Ramal San Pedro de Jujuy
Fútbol.

La Liga del Ramal clasificó en la Copa País con épico triunfo sobre la Liga Jujeña
Liga Jujeña
Fútbol.

La cuarta fecha de la Liga Jujeña arranca este viernes: horarios, cruces y quién queda libre

Liga Jujeña: se confirmó la 7ma fecha del Torneo Clausura
Liga Jujeña: se confirmó la 7ma fecha del Torneo Clausura

Liga Jujeña: se confirmó la 7ma fecha del Torneo Clausura

Cronograma de partidos

Viernes 12 de septiembre

Fortín Gaucho

  • Los Perales Zapla

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

La Tablada

  • Lavalle Cuyaya

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Fausto Tejerina

  • Gorriti Gimnasia

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Libero Bravo

  • Alberdi Palermo

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Sábado 13 de septiembre

Jesús Flores

  • Comercio Luján

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Domingo 14 de septiembre

La Tablada

  • La Viña Malvinas

    • Femenino: 09:30

    • Masculino: 11:30

La Tablada

  • Belgrano El Cruce

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Plinio Zabala

  • Talleres Nieva

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Libero Bravo

  • San Francisco Universitario

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Libre: Atlético Palpalá

Copa Jujuy: Final Femenina

Además del Clausura, este fin de semana se jugará un partido clave de la Copa Jujuy.

  • Domingo 14 de septiembre

  • Estadio 23 de Agosto

  • Palermo Atlético El Carmen

  • Hora: 15:00

