Liga Jujeña: días y horarios confirmados para la 7ma fecha del torneo

Este lunes por la noche, en la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol , quedó programada la séptima fecha del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano , tanto en la rama femenina como en la masculina de primera división.

Además del Clausura, este fin de semana se jugará un partido clave de la Copa Jujuy .

