Liga Jujeña: días y horarios confirmados para la 7ma fecha del torneo

Este lunes por la noche, en la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, quedó programada la séptima fecha del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano, tanto en la rama femenina como en la masculina de primera división.
Liga Jujeña: se confirmó la 7ma fecha del Torneo Clausura
Cronograma de partidos
Viernes 12 de septiembre
La Tablada
-
Lavalle Cuyaya
-
Femenino: 14:30
-
Masculino: 16:30
Fausto Tejerina
-
Gorriti Gimnasia
-
Femenino: 14:30
-
Masculino: 16:30
Libero Bravo
-
Alberdi Palermo
-
Femenino: 14:30
-
Masculino: 16:30
Sábado 13 de septiembre
Jesús Flores
-
Comercio Luján
-
Femenino: 14:30
-
Masculino: 16:30
Domingo 14 de septiembre
La Tablada
-
La Viña Malvinas
-
Femenino: 09:30
-
Masculino: 11:30
La Tablada
-
Belgrano El Cruce
-
Femenino: 14:30
-
Masculino: 16:30
Plinio Zabala
-
Talleres Nieva
-
Femenino: 14:30
-
Masculino: 16:30
Libero Bravo
Libre: Atlético Palpalá
Copa Jujuy: Final Femenina
Además del Clausura, este fin de semana se jugará un partido clave de la Copa Jujuy.
