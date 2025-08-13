La Liga del Ramal clasificó en la Copa País con épico triunfo sobre la Liga Jujeña

La Liga del Ramal representará a Jujuy en la Copa País. / foto: Liga Del Ramal San Pedro de Jujuy

La serie entre la Liga del Ramal y la Liga Jujeña en la Copa País ofreció un espectáculo de alta tensión y fútbol parejo que mantuvo a ambos públicos expectantes hasta el final. Los dirigidos por Morales Santos, serán los representantes de Jujuy en la siguiente instancia.

En el partido de ida, disputado semanas atrás, ambos conjuntos igualaron 1 a 1, dejando todo por definirse en la vuelta que tuvo lugar este miércoles en San Pedro. En un partido vibrante que terminó en empate 2 a 2, el conjunto de José Castaño no pudo mantener la ventaja y fue directo a los penales. Juan Méndez fue nuevamente el autor del gol para los de San Pedro para la igualdad (repite lo ocurrido en el partido en La Tablada).

El desenlace llegó en la tanda de penales, una prueba de nervios y precisión. Fue ahi donde la Liga del Ramal logró imponerse ajustadamente por 8 a 7. El momento clave se produjo cuando Fanola, arquero de la Liga del Ramal, tapó el penal decisivo a Marcos Coria, jugador de la Liga Jujeña, asegurando así la clasificación de su equipo.

Liga Jujeña: Facundo Torres - Nicolas Guzmán - Nahuel Vilte - Martin Marcial - Luis Díaz - Ignacio Gallardo - Agustín Durán - Marcos Coria (x).

Liga del Ramal: Mauro Lucero - Facundo Gallardo - Lucas Lucero - Nahuel Fanola - Juan Méndez - Franco Alexis - Maximiliano Ponce - Pedro Córdoba.

Triunfo y clasificación

Este triunfo representa un paso importante para la Liga del Ramal, que será el representante oficial de la provincia de Jujuy en la Copa País.

Fixture region norte - Copa País

Quiénes participan de la Copa País

Cada liga presentará una selección de jugadores de entre 17 y 25 años. Estas selecciones competirán dentro de su provincia para determinar un único representante provincial.

En la segunda fase, los ganadores de cada provincia competirán a nivel regional hasta definir un único representante por región. Se han establecido ocho regiones para esta fase.

Finalmente, los ocho representantes regionales se enfrentarán entre sí hasta coronar al campeón de la Copa País.