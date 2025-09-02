Sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: programación, equipo libre y suspensión

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña definió el cronograma de la sexta fecha del Torneo Clausura Oscar “Chacho” Zambrano , tanto en la rama masculina como femenina. Además, confirmó la suspensión del duelo entre Cuyaya y Zapla.

Declaraciones. Novak Djokovic conmovió al tenis con una emotiva confesión en el US Open

Torneo Clausura. Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi y sumó su tercera victoria consecutiva

Dentro de la sexta fecha del Torneo Clausura, que iniciará este viernes 5 de septiembre, se definió el cronograma para primera división en la rama femenina y masculina. En ese marco, el Consejo Directivo informó que General Lavalle quedará libre, mientras que el encuentro entre Cuyaya y Zapla será suspendido.

Los Perales vs San Francisco Fortín Gaucho Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Luján vs Belgrano La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Gorriti vs Comercio

Fausto Tejerina

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Malvinas vs Gimnasia de Jujuy

Jesús Flores

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Universitarios vs Talleres de Perico

La Tablada

Femenino a las 19:30

Masculino a las 21:30

futbol liga jujeña

Sábado 6 de septiembre

Palermo vs La Viña

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Nieva vs Atlético Palpalá

La Tablada

Femenino a las 19:30

Masculino a las 21:30

Domingo 7 de septiembre

Deportivo El Cruce vs Alberdi

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Reprogramación de la quinta fecha

Por otra parte, dieron a conocer que por la Fecha 5, este miércoles 3 de septiembre jugarán el partido pendiente entre Nieva y Zapla. Los partidos se disputarán en el estadio La Tablada, femenino a las 14.30 y masculino a las 16.30.