Sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: programación, equipo libre y suspensión

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña definió el cronograma de la sexta fecha del Torneo Clausura Oscar “Chacho” Zambrano, tanto en la rama masculina como femenina. Además, confirmó la suspensión del duelo entre Cuyaya y Zapla.
Sexta fecha de la Liga Jujeña: cuándo arranca y quién queda libre
Dentro de la sexta fecha del Torneo Clausura, que iniciará este viernes 5 de septiembre, se definió el cronograma para primera división en la rama femenina y masculina. En ese marco, el Consejo Directivo informó que General Lavalle quedará libre, mientras que el encuentro entre Cuyaya y Zapla será suspendido.
Viernes a las 5 de septiembre
Los Perales vs San Francisco
Fortín Gaucho
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Luján vs Belgrano
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Gorriti vs Comercio
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Malvinas vs Gimnasia de Jujuy
Jesús Flores
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Universitarios vs Talleres de Perico
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30
Sábado 6 de septiembre
Palermo vs La Viña
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Nieva vs Atlético Palpalá
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30
Domingo 7 de septiembre
Deportivo El Cruce vs Alberdi
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Reprogramación de la quinta fecha
Por otra parte, dieron a conocer que por la Fecha 5, este miércoles 3 de septiembre jugarán el partido pendiente entre Nieva y Zapla. Los partidos se disputarán en el estadio La Tablada, femenino a las 14.30 y masculino a las 16.30.
