martes 02 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2025 - 07:51
Fútbol.

Sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: programación, equipo libre y suspensión

Quedó definida la programación de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña. Mirá quién queda libre y qué partido será suspendido.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
liga jujeña futbol
Lee además
Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi 
Torneo Clausura.

Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi y sumó su tercera victoria consecutiva
La angustiosa revelación de Novak Djokovic en medio del US Open que conmovió al tenis.  
Declaraciones.

Novak Djokovic conmovió al tenis con una emotiva confesión en el US Open

Sexta fecha de la Liga Jujeña: cuándo arranca y quién queda libre

Dentro de la sexta fecha del Torneo Clausura, que iniciará este viernes 5 de septiembre, se definió el cronograma para primera división en la rama femenina y masculina. En ese marco, el Consejo Directivo informó que General Lavalle quedará libre, mientras que el encuentro entre Cuyaya y Zapla será suspendido.

liga jujeña futbol (2)

Viernes a las 5 de septiembre

Los Perales vs San Francisco
Fortín Gaucho
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Luján vs Belgrano
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Gorriti vs Comercio
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Malvinas vs Gimnasia de Jujuy
Jesús Flores
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Universitarios vs Talleres de Perico
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30

futbol liga jujeña

Sábado 6 de septiembre

Palermo vs La Viña
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Nieva vs Atlético Palpalá
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30

Domingo 7 de septiembre

Deportivo El Cruce vs Alberdi
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Reprogramación de la quinta fecha

Por otra parte, dieron a conocer que por la Fecha 5, este miércoles 3 de septiembre jugarán el partido pendiente entre Nieva y Zapla. Los partidos se disputarán en el estadio La Tablada, femenino a las 14.30 y masculino a las 16.30.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi y sumó su tercera victoria consecutiva

Novak Djokovic conmovió al tenis con una emotiva confesión en el US Open

Últimas horas para inscribirse en la Copa Pádel Jujuy

Gimnasia de Jujuy es el único lider de la Zona B de la Primera Nacional

Cómo les fue a los pilotos jujeños en Salta en la fecha del karting

Lo que se lee ahora
La angustiosa revelación de Novak Djokovic en medio del US Open que conmovió al tenis.  
Declaraciones.

Novak Djokovic conmovió al tenis con una emotiva confesión en el US Open

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Choque colectora RN 9 - altura parque de diversiones
Tránsito.

Perdió el control y casi cae al vacío en la bajada de Alto Comedero

Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy.
Indignante.

Le robaron los ahorros a Camilo, el bailarín de la peatonal de San Salvador de Jujuy

Carrera de medicina en Jujuy
Educación.

Hoy inicia la preinscripción para la carrera de Medicina en Jujuy

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Continúa el cronograma de pagos: cuándo cobran los estatales en septiembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel