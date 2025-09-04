La Liga Jujeña en unión con AFA: buscan profesionalizar el arbitraje

Buscan profesionalizar el arbitraje en Jujuy.

En un encuentro institucional de gran relevancia, el presidente de la Liga Jujeña de Fútbol, Daniel Fin junto a integrantes de la comitiva local, recibieron en la sede de la entidad a Mario Echeverría, Vocal del Comité Ejecutivo de AFA, junto a Rubén Alderete, delegado del Consejo Federal. También participan integrantes del Consejo Directivo de la Liga.

Durante la reunión se analizaron múltiples proyectos orientados a potenciar el desarrollo del fútbol regional y brindar nuevas herramientas a los clubes que integran la Liga Jujeña.

Convenio con la UNJu para profesionalizar la formación arbitral Uno de los temas más destacados fue el avance en un convenio conjunto entre la Liga Jujeña, AFA y la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) para profesionalizar la carrera arbitral. Este proyecto cuenta con el aval académico de la UNJu, lo que permitirá formalizar la propuesta como una carrera universitaria oficial en la provincia.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en una etapa avanzada y se prevé su concreción antes de fin de año, alineada con una política nacional de AFA que promueve alianzas estratégicas con universidades públicas para desarrollar la formación arbitral en todo el país.

Liga Jujeña junto a AFA El presidente Daniel Fin destacó la importancia de la visita y la colaboración entre las instituciones: “Trabajar en conjunto es fundamental para seguir creciendo, fortalecer nuestras bases y generar oportunidades reales para los clubes y las comunidades a las que representan”. Esta reunión representa un avance significativo hacia la institucionalización del fútbol jujeño, con una mirada integral que apuesta por la formación, el profesionalismo y el desarrollo sostenible de todo el ecosistema futbolístico local. Hacia un fútbol más profesional y organizado en Jujuy Con este acuerdo, la Liga Jujeña de Fútbol da un paso firme en la mejora de la calidad arbitral y en la consolidación de una estructura formativa reconocida oficialmente, que aportará al crecimiento y la competitividad del deporte en la provincia.

