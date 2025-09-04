jueves 04 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de septiembre de 2025 - 20:29
Avances.

La Liga Jujeña en unión con AFA: buscan profesionalizar el arbitraje

Un encuentro clave entre dirigentes de la Liga Jujeña, AFA y el Consejo Federal, abre camino a la formación académica oficial y al fortalecimiento de los clubes locales.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Buscan profesionalizar el arbitraje en Jujuy.

Buscan profesionalizar el arbitraje en Jujuy.

En un encuentro institucional de gran relevancia, el presidente de la Liga Jujeña de Fútbol, Daniel Fin junto a integrantes de la comitiva local, recibieron en la sede de la entidad a Mario Echeverría, Vocal del Comité Ejecutivo de AFA, junto a Rubén Alderete, delegado del Consejo Federal. También participan integrantes del Consejo Directivo de la Liga.

Lee además
sexta fecha del torneo clausura de la liga jujena: programacion, equipo libre y suspension
Fútbol.

Sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: programación, equipo libre y suspensión
La Selección Argentina ante Venezuela
Eliminatorias.

La Selección Argentina se enfrenta a Venezuela en el Monumental

Durante la reunión se analizaron múltiples proyectos orientados a potenciar el desarrollo del fútbol regional y brindar nuevas herramientas a los clubes que integran la Liga Jujeña.

Convenio con la UNJu para profesionalizar la formación arbitral

Uno de los temas más destacados fue el avance en un convenio conjunto entre la Liga Jujeña, AFA y la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) para profesionalizar la carrera arbitral. Este proyecto cuenta con el aval académico de la UNJu, lo que permitirá formalizar la propuesta como una carrera universitaria oficial en la provincia.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en una etapa avanzada y se prevé su concreción antes de fin de año, alineada con una política nacional de AFA que promueve alianzas estratégicas con universidades públicas para desarrollar la formación arbitral en todo el país.

Liga Jujeña junto a AFA

El presidente Daniel Fin destacó la importancia de la visita y la colaboración entre las instituciones: “Trabajar en conjunto es fundamental para seguir creciendo, fortalecer nuestras bases y generar oportunidades reales para los clubes y las comunidades a las que representan”.

Esta reunión representa un avance significativo hacia la institucionalización del fútbol jujeño, con una mirada integral que apuesta por la formación, el profesionalismo y el desarrollo sostenible de todo el ecosistema futbolístico local.

Hacia un fútbol más profesional y organizado en Jujuy

Con este acuerdo, la Liga Jujeña de Fútbol da un paso firme en la mejora de la calidad arbitral y en la consolidación de una estructura formativa reconocida oficialmente, que aportará al crecimiento y la competitividad del deporte en la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: programación, equipo libre y suspensión

La Selección Argentina se enfrenta a Venezuela en el Monumental

Conmebol eliminó a Independiente de la Copa Sudamericana

¿Qué le dicen los jujeños a Lionel Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina?

Vuelve el Torneo Regional de Boxeo a Jujuy y habrá más de 60 competidores

Lo que se lee ahora
Argentina recibe a Venezuela en la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. 
Fútbol.

Dónde ver el partido de Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Casa de Matías Jurado. video
Jujuy.

Encontraron ADN de 21 personas sin identificar en la casa de Matías Jurado

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Confirmaron a qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy video
Importante.

Confirmaron a qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Repartirán agua en San Salvador de Jujuy: el detalle barrio por barrio video
Atención.

Repartirán agua en San Salvador de Jujuy: el detalle barrio por barrio

Aumento el precio de la hoja de coca video
Golpe al bolsillo.

Coquear es más caro: volvió a aumentar el precio de la hoja de coca

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel