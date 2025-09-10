Corte de luz para este jueves 11 de septiembre: lugares y horarios

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

La empresa EJESA comunicó que el corte de luz se producirá entre las 09:00 y las 13:00 horas aproximadamente de este jueves 11 de septiembre, afectando al barrio Alto Comedero en el sector comprendido entre calle Santa Ana, calle 291, calle 292 y calle 331, y zonas aledañas.

Según detallaron, los trabajos consisten en el reemplazo de postes dañados y deteriorados por nuevos, con el objetivo de garantizar la seguridad y la confiabilidad de la red eléctrica en la capital jujeña.

EJESA recordó a los usuarios que estas tareas forman parte de su plan de mejoras programadas y que, una vez finalizadas, permitirán optimizar el servicio en la zona.

