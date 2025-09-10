miércoles 10 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de septiembre de 2025 - 17:23
Energía.

Corte de luz para este jueves 11 de septiembre: lugares y horarios

Se realizarán trabajos de mantenimiento en el barrio Alto Comedero, lo que demandará la interrupción del servicio eléctrico en la zona.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

La empresa EJESA comunicó que el corte de luz se producirá entre las 09:00 y las 13:00 horas aproximadamente de este jueves 11 de septiembre, afectando al barrio Alto Comedero en el sector comprendido entre calle Santa Ana, calle 291, calle 292 y calle 331, y zonas aledañas.

Lee además
Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Cortes de luz para hoy miércoles 10 de septiembre: mirá horarios y lugar
Zona fronteriza Argentina-Chile
Frontera.

Abrieron el Paso de Jama para todo tipo de vehículos

Según detallaron, los trabajos consisten en el reemplazo de postes dañados y deteriorados por nuevos, con el objetivo de garantizar la seguridad y la confiabilidad de la red eléctrica en la capital jujeña.

EJESA recordó a los usuarios que estas tareas forman parte de su plan de mejoras programadas y que, una vez finalizadas, permitirán optimizar el servicio en la zona.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cortes de luz para hoy miércoles 10 de septiembre: mirá horarios y lugar

Abrieron el Paso de Jama para todo tipo de vehículos

Corte parcial de tránsito en avenida General Savio: cuándo será

Por repavimentación, cerrarán la Ruta 56: dónde y desde cuándo

FNE 2025: cómo será el operativo de salud del SAME 107

Lo que se lee ahora
un camionero jujeno murio tras un vuelco en tucuman
Trágico.

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán
Trágico.

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán

Nico Voutrinas, Luz Tito, Tato Algorta y Martina Pereyra en Canal 4 de Jujuy. video
¡Imperdible!

Cuatro famosos estarán en la FNE 2025 con Canal 4 de Jujuy

Camiones varados en Jama.
Frontera.

Hay más de 150 camiones y autos varados por el cierre del Paso de Jama

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este jueves 11 de septiembre: lugares y horarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel