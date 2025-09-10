Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 10 de septiembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, miércoles 10 de septiembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 10 de septiembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 19 - El Pescado
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 48 - El Muerto que habla
Todos los números ganadores
-
0048
-
1191
-
1468
-
1443
-
3984
-
9632
-
2958
-
3983
-
4353
-
6544
-
8405
-
5648
-
0486
-
9807
-
4978
-
7940
-
6901
-
7991
-
4864
-
3679
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 16 - El Anillo
Todos los números ganadores:
-
6216
-
7370
-
8334
-
6588
-
5393
-
6176
-
4797
-
7913
-
9451
-
3252
-
8590
-
2773
-
9849
-
4784
-
8730
-
7345
-
0970
-
6128
-
2371
-
7935
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza: 89 - La rata
Todos los números ganadores:
-
7989
-
3259
-
6414
-
4323
-
5053
-
0161
-
8332
-
9863
-
3071
-
2954
-
8196
-
2059
-
8040
-
4598
-
6152
-
9977
-
5634
-
9445
-
3893
-
7578
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 54 - La vaca
Todos los números ganadores:
-
6054
-
0058
-
6132
-
5312
-
2968
-
1908
-
1945
-
5977
-
2433
-
3044
-
8604
-
9539
-
0507
-
9468
-
8481
-
7990
-
6437
-
2290
-
3215
-
0084
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
