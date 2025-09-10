miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 21:07
Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 10 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, miércoles 10 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Por  Redacción de TodoJujuy
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 10 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 19 - El Pescado

Los números ganadores:

  1. 7719

  2. 2860

  3. 4665

  4. 0650

  5. 5677

  6. 0109

  7. 4776

  8. 0934

  9. 2032

  10. 0461

  11. 1955

  12. 7058

  13. 3634

  14. 7434

  15. 8182

  16. 1817

  17. 3171

  18. 1696

  19. 6577

  20. 1561

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 48 - El Muerto que habla

Todos los números ganadores

  1. 0048

  2. 1191

  3. 1468

  4. 1443

  5. 3984

  6. 9632

  7. 2958

  8. 3983

  9. 4353

  10. 6544

  11. 8405

  12. 5648

  13. 0486

  14. 9807

  15. 4978

  16. 7940

  17. 6901

  18. 7991

  19. 4864

  20. 3679

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 16 - El Anillo

Todos los números ganadores:

  1. 6216

  2. 7370

  3. 8334

  4. 6588

  5. 5393

  6. 6176

  7. 4797

  8. 7913

  9. 9451

  10. 3252

  11. 8590

  12. 2773

  13. 9849

  14. 4784

  15. 8730

  16. 7345

  17. 0970

  18. 6128

  19. 2371

  20. 7935

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 89 - La rata

Todos los números ganadores:

  1. 7989

  2. 3259

  3. 6414

  4. 4323

  5. 5053

  6. 0161

  7. 8332

  8. 9863

  9. 3071

  10. 2954

  11. 8196

  12. 2059

  13. 8040

  14. 4598

  15. 6152

  16. 9977

  17. 5634

  18. 9445

  19. 3893

  20. 7578

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 54 - La vaca

Todos los números ganadores:

  1. 6054

  2. 0058

  3. 6132

  4. 5312

  5. 2968

  6. 1908

  7. 1945

  8. 5977

  9. 2433

  10. 3044

  11. 8604

  12. 9539

  13. 0507

  14. 9468

  15. 8481

  16. 7990

  17. 6437

  18. 2290

  19. 3215

  20. 0084

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

