Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 10 de septiembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, miércoles 10 de septiembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 19 - El Pescado

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 48 - El Muerto que habla

Todos los números ganadores

0048 1191 1468 1443 3984 9632 2958 3983 4353 6544 8405 5648 0486 9807 4978 7940 6901 7991 4864 3679

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 16 - El Anillo

Todos los números ganadores:

6216 7370 8334 6588 5393 6176 4797 7913 9451 3252 8590 2773 9849 4784 8730 7345 0970 6128 2371 7935

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 89 - La rata

Todos los números ganadores:

7989 3259 6414 4323 5053 0161 8332 9863 3071 2954 8196 2059 8040 4598 6152 9977 5634 9445 3893 7578

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 54 - La vaca

Todos los números ganadores:

6054 0058 6132 5312 2968 1908 1945 5977 2433 3044 8604 9539 0507 9468 8481 7990 6437 2290 3215 0084

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs