Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 9 de septiembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 9 de septiembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 57 - El Jorobado

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 86 - El Humo

Todos los números ganadores

5886 5911 4524 9046 5833 8292 6927 8487 3259 4617 2037 6602 6212 0406 8919 8608 6322 3093 2792 1734

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 50 - El pan

Todos los números ganadores:

5950 4342 2544 6159 8632 2787 3371 6464 3735 8095 8902 5121 6879 6645 6699 2340 5992 5414 6681 1229

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 04 - La Cama

Todos los números ganadores:

7704 2123 6936 1951 4754 7314 4308 2258 5072 8109 9193 7860 1891 4903 2460 2582 0083 5302 4953 6276

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 46 - Los Tomates

Todos los números ganadores:

2546 4959 1149 4855 0259 0723 0340 8757 0386 8086 1983 8430 0454 5813 3750 8255 1691 4069 1058 4003

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs