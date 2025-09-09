Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 9 de septiembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 9 de septiembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 9 de septiembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 57 - El Jorobado
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 86 - El Humo
Todos los números ganadores
-
5886
-
5911
-
4524
-
9046
-
5833
-
8292
-
6927
-
8487
-
3259
-
4617
-
2037
-
6602
-
6212
-
0406
-
8919
-
8608
-
6322
-
3093
-
2792
-
1734
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 50 - El pan
Todos los números ganadores:
-
5950
-
4342
-
2544
-
6159
-
8632
-
2787
-
3371
-
6464
-
3735
-
8095
-
8902
-
5121
-
6879
-
6645
-
6699
-
2340
-
5992
-
5414
-
6681
-
1229
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza: 04 - La Cama
Todos los números ganadores:
-
7704
-
2123
-
6936
-
1951
-
4754
-
7314
-
4308
-
2258
-
5072
-
8109
-
9193
-
7860
-
1891
-
4903
-
2460
-
2582
-
0083
-
5302
-
4953
-
6276
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 46 - Los Tomates
Todos los números ganadores:
-
2546
-
4959
-
1149
-
4855
-
0259
-
0723
-
0340
-
8757
-
0386
-
8086
-
1983
-
8430
-
0454
-
5813
-
3750
-
8255
-
1691
-
4069
-
1058
-
4003
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.