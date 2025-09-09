martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 21:12
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 9 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 9 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 9 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 57 - El Jorobado

Los números ganadores:

  1. 5257

  2. 5497

  3. 6608

  4. 3951

  5. 7096

  6. 0382

  7. 3110

  8. 0073

  9. 8692

  10. 0731

  11. 7198

  12. 3438

  13. 8889

  14. 7352

  15. 8845

  16. 1661

  17. 5825

  18. 6666

  19. 2779

  20. 5168

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 86 - El Humo

Todos los números ganadores

  1. 5886

  2. 5911

  3. 4524

  4. 9046

  5. 5833

  6. 8292

  7. 6927

  8. 8487

  9. 3259

  10. 4617

  11. 2037

  12. 6602

  13. 6212

  14. 0406

  15. 8919

  16. 8608

  17. 6322

  18. 3093

  19. 2792

  20. 1734

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 50 - El pan

Todos los números ganadores:

  1. 5950

  2. 4342

  3. 2544

  4. 6159

  5. 8632

  6. 2787

  7. 3371

  8. 6464

  9. 3735

  10. 8095

  11. 8902

  12. 5121

  13. 6879

  14. 6645

  15. 6699

  16. 2340

  17. 5992

  18. 5414

  19. 6681

  20. 1229

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 04 - La Cama

Todos los números ganadores:

  1. 7704

  2. 2123

  3. 6936

  4. 1951

  5. 4754

  6. 7314

  7. 4308

  8. 2258

  9. 5072

  10. 8109

  11. 9193

  12. 7860

  13. 1891

  14. 4903

  15. 2460

  16. 2582

  17. 0083

  18. 5302

  19. 4953

  20. 6276

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 46 - Los Tomates

Todos los números ganadores:

  1. 2546

  2. 4959

  3. 1149

  4. 4855

  5. 0259

  6. 0723

  7. 0340

  8. 8757

  9. 0386

  10. 8086

  11. 1983

  12. 8430

  13. 0454

  14. 5813

  15. 3750

  16. 8255

  17. 1691

  18. 4069

  19. 1058

  20. 4003

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

