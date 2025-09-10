Se inauguró la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025

Este miércoles quedó inaugurada la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025 , en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) , ubicado en Alvear 534 de San Salvador de Jujuy. Leonor Calvo es la responsable de la muestra, quien dijo que están “muy contentos con esta exposición”.

También le agradeció al Ministerio de Educación. “Un placer trabajar con la modalidad artística del Ministerio de Educación. Pudimos profundizar mucho en los aspectos más importantes de este premio que tiene que ver con el fortalecimiento de la expresión del niño, del arte como herramienta para el crecimiento, para su desarrollo”, acotó.

El concurso convocó a estudiantes de entre 9 y 12 años de escuelas públicas y privadas de toda la provincia, logrando una participación masiva: se recibieron 642 obras originales en la disciplina pintura. Los trabajos incluyeron diversas técnicas como óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores, collage y combinaciones de ellas.

“Fueron seleccionados 66 estudiantes para exponer. La verdad que el jurado hubiera seleccionado muchos más, pero siempre tenemos el límite del espacio”, explicó Calvo, que confirmó que la exposición estará abierta hasta el día 5 de octubre.

Durante la jornada se realizó la entrega de premios a los niños y niñas ganadores del certamen, una iniciativa impulsada por la empresa Ledesma junto al Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Modalidad de Educación Artística.

“Jujuy tiene cuatro regiones geográficas, culturales y de identidad muy marcadas, y en esta muestra vamos a tener reflejadas a las cuatro regiones de la provincia, con muchas frescuras, como suele ser el arte infantil”, describió Calvo.

Calvo marcó que “vamos a descubrir obras que tienen que ver con una preocupación fundamental que tienen los niños y los jóvenes que es el cuidado del ambiente, del cuidado en general de los seres humanos, de los animales y de nuestra tierra”.

Los premiados del Premio Ledesma de Arte Infantil

Primer Premio: Iris Jazmín Illesca – Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”

Premio Estímulo a la enseñanza de las artes visuales: Profesor Hugo Daniel Arjona (docente)

Segundo Premio: Valentino Paz - Escuela N° 207 “Armando Pío Martijena”

Tercer Premio: Morena Aylin Duran - Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”

Cuarto Premio: Abril Ángeles Armella - Escuela N° 321 “Provincia de Buenos Aires”

Menciones del jurado

Gustavo Casimiro - Escuela N° 462 - Cuesta de Lipán –Tumbaya

José Ernesto Rey Campero – Colegio Los Lapachos

Ximena Abigail Molina - Escuela N° 468 – Alto Comedero

Tiara Jazmín Cruz - Escuela N°418 “Eva Perón”

Jonatan Gamaliel Ortega - Escuela N° 8 “Escolástico Zegada” (mención técnica)

Morena Luciana Valdiviezo – Escuela Normal