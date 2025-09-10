Abrieron el Paso de Jama para todo tipo de vehículos

Después de permanecer cerrado por condiciones meteorológicas adversas, el Paso de Jama volvió a habilitarse este miércoles para el tránsito internacional entre Argentina y Chile.

Frontera. Hay más de 150 camiones y autos varados por el cierre del Paso de Jama

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se mantiene despejado en la zona cordillerana y las condiciones actuales son óptimas para la circulación, lo que permitió reabrir el corredor binacional.

La apertura se estableció en un horario especial: de 16:30 a 20 horas , tanto del lado argentino como del chileno, y se habilitó para todo tipo de vehículos , desde particulares hasta transporte de carga pesada.

El Paso de Jama, ubicado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, es uno de los principales corredores internacionales de la región y había permanecido inactivo debido a las intensas nevadas y el viento blanco que afectaron a la cordillera en los últimos días.

Las autoridades recomendaron circular con precaución, ya que se trata de una apertura condicionada por las condiciones climáticas, y sugirieron a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de programar traslados.

Con esta habilitación, se espera normalizar paulatinamente el tránsito fronterizo en un corredor estratégico para el comercio y el turismo entre el noroeste argentino y el norte de Chile.

El Paso de Jama permanecía inhabilitado desde el pasado viernes 5 de septiembre por intensas nevadas en la cordillera del lado chileno. La situación provocó que más de 200 camiones quedaran varados en la localidad fronteriza de Jama, a la espera de la reapertura del corredor internacional.