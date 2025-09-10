miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 16:09
Frontera.

Abrieron el Paso de Jama para todo tipo de vehículos

El Paso de Jama quedó habilitado para vehículos particulares y de carga tras varios días cerrado. El horario de cruce será de 16:30 a 20 hs.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Zona fronteriza Argentina-Chile

Zona fronteriza Argentina-Chile

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se mantiene despejado en la zona cordillerana y las condiciones actuales son óptimas para la circulación, lo que permitió reabrir el corredor binacional.

Horario y tránsito en el Paso de Jama

La apertura se estableció en un horario especial: de 16:30 a 20 horas, tanto del lado argentino como del chileno, y se habilitó para todo tipo de vehículos, desde particulares hasta transporte de carga pesada.

El Paso de Jama, ubicado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, es uno de los principales corredores internacionales de la región y había permanecido inactivo debido a las intensas nevadas y el viento blanco que afectaron a la cordillera en los últimos días.

Las autoridades recomendaron circular con precaución, ya que se trata de una apertura condicionada por las condiciones climáticas, y sugirieron a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de programar traslados.

Con esta habilitación, se espera normalizar paulatinamente el tránsito fronterizo en un corredor estratégico para el comercio y el turismo entre el noroeste argentino y el norte de Chile.

Paso de Jama

Cierre del Paso de Jama

El Paso de Jama permanecía inhabilitado desde el pasado viernes 5 de septiembre por intensas nevadas en la cordillera del lado chileno. La situación provocó que más de 200 camiones quedaran varados en la localidad fronteriza de Jama, a la espera de la reapertura del corredor internacional.

