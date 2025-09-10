Abrieron el Paso de Jama para todo tipo de vehículos

Después de permanecer cerrado por condiciones meteorológicas adversas, el Paso de Jama volvió a habilitarse este miércoles para el tránsito internacional entre Argentina y Chile.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se mantiene despejado en la zona cordillerana y las condiciones actuales son óptimas para la circulación, lo que permitió reabrir el corredor binacional.
Horario y tránsito en el Paso de Jama
La apertura se estableció en un horario especial: de 16:30 a 20 horas, tanto del lado argentino como del chileno, y se habilitó para todo tipo de vehículos, desde particulares hasta transporte de carga pesada.
El Paso de Jama, ubicado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, es uno de los principales corredores internacionales de la región y había permanecido inactivo debido a las intensas nevadas y el viento blanco que afectaron a la cordillera en los últimos días.
Las autoridades recomendaron circular con precaución, ya que se trata de una apertura condicionada por las condiciones climáticas, y sugirieron a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de programar traslados.
Con esta habilitación, se espera normalizar paulatinamente el tránsito fronterizo en un corredor estratégico para el comercio y el turismo entre el noroeste argentino y el norte de Chile.
Cierre del Paso de Jama
El Paso de Jama permanecía inhabilitado desde el pasado viernes 5 de septiembre por intensas nevadas en la cordillera del lado chileno. La situación provocó que más de 200 camiones quedaran varados en la localidad fronteriza de Jama, a la espera de la reapertura del corredor internacional.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.