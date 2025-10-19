domingo 19 de octubre de 2025

19 de octubre de 2025 - 09:58
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy y Palermo campeones del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol

Por penales tras igualar en los 90 minutos, Gimnasia de Jujuy superó a Malvinas y es campeón del Clausura de la Liga.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia deJujuy campeón del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol

Gimnasia de Jujuy campeón del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol

En una noche lluviosa y cargada de emoción en el estadio La Tablada, Gimnasia de Jujuy se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol al vencer por 3-1 en los penales a Malvinas, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El encuentro tuvo de todo: intensidad, goles y dramatismo. El Lobito, que jugó gran parte del partido con un hombre menos por la expulsión de Pablo Toledo, logró abrir el marcador a los 29 minutos del primer tiempo con un tanto de Nahuel Denis. Sin embargo, poco después, Axel Rivero empató para Malvinas a los 35 minutos.

Gimnasia de Jujuy campeón del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol
Gimnasia de Jujuy campeón del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol

Gimnasia de Jujuy campeón del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol

Con el empate sellado y el campo de juego afectado por la lluvia, la definición llegó desde los doce pasos, donde el arquero Augusto Subirats se vistió de héroe al atajar dos penales decisivos, dándole el título a los dirigidos por Daniel Juárez.

Bajo el arbitraje de Martín Pereyra, acompañado por los asistentes José Ibáñez y Edgar Segovia, el conjunto albiceleste mostró garra, temple y efectividad para quedarse con una final que quedará en la memoria de los hinchas.

Sportivo Palermo se consagró campeón del torneo "Chacho" Zambrano
Sportivo Palermo se consagró campeón del torneo “Chacho” Zambrano

Sportivo Palermo se consagró campeón del torneo “Chacho” Zambrano

En la final del fútbol femenino, Sportivo Palermo se consagró campeón del torneo “Chacho” Zambrano tras vencer en la final al Club Atlético Gorriti por 5 a 1. El resultado exime de mayores comentarios y expone la supremacía del equipo del barrio 12 de octubre

Gimnasia de Jujuy recibe a Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy enfrenta hoy al Deportivo Madryn por la ida de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional. El encuentro se disputa desde las 14:45 horas en el Estadio 23 de Agosto. El arbitraje estará cargo de Lucas Comesaña, acompañado por los asistentes Gonzalo Ferrari y Juan Viglietti, con Federico Benítez como cuarto árbitro.

El partido abre la serie de ida entre dos equipos que poseen ambiciones claras. El “Lobo” local busca dar el primer paso para avanzar hacia la semifinal, mientras que el conjunto patagónico llega con ventaja deportiva al ser el mejor ubicado en la tabla general.

Gimnasia de Jujuy y la venta de entradas
Gimnasia de Jujuy y la venta de entradas

Gimnasia de Jujuy y la venta de entradas

Gimnasia de Jujuy intentará aprovechar el factor localía, marcado por su público. Por su parte, Deportivo Madryn viajó a Jujuy con la idea de conseguir un resultado que le permita llegar a su visita con tranquilidad.

Temas
