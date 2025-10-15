miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 21:49
Reducido.

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: las socias podrán entrar con un acompañante

Se viene un choque clave Gimnasia de Jujuy que enfrentará a Deportivo Madryn el domingo por el Reducido.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Hinchada del Lobo.

Hinchada del Lobo.

El encuentro corresponde a los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional, y marcará el inicio de una serie clave para el “Lobo”.

Día y horario del partido

El primer partido se disputará el domingo 19 de octubre, desde las 14:45 horas, en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.

El equipo dirigido por Matías Módolo buscará dar el primer paso en condición de local ante el conjunto chubutense, con la ilusión de seguir avanzando en el certamen que otorga el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Árbitro para el partido de Gimnasia de Jujuy

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el árbitro será Lucas Comesaña, quien estará acompañado por el Asistente 1 Gonzalo Ferrari, el Asistente 2 Juan Viglietti y el Cuarto árbitro que será Federico Benítez.

El árbitro de Gimnasia de Jujuy será Lucas Comesaña
La revancha quedó confirmada desde el ente rector del fútbol argentino para el fin de semana posterior a las elecciones, es decir sábado 1 o domingo 2 de noviembre, en cancha de Deportivo Madryn, partido crucial donde se definirá el semifinalista.

El Lobo se ganó su lugar entre los ocho mejores tras eliminar a San Miguel en la primera fase, tras empatar 0 a 0 y lograr el pase por ventaja deportiva. Ahora busca pegar primero en casa para ir a la Patagonia con margen.

Gimnasia de Jujuy en el Reducido

El formato del Reducido en esta fase es ida y vuelta; si al cabo de los 180 minutos hay igualdad en el global, avanza el mejor ubicado en la tabla general (ventaja deportiva). En esta serie, la ventaja es de Deportivo Madryn, que llega como subcampeón tras perder la final por el primer ascenso.

La programación completa de cuartos

  • Gimnasia y Tiro (S) vs Estudiantes (RC): sábado 18/10, 22:00
  • Gimnasia (J) vs Deportivo Madryn: domingo 19/10, 14:45
  • Deportivo Morón vs Atlanta: domingo 19/10, 17:00
  • Tristán Suárez vs Estudiantes (BA): lunes 20/10, 19:00.

