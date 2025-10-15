Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: las socias podrán entrar con un acompañante

El Club Gimnasia de Jujuy anunció un beneficio especial para sus socias: aquellas que tengan la cuota al día podrán ingresar este domingo al estadio “23 de Agosto” con un o una acompañante gratis para presenciar el partido frente a Deportivo Madryn.
El encuentro corresponde a los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional, y marcará el inicio de una serie clave para el “Lobo”.
Día y horario del partido
El primer partido se disputará el domingo 19 de octubre, desde las 14:45 horas, en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.
El equipo dirigido por Matías Módolo buscará dar el primer paso en condición de local ante el conjunto chubutense, con la ilusión de seguir avanzando en el certamen que otorga el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Árbitro para el partido de Gimnasia de Jujuy
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el árbitro será Lucas Comesaña, quien estará acompañado por el Asistente 1 Gonzalo Ferrari, el Asistente 2 Juan Viglietti y el Cuarto árbitro que será Federico Benítez.
El árbitro de Gimnasia de Jujuy será Lucas Comesaña
El árbitro de Gimnasia de Jujuy será Lucas Comesaña
La revancha quedó confirmada desde el ente rector del fútbol argentino para el fin de semana posterior a las elecciones, es decir sábado 1 o domingo 2 de noviembre, en cancha de Deportivo Madryn, partido crucial donde se definirá el semifinalista.
El Lobo se ganó su lugar entre los ocho mejores tras eliminar a San Miguel en la primera fase, tras empatar 0 a 0 y lograr el pase por ventaja deportiva. Ahora busca pegar primero en casa para ir a la Patagonia con margen.
Gimnasia de Jujuy en el Reducido
El formato del Reducido en esta fase es ida y vuelta; si al cabo de los 180 minutos hay igualdad en el global, avanza el mejor ubicado en la tabla general (ventaja deportiva). En esta serie, la ventaja es de Deportivo Madryn, que llega como subcampeón tras perder la final por el primer ascenso.
La programación completa de cuartos
- Gimnasia y Tiro (S) vs Estudiantes (RC): sábado 18/10, 22:00
- Gimnasia (J) vs Deportivo Madryn: domingo 19/10, 14:45
- Deportivo Morón vs Atlanta: domingo 19/10, 17:00
- Tristán Suárez vs Estudiantes (BA): lunes 20/10, 19:00.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.